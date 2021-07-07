https://uz.sputniknews.ru/20210707/genprokuror-uzbekistana-vstretitsya-s-kollegami-po-sng-v-peterburge--19586325.html

Генпрокурор Узбекистана встретится с коллегами по СНГ в Петербурге

Генпрокурор Узбекистана встретится с коллегами по СНГ в Петербурге

С коллегами из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Молдавии встретится генпрокурор России Игорь Краснов... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T21:42+0500

2021-07-07T21:42+0500

2021-07-07T21:42+0500

общество

нигматилла юлдашев

прокуратура

снг

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1400/10/14001046_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0200e0e63eb3035b7dc1c51811688db.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев 8 июля примет участие во встрече с коллегами по СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.С руководителями прокуратур Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Молдавии встретится генпрокурор России Игорь Краснов, который уже прибыл с рабочим визитом в город на Неве в среду.7-8 июля здесь пройдет конференция руководителей прокуратур европейских государств “Роль прокуратуры в защите индивидуальных прав и публичного интереса в свете требований Европейской Конвенции по правам человека”, сообщает российское ведомство, выступающее организатором мероприятия совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров.На конференции будут обсуждаться вопросы защиты прав человека, в том числе социальных, особенно в сфере здравоохранения, предпринимателей, роли прокуратуры с точки зрения Европейского суда по правам человека, деятельности прокуроров вне системы уголовного правосудия и эволюции соответствующих международных стандартов.Участники также обсудят проблемы противодействия киберпреступности, нелегальной миграции, обеспечения бесплатной правовой помощи населению и другие актуальные темы.В Санкт-Петербурге Краснов также примет участие во встрече Генеральных прокуроров государств Прикаспийского региона для подписания Декларации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.Встреча с коллегами по СНГ намечена на четверг, 8 июля.

https://uz.sputniknews.ru/20210706/v-uty-prokommentirovali-xischeniya-pochti-na-900-mln-sumov-pri-stroitelstve-metro-v-tashkente-19568005.html

https://uz.sputniknews.ru/20210403/voennaya-prokuratura-fergany-rassleduet-delo-o-gibeli-mujchiny-iz-za-sotrudnika-natsgvardii--18127662.html

снг

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нигматилла юлдашев, прокуратура, снг, санкт-петербург