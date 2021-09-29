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В Намангане впервые сделали высокотехнологичную операцию
В Намангане впервые сделали высокотехнологичную операцию
Под руководством российского специалиста узбекистанские врачи провели реконструктивно-пластическую операцию почки. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T14:46+0500
2021-09-29T14:46+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Сложнейшую пластическую операцию провели специалисты Областного центра фтизиатрии и пульмонологии. Женщине, страдающей туберкулезом мочевыводящих путей, восстановили почку, сообщает корреспондент Sputnik.Сложнейшая операция проводилась под руководством профессора Московской медицинской академии, доктора медицинских наук Олега Николаевича Зубана. Ассистировали известному хирургу сотрудники Ташкентской медицинской академии, д.м.н. Зафар Рахматуллаев, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра туберкулеза и пульмонологии, д.м.н. Сарвар Алиджонов, а также местные врачи Искандар Махмудов и Улугбек Аширов.Как пояснили в клинике, женщина страдала редкой формой заболевания – туберкулезом мочевыводящих путей. Ей пришлось перенести две подряд операции. Ранее пациентке удалили опухоль яичников, теперь же восстановили проходимость почечной лоханки и мочевыводящих путей с помощью пластической операции.Совместная операция позволила узбекистанским врачам изучить новый вид хирургических вмешательств, подчеркивает директор Областного центра фтизиатрии и пульмонологии Икбуолджон Воситов.В ходе визита медиков из России и столичных клиник в Наманган пройти углубленное медицинское обследование и получить рекомендации смогли десятки местных жителей.Напомним, в республике в настоящее ведется активное развитие хирургии и трансплантологии. По распоряжению президента Шавката Мирзиёева, медицинский центр имени В. Вахидова будет ориентирован на трансплантологию, при нем будет создана иммуногенетическая лаборатория и симуляционный центр. Операции по трансплантации планируется проводить также в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.В разных регионах страны внедряются новые виды хирургических вмешательств. Так, на днях в центре имени В. Вахидова проведена пересадка печени, а в Нукусе двум малышам успешно вживили кохлеарные аппараты.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/vlasti-uzbekistana-namereny-prinyat-zakon-o-transplantatsii-chelovecheskix-organov-i-tkaney-20590549.html
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узбекистан, наманган, медицина

В Намангане впервые сделали высокотехнологичную операцию

14:46 29.09.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Намангане провели операцию по пластическому восстановлению почки
В Намангане провели операцию по пластическому восстановлению почки - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Под руководством российского специалиста узбекистанские врачи провели реконструктивно-пластическую операцию почки.
ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Сложнейшую пластическую операцию провели специалисты Областного центра фтизиатрии и пульмонологии. Женщине, страдающей туберкулезом мочевыводящих путей, восстановили почку, сообщает корреспондент Sputnik.
Сложнейшая операция проводилась под руководством профессора Московской медицинской академии, доктора медицинских наук Олега Николаевича Зубана. Ассистировали известному хирургу сотрудники Ташкентской медицинской академии, д.м.н. Зафар Рахматуллаев, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра туберкулеза и пульмонологии, д.м.н. Сарвар Алиджонов, а также местные врачи Искандар Махмудов и Улугбек Аширов.
Как пояснили в клинике, женщина страдала редкой формой заболевания – туберкулезом мочевыводящих путей. Ей пришлось перенести две подряд операции. Ранее пациентке удалили опухоль яичников, теперь же восстановили проходимость почечной лоханки и мочевыводящих путей с помощью пластической операции.
"Радует, что в вашей стране очень мало больных туберкулезом, особенно туберкулезом мочевыводящих путей. Благодаря сложной операции, проведенной в сотрудничестве с узбекскими хирургами, мы положили конец заболеванию, угрожающему жизни пациентки, - рассказал профессор Зубан.
Совместная операция позволила узбекистанским врачам изучить новый вид хирургических вмешательств, подчеркивает директор Областного центра фтизиатрии и пульмонологии Икбуолджон Воситов.
"Благодаря этой операции, которая является одним из новых видов хирургических вмешательств для нашей страны, местные врачи смогли обогатить свой опыт и будут продолжать эту практику", - отметил он.
В ходе визита медиков из России и столичных клиник в Наманган пройти углубленное медицинское обследование и получить рекомендации смогли десятки местных жителей.
Напомним, в республике в настоящее ведется активное развитие хирургии и трансплантологии. По распоряжению президента Шавката Мирзиёева, медицинский центр имени В. Вахидова будет ориентирован на трансплантологию, при нем будет создана иммуногенетическая лаборатория и симуляционный центр. Операции по трансплантации планируется проводить также в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.
В разных регионах страны внедряются новые виды хирургических вмешательств. Так, на днях в центре имени В. Вахидова проведена пересадка печени, а в Нукусе двум малышам успешно вживили кохлеарные аппараты.
Врачи во время операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
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