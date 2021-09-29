https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekistan-nashel-klyuch-k-gosbyudjetu-dengi-uje-nachali-kapat-20697418.html

Узбекистан нашел "ключ" к госбюджету: деньги уже начали "капать"

Узбекистан нашел "ключ" к госбюджету: деньги уже начали "капать"

Доходы государственного бюджета по итогам этого полугодия составили 74,9 триллиона сумов. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T15:35+0500

2021-09-29T15:35+0500

2021-09-29T15:35+0500

общество

узбекистан

бюджет

госбюджет

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. На девятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заслушан отчет правительства об исполнении госбюджета Узбекистана по итогам первых шести месяцев 2021 года.С января по июнь экономика республики выросла на 6,2%, а объем ВВП составил 318,5 триллиона сумов. Экономический рост обеспечен в промышленности на 8,5%, строительстве на 0,1%, сельском, лесном и рыбном хозяйствах — на 1,8%, в сфере услуг —на 8,0%. Уровень инфляции с начала года составил 4,4 %, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — 10,9%.Доходы и расходы госбюджетаДоходы государственного бюджета по итогам этого полугодия составили 74,9 триллиона сумов, расходы — 79,332 триллиона сумов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 16,7 триллиона сумов.По НДС за январь-июнь налогоплательщикам из республиканского бюджета было возвращено 7,6 триллиона сумов — это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.Расходы бюджета без государственных целевых фондов составили 79,331 триллиона сумов — это 24,9% к ВВП.Благодаря принятым мерам по повышению независимости местных бюджетов, показатель доходов местных бюджетов выполнен с избытком в размере 2,639 триллиона сумов.Доходы государственных целевых фондов выполнены на 44% к годовому прогнозу (на 18,353 триллиона долларов). Для обеспечения эффективного использования бюджетных средств на Министерство финансов возложены задачи по:

https://uz.sputniknews.ru/20210709/byudjet-uzbekistana-resheno-uvelichit-za-schet-postupleniy-ot-privatizatsii-19608256.html

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