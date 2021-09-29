https://uz.sputniknews.ru/20210929/minzdrav-proverit-sluxi-o-neizvestnom-viruse-sredi-detey-v-tashkente-20685746.html
Минздрав проверит слухи о "неизвестном вирусе" среди детей в Ташкенте
Минздрав проверит слухи о "неизвестном вирусе" среди детей в Ташкенте
В распространившемся вирусном ролике человек, представившийся врачом, призывает ввести карантин в школах и детских садах столицы. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T08:30+0500
2021-09-29T08:30+0500
2021-09-29T08:30+0500
общество
минздрав узбекистана
дети
заболевания
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Специалисты Минздрава Узбекистана проверят информацию о "неизвестном вирусе", который якобы поразил детей в Ташкенте. При этом карантин в школах и детсадах вводиться не будет, сообщили в ведомстве. Ранее в соцсетях распространилась видео, где человек, представившийся врачом, рассказал о том, что в столице среди детей распространяется странная болезнь. Мужчина призвал власти ввести карантин в школах и детских садах города.В ведомстве между тем считают, что публикация подобных роликов в соцсетях вызывает необоснованную панику среди населения, для ввода карантина нет оснований.В Минздраве отметили, что с 18 по 27 сентября в call-центр Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи поступило 42 тысячи вызовов, из которых зарегистрировано более 10 тысяч обращений с симптомами ОРВИ: повышение температуры, слабость, головная боль, насморк.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/chto-nelzya-delat-pri-orvi--2-pravila-ot-doktora-komarovskogo-17773095.html
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минздрав узбекистана, дети, заболевания
Минздрав проверит слухи о "неизвестном вирусе" среди детей в Ташкенте
В распространившемся вирусном ролике человек, представившийся врачом, призывает ввести карантин в школах и детских садах столицы.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Специалисты Минздрава Узбекистана проверят информацию о "неизвестном вирусе", который якобы поразил детей в Ташкенте.
При этом карантин в школах и детсадах вводиться не будет, сообщили
в ведомстве.
Ранее в соцсетях распространилась видео, где человек, представившийся врачом, рассказал о том, что в столице среди детей распространяется странная болезнь. Мужчина призвал власти ввести карантин в школах и детских садах города.
"Министерство здравоохранения проверит ситуацию и если выяснится, что просьба врача обоснована, специалисты примут необходимые меры", — сообщили в Минздраве.
В ведомстве между тем считают, что публикация подобных роликов в соцсетях вызывает необоснованную панику среди населения, для ввода карантина нет оснований.
В Минздраве отметили, что с 18 по 27 сентября в call-центр Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи поступило 42 тысячи вызовов, из которых зарегистрировано более 10 тысяч обращений с симптомами ОРВИ: повышение температуры, слабость, головная боль, насморк.
"Фактически, ежегодно осенью и зимой происходит пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. У детей, попадающих в больницу с повышенной температурой, не обнаруживается неизвестный вирус, а болезнь вызвана простой ОРВИ", — заявил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.