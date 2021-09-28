https://uz.sputniknews.ru/20210928/v-tashkente-proydet-premernyy-pokaz-dokfilma--rassvet-jemchujiny-vostoka--20678655.html
В Ташкенте пройдет премьерный показ докфильма "Рассвет жемчужины Востока"
В Ташкенте пройдет премьерный показ докфильма "Рассвет жемчужины Востока"
По информации киноагентства, съемки картины продолжались три недели в нескольких городах республики: Ташкенте, Муйнаке, Нукусе, Самарканде. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T14:31+0500
2021-09-28T14:31+0500
2021-09-28T14:37+0500
культура
кино
документальный фильм
фестиваль
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столице состоится премьерный показ документального фильма "Рассвет жемчужины Востока" в рамках Ташкентского международного фестиваля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отметим, что творческий продукт является совместным проектом Агентства кинематографии и российского телеканала "Культура". По информации киноагентства, съемки докфильма продолжались три недели в нескольких городах республики: Ташкенте, Муйнаке, Нукусе, Самарканде. Сюжет картины повествует о самых интересных и ярких фактах в развитии современного искусства и культуры Узбекистана. В роли автора и режиссера фильма выступил Павел Селин. Во время кинофестиваля также состоится премьера докфильма "Узбекистан: прошлое, настоящее, будущее", приуроченная к 30-летию независимости республики. Автором кинокартины стал Валдис Пельш. После премьерного показа фильм будет доступен для просмотра широкой аудитории на телеканалах страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-v-ramkax-dney-mirovogo-kino-sostoitsya-pokaz-kartin-iz-13-stran-20584494.html
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кино, документальный фильм, фестиваль, кинематограф
В Ташкенте пройдет премьерный показ докфильма "Рассвет жемчужины Востока"
14:31 28.09.2021 (обновлено: 14:37 28.09.2021)
По информации киноагентства, съемки картины продолжались три недели в нескольких городах республики: Ташкенте, Муйнаке, Нукусе, Самарканде.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
В столице состоится премьерный показ документального фильма "Рассвет жемчужины Востока" в рамках Ташкентского международного фестиваля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Отметим, что творческий продукт является совместным проектом Агентства кинематографии и российского телеканала "Культура".
По информации киноагентства, съемки докфильма продолжались три недели в нескольких городах республики: Ташкенте, Муйнаке, Нукусе, Самарканде.
Сюжет картины повествует о самых интересных и ярких фактах в развитии современного искусства и культуры Узбекистана. В роли автора и режиссера фильма выступил Павел Селин.
Во время кинофестиваля также состоится премьера докфильма "Узбекистан: прошлое, настоящее, будущее", приуроченная к 30-летию независимости республики. Автором кинокартины стал Валдис Пельш. После премьерного показа фильм будет доступен для просмотра широкой аудитории на телеканалах страны.