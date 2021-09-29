https://uz.sputniknews.ru/20210929/prokuror-rf-priglasil-uzbekistantsev-uchitsya-v-rossiyu-20701882.html

Прокурор РФ пригласил узбекистанцев учиться в Россию

Прокурор РФ пригласил узбекистанцев учиться в Россию

Генеральные прокуроры двух стран договорились сообща бороться с терроризмом и киберпреступностью, сотрудничать в сфере науки и образования. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T19:00+0500

2021-09-29T19:00+0500

2021-09-29T20:13+0500

общество

узбекистан

нигматилла юлдашев

генеральная прокуратура узбекистана

игорь краснов

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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, находясь с рабочим визитом в Ташкенте, встретился с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым.Свой визит Игорь Краснов начал с посещения Площади Памяти и Почестей в центре столицы. Он возложил венок к скульптуре "Скорбящая мать" – центральной фигуре мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе беседы с генпрокурором Узбекистана, Игорь Краснов подчеркнул, что сотрудничество двух надзорных ведомств развивается в конструктивном ключе и нынешняя встреча является подтверждением нацеленности на его дальнейшее укрепление в борьбе с общими угрозами, не имеющими государственных границ. Среди них актуальными он назвал киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, трансграничное перемещение незаконных финансовых потоков.Обсудили чиновники и ситуацию в Афганистане. Игорь Краснов отметил, что государства Евразийского региона сообща принимают неотложные превентивные меры для обеспечения законности и правопорядка на наших территориях и предотвращения возможных негативных последствий кризиса в Афганистане.По словам Краснова, реальная опасность активного возобновления потоков наркотических средств и оружия с территории Афганистана сохраняется. Как показывает практика, финансирование таких видов криминальной деятельности все чаще осуществляется посредством криптовалют и использования виртуальной среды. Важно быть готовыми к новым вызовам.По итогам переговоров, прокуроры подписали Программу сотрудничества на 2021–2023 годы и Меморандум о сотрудничестве в научной и образовательной сферах. Планируется проведение совместных научных исследований по проблемам киберпреступности, незаконного использования цифровой валюты и цифровых финансовых активов, миграции, торговли людьми, распространения наркотических и психотропных средств, коррупции и т.д.Говоря о сотрудничестве в сфере образования, Игорь Краснов пригласил узбекистанских студентов на учебу в Россию.Игорь Краснов и Нигматилла Юлдашев были награждены нагрудными медалью "Почетный работник прокуратуры Узбекистана".Напомним, генеральные прокуроры двух стран обсудили вопрос противодействия киберпреступности и нелегальной миграции на встрече с коллегами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Молдавии в июле этого года. Тогда была подписана Декларация о сотрудничестве в сфере экологии.

https://uz.sputniknews.ru/20210707/genprokuror-uzbekistana-vstretitsya-s-kollegami-po-sng-v-peterburge--19586325.html

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узбекистан, нигматилла юлдашев, генеральная прокуратура узбекистана, игорь краснов