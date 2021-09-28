Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Талибы запретили селфи и кроссовки
15:27 28.09.2021 (обновлено: 16:09 28.09.2021)
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© AP Photo / Abdullah SahilБоевики Талибана* в городе Кундуз, Афганистан
© AP Photo / Abdullah Sahil
Министр обороны нового афганского правительства обнародовал распоряжение, запрещающее боевикам движения "Талибан"* делать селфи и выкладывать их в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Движение "Талибан"* запретило своим боевикам делать селфи и носить стильную западную одежду. Нынешнее поведение рядовых талибов* осудил министр обороны переходного правительства Мавлави Мохаммад Якуб, сообщает Wall Street Journal.
После захвата территории страны боевики, многие из которых впервые попали в большой город, вне несения службы гуляют в опустевших парках, катаются на лодочках и аттракционах. Видео и фотографии таких развлечений распространяются в социальных сетях.
"Сосредотачивайтесь на задачах, которые вам поставлены. Вы вредите нашему статусу, обретенному кровью наших мучеников", - отметил Якуб.
Министр запретил солдатам делать селфи и тем более выкладывать их в социальных сетях. По его словам, это может угрожать безопасности, раскрывая местонахождение войск и руководителей движения.
Министр также запретил своим бойцам носить стильную западную одежду, не соответствующую канонами ислама. В частности, запрет коснулся белых кроссовок, которые местные жители называют "гепардами" (cheetah), и зеркальных солнечных очков.
"Так [как ведете себя вы] ведут себя полководцы и бандюки марионеточного режима [власти Афганистана, которую свергнул "Талибан"]", — цитирует Мохаммада Якуба The Wall Street Journal.
В некоторых провинциях также введен запрет на бритье бород и стильные мужские прически. Об этом представители министерства исламской ориентации заявили на встрече с представителями мужских парикмахерских в провинции Гильменд.
Движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане более месяца назад, провозгласив создание исламского эмирата. Сформированное временное правительство уже ввело ряд ограничений. В частности, всем женщинам вновь пришлось надеть хиджаб и учиться отдельно от мужчин, запрещен женский спорт, стрельба в воздух, протесты и любые действия, не соответствующие исламу.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
15 сентября, 14:10
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