https://uz.sputniknews.ru/20210928/timur-bekmambetov-podelilsya-vospominaniyami-o-legendarnom-kinofestivale-v-tashkente---20681667.html

Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о легендарном кинофестивале в Ташкенте

Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о легендарном кинофестивале в Ташкенте

К тому же кинематографист вспомнил, как впервые пришел на киностудию "Узбекифильм" будучи молодым начинающим специалистом. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T16:57+0500

2021-09-28T16:57+0500

2021-09-28T17:09+0500

культура

ташкент

кино

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в рамках возрожденного Ташкентского международного фестиваля "Жемчужина Шелкового пути".По его словам, самым главным для любой страны является выбор собственного пути. Кроме того, кинематографист вспомнил, как впервые пришел на киностудию "Узбекифильм" будучи молодым начинающим специалистом."Это был павильон, в котором я первый раз строил декорации, помогал и встретился с кино", - поделился воспоминаниями режиссер.На киностудии "Узбекфильм" работало много талантливых людей, это было замечательное место, добавил Бекмамбетов. В Ташкенте стартовало торжественно открытие международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Мероприятие продлится до 3 октября, в рамках которого пройдут творческие встречи с именитыми режиссерами, актерами, продюсерами, а также представителями дистрибьютерских кинокомпаний.

https://uz.sputniknews.ru/20210923/nikita-mixalkov-i-timur-bekmambetov-posetyat-legendarnyy-kinoforum-v-tashkente-20621422.html

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