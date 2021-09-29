https://uz.sputniknews.ru/20210929/20699553.html

В Душанбе перевыполнен план по вакцинации населения против COVID

В Душанбе перевыполнен план по вакцинации населения против COVID

В Таджикистане прививка от коронавирусной инфекции является обязательной для граждан старше 18 лет. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T15:06+0500

2021-09-29T15:06+0500

2021-09-30T00:11+0500

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таджикистан

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Душанбе план по вакцинации взрослого населения выполнили на 100,4%, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.Согласно данным таджикистанского Минздрава на 27 сентября, в республике привились от коронавируса почти 2,4 млн граждан (41,2%). Второй компонент препарата против COVID уже получили около 1,8 млн человек.Отметим, что в Таджикистане вакцинация от коронавирусной инфекции является обязательной для граждан старше 18 лет. Это решение прописано в официальном документе Республиканского комитета по усилению противоэпидемических мер и профилактике передачи COVID-19 в Таджикистане, опубликованном 3 июля этого года.В Таджикистане для вакцинации граждан используются препараты "Спутник V" (Россия), CoronoVac (Китай), AstraZeneca (Европа), Moderna и Pfaizer (США). Желающие могут получить прививку абсолютно бесплатно.

https://uz.sputniknews.ru/20210703/19528337.html

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таджикистан, вакцинация