https://uz.sputniknews.ru/20210929/prokuror-rf-priglasil-uzbekistantsev-uchitsya-v-rossiyu-20701882.html
Прокурор РФ пригласил узбекистанцев учиться в Россию
Прокурор РФ пригласил узбекистанцев учиться в Россию
Генеральные прокуроры двух стран договорились сообща бороться с терроризмом и киберпреступностью, сотрудничать в сфере науки и образования. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T19:00+0500
2021-09-29T19:00+0500
2021-09-29T20:13+0500
общество
узбекистан
нигматилла юлдашев
генеральная прокуратура узбекистана
игорь краснов
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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, находясь с рабочим визитом в Ташкенте, встретился с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым.Свой визит Игорь Краснов начал с посещения Площади Памяти и Почестей в центре столицы. Он возложил венок к скульптуре "Скорбящая мать" – центральной фигуре мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе беседы с генпрокурором Узбекистана, Игорь Краснов подчеркнул, что сотрудничество двух надзорных ведомств развивается в конструктивном ключе и нынешняя встреча является подтверждением нацеленности на его дальнейшее укрепление в борьбе с общими угрозами, не имеющими государственных границ. Среди них актуальными он назвал киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, трансграничное перемещение незаконных финансовых потоков.Обсудили чиновники и ситуацию в Афганистане. Игорь Краснов отметил, что государства Евразийского региона сообща принимают неотложные превентивные меры для обеспечения законности и правопорядка на наших территориях и предотвращения возможных негативных последствий кризиса в Афганистане.По словам Краснова, реальная опасность активного возобновления потоков наркотических средств и оружия с территории Афганистана сохраняется. Как показывает практика, финансирование таких видов криминальной деятельности все чаще осуществляется посредством криптовалют и использования виртуальной среды. Важно быть готовыми к новым вызовам.По итогам переговоров, прокуроры подписали Программу сотрудничества на 2021–2023 годы и Меморандум о сотрудничестве в научной и образовательной сферах. Планируется проведение совместных научных исследований по проблемам киберпреступности, незаконного использования цифровой валюты и цифровых финансовых активов, миграции, торговли людьми, распространения наркотических и психотропных средств, коррупции и т.д.Говоря о сотрудничестве в сфере образования, Игорь Краснов пригласил узбекистанских студентов на учебу в Россию.Игорь Краснов и Нигматилла Юлдашев были награждены нагрудными медалью "Почетный работник прокуратуры Узбекистана".Напомним, генеральные прокуроры двух стран обсудили вопрос противодействия киберпреступности и нелегальной миграции на встрече с коллегами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Молдавии в июле этого года. Тогда была подписана Декларация о сотрудничестве в сфере экологии.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/genprokuror-uzbekistana-vstretitsya-s-kollegami-po-sng-v-peterburge--19586325.html
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узбекистан, нигматилла юлдашев, генеральная прокуратура узбекистана, игорь краснов
Прокурор РФ пригласил узбекистанцев учиться в Россию
19:00 29.09.2021 (обновлено: 20:13 29.09.2021)
Генеральные прокуроры двух стран договорились сообща бороться с терроризмом и киберпреступностью, сотрудничать в сфере науки и образования.
ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, находясь с рабочим визитом в Ташкенте, встретился с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым.
Свой визит Игорь Краснов начал с посещения Площади Памяти и Почестей в центре столицы. Он возложил венок к скульптуре "Скорбящая мать" – центральной фигуре мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik.
В ходе беседы с генпрокурором Узбекистана, Игорь Краснов подчеркнул, что сотрудничество двух надзорных ведомств развивается в конструктивном ключе и нынешняя встреча является подтверждением нацеленности на его дальнейшее укрепление в борьбе с общими угрозами, не имеющими государственных границ. Среди них актуальными он назвал киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, трансграничное перемещение незаконных финансовых потоков.
Обсудили чиновники и ситуацию в Афганистане. Игорь Краснов отметил, что государства Евразийского региона сообща принимают неотложные превентивные меры для обеспечения законности и правопорядка на наших территориях и предотвращения возможных негативных последствий кризиса в Афганистане.
"Сегодня существенно возросли риски проникновения в СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, что требует дополнительной координации усилий по их выявлению и блокированию в местах пересечения границ", – заявил глава российской генпрокуратуры.
По словам Краснова, реальная опасность активного возобновления потоков наркотических средств и оружия с территории Афганистана сохраняется. Как показывает практика, финансирование таких видов криминальной деятельности все чаще осуществляется посредством криптовалют и использования виртуальной среды. Важно быть готовыми к новым вызовам.
По итогам переговоров, прокуроры подписали Программу сотрудничества на 2021–2023 годы и Меморандум о сотрудничестве в научной и образовательной сферах. Планируется проведение совместных научных исследований по проблемам киберпреступности, незаконного использования цифровой валюты и цифровых финансовых активов, миграции, торговли людьми, распространения наркотических и психотропных средств, коррупции и т.д.
Говоря о сотрудничестве в сфере образования, Игорь Краснов пригласил узбекистанских студентов на учебу в Россию.
"Первого сентября текущего года в городе Владивостоке я открыл филиал Университета Прокуратуры. Это уже пятый филиал. Я надеюсь, что студенты из Узбекистана будут учиться и там, и в других филиалах", - сказал он.
Игорь Краснов и Нигматилла Юлдашев были награждены нагрудными медалью "Почетный работник прокуратуры Узбекистана".
Напомним, генеральные прокуроры двух стран обсудили вопрос противодействия киберпреступности и нелегальной миграции на встрече с коллегами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Молдавии в июле этого года. Тогда была подписана Декларация о сотрудничестве в сфере экологии.