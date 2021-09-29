https://uz.sputniknews.ru/20210929/iz-kitaya-v-uzbekistan-nachali-kursirovat-spetsialnye-chaynye-poezda-20699399.html

Между Китаем и Узбекистаном начали курсировать специальные чайные поезда

Между Китаем и Узбекистаном начали курсировать специальные чайные поезда

По словам гендиректора чайной фабрики Чэн Фушоу, данный сухопутный логистический коридор стал достойным альтернативным маршрутом для экспорта на фоне резкого... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T17:20+0500

2021-09-29T17:20+0500

2021-09-29T17:21+0500

общество

узбекистан

китай

чай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/987/71/9877199_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_9a8e5f301d50b35acf8fe73bb7648555.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Запущен первый спецрейс для доставки чая с китайской чаепроизводящей базы Хуаншань в Ташкент, передает Синьхуа.Отмечается, что в столицу Узбекистана прибыло 570 тонн зеленого чая компании Huangshan Best Organic Tea. В течение 10 дней грузовой поезд преодолел расстояние свыше 5,5 тысяч км.По словам гендиректора чайной фабрики Чэн Фушоу, данный сухопутный логистический коридор стал достойным альтернативным маршрутом для экспорта на фоне резкого скачка цен на морские грузоперевозки.Очередная партия из 15 стандартных контейнеров с зеленым чаем будет доставлена в Узбекистан в ближайшее время, добавил гендиректор. Согласно ожиданиям отраслевых экспертов, открытие нового рейса поспособствует увеличению экспорта китайского чая в рамках проекта "Один пояс и один путь".

https://uz.sputniknews.ru/20201002/V-Uzbekistane-vvoz-importnogo-chaya-snizilsya-na-33-mln-15105994.html

узбекистан

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, китай, чай