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В Узбекистане введут ответственность за сокрытие второго гражданства
В Узбекистане введут ответственность за сокрытие второго гражданства
Депутаты нижней палаты парламента приняли поправки единогласно на пленарном заседании 24 августа. Теперь их необходимо одобрить в сенате. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T14:41+0500
2021-09-28T14:41+0500
общество
узбекистан
мвд
гражданство
паспорт
двойное гражданство
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистана приняла поправки в законы, предусматривающие введение административной ответственности за неуведомление о наличии второго гражданства, сообщает МВД со ссылкой на члена комитета по вопросам обороны и безопасности нижней палаты Фархода Ашматова.По данным ведомства, депутаты нижней палаты парламента приняли поправки единогласно на пленарном заседании 24 августа. Теперь их необходимо одобрить в сенате.В связи с этим в Кодекс об административной ответственности вводится ответственность за непредставление гражданами Республики Узбекистан в установленный срок извещения о получении гражданства иностранного государства.Вместе с этим, устанавливается административная ответственность за использование паспорта гражданина Республики Узбекистан или идентификационных ID-карт человеком, лишенным узбекистанского гражданства.Принятие поправок позволит "предотвратить возможные негативные последствия, возникающие в связи с двойным гражданством в Республике Узбекистан", написал депутат.Ранее в Главном управлении по миграции и оформлении гражданства МВД Узбекистана корреспонденту Sputnik пояснили, что в стране признается лишь одно гражданство. Если узбекистанец, получив гражданство другого государства не вышел из гражданства Узбекистана, то он признается гражданином Узбекистана.Если же он вышел из узбекского гражданства, то в Узбекистане он будет считаться иностранцем.По словам Фархода Ашматова, действующее законодательство возлагает на уполномоченные органы республики обязанность по установлению фактов принятия гражданами Республики Узбекистан гражданства иностранного государства. При этом не обязывало самих граждан сообщать об этом факте в госорганы.Устранение данного пробела в законодательстве позволит повысить ответственность граждан Республики Узбекистан в этом вопросе, особенно государственных служащих, уверен он.
https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-obnovili-poryadok-rassmotreniya-voprosov-grazhdanstva-17680184.html
https://uz.sputniknews.ru/20170124/4660517.html
https://uz.sputniknews.ru/20200226/Deputat-o-vydache-uzbekskikh-pasportov-my-prinimaem-ne-gostey-a-grazhdan-13545225.html
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узбекистан, мвд, гражданство, паспорт, двойное гражданство, законодательная палата олий мажлиса

В Узбекистане введут ответственность за сокрытие второго гражданства

14:41 28.09.2021
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© Sputnik / Валерий МельниковПаспорт гражданина Узбекистана
Паспорт гражданина Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
Депутаты нижней палаты парламента приняли поправки единогласно на пленарном заседании 24 августа. Теперь их необходимо одобрить в сенате.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистана приняла поправки в законы, предусматривающие введение административной ответственности за неуведомление о наличии второго гражданства, сообщает МВД со ссылкой на члена комитета по вопросам обороны и безопасности нижней палаты Фархода Ашматова.
По данным ведомства, депутаты нижней палаты парламента приняли поправки единогласно на пленарном заседании 24 августа. Теперь их необходимо одобрить в сенате.
"Законопроект предусматривает введение порядка уведомления лиц, состоящих в гражданстве Республики Узбекистан и получивших гражданство иностранного государства, в течение тридцати календарных дней со дня принятия гражданства иностранного государства", — говорится в сообщении.
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В связи с этим в Кодекс об административной ответственности вводится ответственность за непредставление гражданами Республики Узбекистан в установленный срок извещения о получении гражданства иностранного государства.
Вместе с этим, устанавливается административная ответственность за использование паспорта гражданина Республики Узбекистан или идентификационных ID-карт человеком, лишенным узбекистанского гражданства.
Принятие поправок позволит "предотвратить возможные негативные последствия, возникающие в связи с двойным гражданством в Республике Узбекистан", написал депутат.
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Ранее в Главном управлении по миграции и оформлении гражданства МВД Узбекистана корреспонденту Sputnik пояснили, что в стране признается лишь одно гражданство. Если узбекистанец, получив гражданство другого государства не вышел из гражданства Узбекистана, то он признается гражданином Узбекистана.
Если же он вышел из узбекского гражданства, то в Узбекистане он будет считаться иностранцем.
По словам Фархода Ашматова, действующее законодательство возлагает на уполномоченные органы республики обязанность по установлению фактов принятия гражданами Республики Узбекистан гражданства иностранного государства. При этом не обязывало самих граждан сообщать об этом факте в госорганы.
Устранение данного пробела в законодательстве позволит повысить ответственность граждан Республики Узбекистан в этом вопросе, особенно государственных служащих, уверен он.
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