Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekistantsy-pochuvstvovali-zemletryasenie-s-epitsentrom-v-kyrgyzstane-20695642.html
Кыргызстан потрясло: стихия "добралась" и до узбекистанцев
Кыргызстан потрясло: стихия "добралась" и до узбекистанцев
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, силы подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигли четырех баллов. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T14:09+0500
2021-09-29T15:33+0500
происшествия
землетрясение
мчс узбекистана
сейсмолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/06/15123551_0:118:2791:1688_1920x0_80_0_0_7934087880606f8df3ce8e1c0be69e62.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики. По данным ведомства, стихийное природное явление произошло сегодня, в среду, в 12.46 по ташкентскому времени. Силы подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигли четырех баллов, уточнили в центре. "Координаты землетрясения: 41,03 градусов северной широты; 73,37 градусов восточной долготы. Его магнитуда составила М=4,7, глубина 5 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 349 км в юго-восточном направлении", – информируется в релизе. Самое сильное движение земной коры почувствовали жители Ханабадского района - 3-4 балла. Меньше всего землетрясение ощущалось в Андижане, а также в Избасканском и Булакбашинском районах Андижанской области - 2 балла.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/k-zemletryaseniyam-gotovy-na-tashkentskoy-telebashne-proshli-ucheniya-mchs-20076541.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/06/15123551_192:0:2599:1805_1920x0_80_0_0_a8ce280cbe84e942c3abac2e534c9a79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
землетрясение, мчс узбекистана, сейсмолог

Кыргызстан потрясло: стихия "добралась" и до узбекистанцев

14:09 29.09.2021 (обновлено: 15:33 29.09.2021)
278
© AFP / CHRISTIAN MIRANDAСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© AFP / CHRISTIAN MIRANDA
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, силы подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигли четырех баллов.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.
По данным ведомства, стихийное природное явление произошло сегодня, в среду, в 12.46 по ташкентскому времени. Силы подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигли четырех баллов, уточнили в центре.
Сотрудники МЧС провели учения на Ташкентской телебашне - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
Общество
К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС
14 августа, 14:15
672
"Координаты землетрясения: 41,03 градусов северной широты; 73,37 градусов восточной долготы. Его магнитуда составила М=4,7, глубина 5 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 349 км в юго-восточном направлении", – информируется в релизе.
Самое сильное движение земной коры почувствовали жители Ханабадского района - 3-4 балла. Меньше всего землетрясение ощущалось в Андижане, а также в Избасканском и Булакбашинском районах Андижанской области - 2 балла.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:20Между Китаем и Узбекистаном начали курсировать специальные чайные поезда
17:04Дипмиссии готовятся к выборам: где голосовать узбекистанцам?
16:49Минвуз утвердил размеры суперконтрактов
16:21За неоказанную вовремя госуслугу предлагается возвращать деньги
15:35Узбекистан нашел "ключ" к госбюджету: деньги уже начали "капать"
15:16Симоньян: закрытие немецких YouTube-каналов RT — объявление медийной войны России
15:08Каким выдастся начало октября: прогноз Узгидромета
14:46В Намангане впервые сделали высокотехнологичную операцию
14:46Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ
14:09Эксперт ВБ о внешнем долге и проблемах бизнеса в Узбекистане
14:09Кыргызстан потрясло: стихия "добралась" и до узбекистанцев
13:46Как будут передаваться госфункции частникам
13:15Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы
13:09Власти Узбекистана хотят продать 10% акций "золотоносного" НГМК
12:35В Узбекистане задержаны наркокурьеры, пытавшиеся реализовать почти 18 кг опиума
12:34Венгерский ОТP Bank приобретет 75% узбекского Ипотека-банка
12:24На ташкентском форуме подпишут миллиардные соглашения
11:58Брить или не брить: в Афганистане запретили барбершопы — фото
11:33В Узбекистане абонентов начнут заранее предупреждать об отключении газа
11:24Россия лишила Британию продуктов, газа и бензина