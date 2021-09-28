https://uz.sputniknews.ru/20210928/stiven-sigal--v-tashkente-kak-vstretili-zvezdu-i-pri-chem-tut-plov-20670816.html

Стивен Сигал — в Ташкенте! Как встретили звезду и при чем тут плов

Стивен Сигал — в Ташкенте! Как встретили звезду и при чем тут плов

Легендарный Ташкентский международный кинофорум пройдет с 28 сентября по 3 октября. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

ташкент

звезды

посольство россии в узбекистане

ташкентский кинофестиваль

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Актер Стивен Сигал в понедельник прилетел в Ташкент на международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового Пути".В аэропорту звезду встретил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов. Фото встречи Сигала и Мальгинова дипведомство снабдило шутливым комментарием. В посольстве напомнили, что Сигал — гражданин России, а также спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968 года. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний раз он состоялся в 1997 году.Теперь же легендарный кинофорум снова возрождается: он пройдет с 28 сентября по 3 октября. Среди приглашенных российских гостей — Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/kamera-motor-v-tashkente-vozobnovili-legendarnyy-kinofestival-20669724.html

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ташкент, звезды, посольство россии в узбекистане, ташкентский кинофестиваль, олег мальгинов