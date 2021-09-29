https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekistantsy-pochuvstvovali-zemletryasenie-s-epitsentrom-v-kyrgyzstane-20695642.html

Кыргызстан потрясло: стихия "добралась" и до узбекистанцев

Кыргызстан потрясло: стихия "добралась" и до узбекистанцев

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, силы подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигли четырех баллов. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T14:09+0500

2021-09-29T14:09+0500

2021-09-29T15:33+0500

происшествия

землетрясение

мчс узбекистана

сейсмолог

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики. По данным ведомства, стихийное природное явление произошло сегодня, в среду, в 12.46 по ташкентскому времени. Силы подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигли четырех баллов, уточнили в центре. "Координаты землетрясения: 41,03 градусов северной широты; 73,37 градусов восточной долготы. Его магнитуда составила М=4,7, глубина 5 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 349 км в юго-восточном направлении", – информируется в релизе. Самое сильное движение земной коры почувствовали жители Ханабадского района - 3-4 балла. Меньше всего землетрясение ощущалось в Андижане, а также в Избасканском и Булакбашинском районах Андижанской области - 2 балла.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/k-zemletryaseniyam-gotovy-na-tashkentskoy-telebashne-proshli-ucheniya-mchs-20076541.html

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землетрясение, мчс узбекистана, сейсмолог