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https://uz.sputniknews.ru/20210929/iz-kitaya-v-uzbekistan-nachali-kursirovat-spetsialnye-chaynye-poezda-20699399.html
Между Китаем и Узбекистаном начали курсировать специальные чайные поезда
Между Китаем и Узбекистаном начали курсировать специальные чайные поезда
По словам гендиректора чайной фабрики Чэн Фушоу, данный сухопутный логистический коридор стал достойным альтернативным маршрутом для экспорта на фоне резкого... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T17:20+0500
2021-09-29T17:21+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Запущен первый спецрейс для доставки чая с китайской чаепроизводящей базы Хуаншань в Ташкент, передает Синьхуа.Отмечается, что в столицу Узбекистана прибыло 570 тонн зеленого чая компании Huangshan Best Organic Tea. В течение 10 дней грузовой поезд преодолел расстояние свыше 5,5 тысяч км.По словам гендиректора чайной фабрики Чэн Фушоу, данный сухопутный логистический коридор стал достойным альтернативным маршрутом для экспорта на фоне резкого скачка цен на морские грузоперевозки.Очередная партия из 15 стандартных контейнеров с зеленым чаем будет доставлена в Узбекистан в ближайшее время, добавил гендиректор. Согласно ожиданиям отраслевых экспертов, открытие нового рейса поспособствует увеличению экспорта китайского чая в рамках проекта "Один пояс и один путь".
https://uz.sputniknews.ru/20201002/V-Uzbekistane-vvoz-importnogo-chaya-snizilsya-na-33-mln-15105994.html
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узбекистан, китай, чай

Между Китаем и Узбекистаном начали курсировать специальные чайные поезда

17:20 29.09.2021 (обновлено: 17:21 29.09.2021)
205
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкСбор и переработка чая в Абхазии
Сбор и переработка чая в Абхазии - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
/
Перейти в фотобанк
По словам гендиректора чайной фабрики Чэн Фушоу, данный сухопутный логистический коридор стал достойным альтернативным маршрутом для экспорта на фоне резкого скачка цен на морские грузоперевозки.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Запущен первый спецрейс для доставки чая с китайской чаепроизводящей базы Хуаншань в Ташкент, передает Синьхуа.
Отмечается, что в столицу Узбекистана прибыло 570 тонн зеленого чая компании Huangshan Best Organic Tea. В течение 10 дней грузовой поезд преодолел расстояние свыше 5,5 тысяч км.
По словам гендиректора чайной фабрики Чэн Фушоу, данный сухопутный логистический коридор стал достойным альтернативным маршрутом для экспорта на фоне резкого скачка цен на морские грузоперевозки.
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Очередная партия из 15 стандартных контейнеров с зеленым чаем будет доставлена в Узбекистан в ближайшее время, добавил гендиректор.
Согласно ожиданиям отраслевых экспертов, открытие нового рейса поспособствует увеличению экспорта китайского чая в рамках проекта "Один пояс и один путь".
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