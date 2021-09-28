https://uz.sputniknews.ru/20210928/taliby-zapretili-selfi-i-krossovki-20680099.html

Талибы запретили селфи и кроссовки

Талибы запретили селфи и кроссовки

Министр обороны нового афганского правительства обнародовал распоряжение, запрещающее боевикам движения "Талибан"* делать селфи и выкладывать их в соцсетях. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T15:27+0500

2021-09-28T15:27+0500

2021-09-28T16:09+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

запрет

афганистан

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талибан

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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Движение "Талибан"* запретило своим боевикам делать селфи и носить стильную западную одежду. Нынешнее поведение рядовых талибов* осудил министр обороны переходного правительства Мавлави Мохаммад Якуб, сообщает Wall Street Journal.После захвата территории страны боевики, многие из которых впервые попали в большой город, вне несения службы гуляют в опустевших парках, катаются на лодочках и аттракционах. Видео и фотографии таких развлечений распространяются в социальных сетях.Министр запретил солдатам делать селфи и тем более выкладывать их в социальных сетях. По его словам, это может угрожать безопасности, раскрывая местонахождение войск и руководителей движения.Министр также запретил своим бойцам носить стильную западную одежду, не соответствующую канонами ислама. В частности, запрет коснулся белых кроссовок, которые местные жители называют "гепардами" (cheetah), и зеркальных солнечных очков.В некоторых провинциях также введен запрет на бритье бород и стильные мужские прически. Об этом представители министерства исламской ориентации заявили на встрече с представителями мужских парикмахерских в провинции Гильменд.Движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане более месяца назад, провозгласив создание исламского эмирата. Сформированное временное правительство уже ввело ряд ограничений. В частности, всем женщинам вновь пришлось надеть хиджаб и учиться отдельно от мужчин, запрещен женский спорт, стрельба в воздух, протесты и любые действия, не соответствующие исламу.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210915/tolko-dlya-mujchin-kakie-vidy-sporta-razresheny-v-afganistane-20506321.html

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запрет, афганистан, селфи, талибан