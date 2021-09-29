https://uz.sputniknews.ru/20210929/minzdrav-proverit-sluxi-o-neizvestnom-viruse-sredi-detey-v-tashkente-20685746.html

Минздрав проверит слухи о "неизвестном вирусе" среди детей в Ташкенте

Минздрав проверит слухи о "неизвестном вирусе" среди детей в Ташкенте

В распространившемся вирусном ролике человек, представившийся врачом, призывает ввести карантин в школах и детских садах столицы. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T08:30+0500

2021-09-29T08:30+0500

2021-09-29T08:30+0500

общество

минздрав узбекистана

дети

заболевания

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Специалисты Минздрава Узбекистана проверят информацию о "неизвестном вирусе", который якобы поразил детей в Ташкенте. При этом карантин в школах и детсадах вводиться не будет, сообщили в ведомстве. Ранее в соцсетях распространилась видео, где человек, представившийся врачом, рассказал о том, что в столице среди детей распространяется странная болезнь. Мужчина призвал власти ввести карантин в школах и детских садах города.В ведомстве между тем считают, что публикация подобных роликов в соцсетях вызывает необоснованную панику среди населения, для ввода карантина нет оснований.В Минздраве отметили, что с 18 по 27 сентября в call-центр Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи поступило 42 тысячи вызовов, из которых зарегистрировано более 10 тысяч обращений с симптомами ОРВИ: повышение температуры, слабость, головная боль, насморк.

https://uz.sputniknews.ru/20210316/chto-nelzya-delat-pri-orvi--2-pravila-ot-doktora-komarovskogo-17773095.html

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минздрав узбекистана, дети, заболевания