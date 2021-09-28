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В Сурхандарье водитель "прокатил" сотрудника ДПС на капоте авто почти 3,5 км — видео
В Сурхандарье водитель "прокатил" сотрудника ДПС на капоте авто почти 3,5 км — видео
После происшествия инспектор обратился в больницу, где медики зафиксировали у него телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется... 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T10:53+0500
2021-09-28T10:55+0500
общество
сурхандарьинская область
дпс
инспектор
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области водитель "прокатил" сотрудника дорожно-патрульной службы на капоте несколько километров, сообщает пресс-служба ГУБДД.По данным силового ведомства, инцидент произошел 13 сентября на территории МСГ "Сурхон сохили". Отмечается, что инспектор ДПС подошел к автомобилю Lacetti, остановившемуся на проезжей части, чтобы проверить документы у водителя.Однако мужчина запаниковал: он нажал на газ и наехал на правоохранителя, который вовремя успел запрыгнуть на капот авто. Затем водитель проехал с инспектором на капоте почти 3,5 километра, пытаясь сбросить его.После происшествия сотрудник правоохранительных органов обратился в больницу, где медики зафиксировали у него телесные повреждения.По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210209/V-Tashkente-sotrudnik-OVD-prokatilsya-na-kapote-avto--GUVD-prokommentirovalo-video-15968865.html
сурхандарьинская область
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сурхандарьинская область, дпс, инспектор

В Сурхандарье водитель "прокатил" сотрудника ДПС на капоте авто почти 3,5 км — видео

10:53 28.09.2021 (обновлено: 10:55 28.09.2021)
282
© SputnikСотрудник ГАИ
Сотрудник ГАИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Sputnik
После происшествия инспектор обратился в больницу, где медики зафиксировали у него телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области водитель "прокатил" сотрудника дорожно-патрульной службы на капоте несколько километров, сообщает пресс-служба ГУБДД.
По данным силового ведомства, инцидент произошел 13 сентября на территории МСГ "Сурхон сохили".
Отмечается, что инспектор ДПС подошел к автомобилю Lacetti, остановившемуся на проезжей части, чтобы проверить документы у водителя.
Однако мужчина запаниковал: он нажал на газ и наехал на правоохранителя, который вовремя успел запрыгнуть на капот авто. Затем водитель проехал с инспектором на капоте почти 3,5 километра, пытаясь сбросить его.
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9 февраля, 17:53
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После происшествия сотрудник правоохранительных органов обратился в больницу, где медики зафиксировали у него телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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