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В Душанбе перевыполнен план по вакцинации населения против COVID
В Душанбе перевыполнен план по вакцинации населения против COVID
В Таджикистане прививка от коронавирусной инфекции является обязательной для граждан старше 18 лет. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T15:06+0500
2021-09-30T00:11+0500
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вакцинация
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Душанбе план по вакцинации взрослого населения выполнили на 100,4%, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.Согласно данным таджикистанского Минздрава на 27 сентября, в республике привились от коронавируса почти 2,4 млн граждан (41,2%). Второй компонент препарата против COVID уже получили около 1,8 млн человек.Отметим, что в Таджикистане вакцинация от коронавирусной инфекции является обязательной для граждан старше 18 лет. Это решение прописано в официальном документе Республиканского комитета по усилению противоэпидемических мер и профилактике передачи COVID-19 в Таджикистане, опубликованном 3 июля этого года.В Таджикистане для вакцинации граждан используются препараты "Спутник V" (Россия), CoronoVac (Китай), AstraZeneca (Европа), Moderna и Pfaizer (США). Желающие могут получить прививку абсолютно бесплатно.
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таджикистан, вакцинация

В Душанбе перевыполнен план по вакцинации населения против COVID

15:06 29.09.2021 (обновлено: 00:11 30.09.2021)
33
© SputnikВакцинация от коронавируса в Таджикистане
Вакцинация от коронавируса в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Sputnik
В Таджикистане прививка от коронавирусной инфекции является обязательной для граждан старше 18 лет.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Душанбе план по вакцинации взрослого населения выполнили на 100,4%, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.
Согласно данным таджикистанского Минздрава на 27 сентября, в республике привились от коронавируса почти 2,4 млн граждан (41,2%). Второй компонент препарата против COVID уже получили около 1,8 млн человек.
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
В мире
В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию от коронавируса
3 июля, 18:44
980
Отметим, что в Таджикистане вакцинация от коронавирусной инфекции является обязательной для граждан старше 18 лет. Это решение прописано в официальном документе Республиканского комитета по усилению противоэпидемических мер и профилактике передачи COVID-19 в Таджикистане, опубликованном 3 июля этого года.
В Таджикистане для вакцинации граждан используются препараты "Спутник V" (Россия), CoronoVac (Китай), AstraZeneca (Европа), Moderna и Pfaizer (США). Желающие могут получить прививку абсолютно бесплатно.
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