Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210928/timur-bekmambetov-podelilsya-vospominaniyami-o-legendarnom-kinofestivale-v-tashkente---20681667.html
Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о легендарном кинофестивале в Ташкенте
Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о легендарном кинофестивале в Ташкенте
К тому же кинематографист вспомнил, как впервые пришел на киностудию "Узбекифильм" будучи молодым начинающим специалистом. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T16:57+0500
2021-09-28T17:09+0500
культура
ташкент
кино
фестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1131/60/11316045_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_40e4f28a193635aa6f087d10727402f4.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в рамках возрожденного Ташкентского международного фестиваля "Жемчужина Шелкового пути".По его словам, самым главным для любой страны является выбор собственного пути. Кроме того, кинематографист вспомнил, как впервые пришел на киностудию "Узбекифильм" будучи молодым начинающим специалистом."Это был павильон, в котором я первый раз строил декорации, помогал и встретился с кино", - поделился воспоминаниями режиссер.На киностудии "Узбекфильм" работало много талантливых людей, это было замечательное место, добавил Бекмамбетов. В Ташкенте стартовало торжественно открытие международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Мероприятие продлится до 3 октября, в рамках которого пройдут творческие встречи с именитыми режиссерами, актерами, продюсерами, а также представителями дистрибьютерских кинокомпаний.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/nikita-mixalkov-i-timur-bekmambetov-posetyat-legendarnyy-kinoforum-v-tashkente-20621422.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1131/60/11316045_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8b08de2c6277f70b856b82657fdcccc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, кино, фестиваль

Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о легендарном кинофестивале в Ташкенте

16:57 28.09.2021 (обновлено: 17:09 28.09.2021)
799
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
К тому же кинематографист вспомнил, как впервые пришел на киностудию "Узбекифильм" будучи молодым начинающим специалистом.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в рамках возрожденного Ташкентского международного фестиваля "Жемчужина Шелкового пути".

Таких фестивалей в мире больше нет. Он мне запомнился, как фестиваль стран, которые движутся вперед, у них все впереди и они выбирают свой путь.

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов - Sputnik Узбекистан
Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссер, продюсер, клипмейкер
По его словам, самым главным для любой страны является выбор собственного пути.
Кроме того, кинематографист вспомнил, как впервые пришел на киностудию "Узбекифильм" будучи молодым начинающим специалистом.
"Это был павильон, в котором я первый раз строил декорации, помогал и встретился с кино", - поделился воспоминаниями режиссер.
На киностудии "Узбекфильм" работало много талантливых людей, это было замечательное место, добавил Бекмамбетов.
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
Культура
Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте
23 сентября, 13:04
2114
В Ташкенте стартовало торжественно открытие международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Мероприятие продлится до 3 октября, в рамках которого пройдут творческие встречи с именитыми режиссерами, актерами, продюсерами, а также представителями дистрибьютерских кинокомпаний.
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:37Филипп Киркоров: "Узбекистан готов к выходу на мировое кинопроизводство"
17:37"Я вам завидую и поздравляю" - Михалков на Ташкентском кинофестивале
16:57Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о легендарном кинофестивале в Ташкенте
15:56В Узбекистане разрешили прививать детей вакциной Pfizer
15:47Как получить еще одно высшее образование в Узбекистане
15:27Талибы запретили селфи и кроссовки
14:41В Узбекистане введут ответственность за сокрытие второго гражданства
14:31В Ташкенте пройдет премьерный показ докфильма "Рассвет жемчужины Востока"
14:14Очередная встреча таджикско-узбекской демаркационной комиссии прошла в Самарканде
13:54Наследство Меркель уйдет с торгов
12:56Узбекистанцы заняли третье место на соревнованиях по спасательному многоборью в Казахстане
12:31Сенаторы потребовали от Байдена объяснений по использованию российских баз в Средней Азии
12:30Германист объяснил Гаспаряну, почему партия Меркель проиграла выборы — видео
12:17Король российской эстрады Филипп Киркоров прибыл в Ташкент
11:50Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности
11:27"Черное зло" бьет рекорды в Европе
10:53В Сурхандарье водитель "прокатил" сотрудника ДПС на капоте авто почти 3,5 км — видео
10:43Китай сдержанно празднует победу над США
10:18В Ташкенте таксиста-массажиста приговорили к пяти суткам ареста за домогательства
10:02Драки мигрантов: как на это нужно реагировать России — объяснили в ДУМ РФ