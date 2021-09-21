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Власти Узбекистана намерены принять закон о трансплантации человеческих органов и тканей
Власти Узбекистана намерены принять закон о трансплантации человеческих органов и тканей
По информации Сената, в стране планируется довести количество трансплантаций печени до 50 в год, а почек до 250-ти. Также предусматривается внедрение пересадки... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T18:36+0500
2021-09-21T18:36+0500
общество
законопроект
медицина
трансплантация органов
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане планируют принять закон о трансплантации человеческих органов и тканей. Об этом стало известно в ходе круглого стола, состоявшегося в Республиканском специализированном хирургическом медицинском центре им. академика В. Вахидова, передает пресс-служба Сената. В ходе встречи участники мероприятия отметили, что закрепленные в законодательстве нормы о трансплантации органов и тканей человека не соответствуют необходимым современным требованиям. В связи с этим в законопроекте будут определены конкретные процедуры.К тому же специалисты подчеркнули, что проведенные в области здравоохранения реформы, создали возможность наладить в республике практику трансплантации почек, печени и стволовых клеток. Благодаря этому в Узбекистане было успешно проведено свыше 700 подобных операций.По данным Сената, в республике уже выполнено 10 операций по пересадке печени. Также в будущем планируется довести количество трансплантаций печени до 50 в год, а почек до 250-ти. Помимо этого, предусматривается внедрение трансплантации сердца (50 операций в год) и легких (30 операций в год), заявили в органе госвласти.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-proveli-neskolko-operatsiy-po-transplantatsii-20557979.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-ruz-opredelili-poryadok-transplantatsii-gemopoeticheskix-stvolovyx-kletok-kostnogo-mozga-19376168.html
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законопроект, медицина, трансплантация органов

Власти Узбекистана намерены принять закон о трансплантации человеческих органов и тканей

18:36 21.09.2021
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© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрачи во время операции
Врачи во время операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Перейти в фотобанк
По информации Сената, в стране планируется довести количество трансплантаций печени до 50 в год, а почек до 250-ти. Также предусматривается внедрение пересадки сердца (50 операций в год) и легких (30 операций в год).
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане планируют принять закон о трансплантации человеческих органов и тканей. Об этом стало известно в ходе круглого стола, состоявшегося в Республиканском специализированном хирургическом медицинском центре им. академика В. Вахидова, передает пресс-служба Сената.
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В ходе встречи участники мероприятия отметили, что закрепленные в законодательстве нормы о трансплантации органов и тканей человека не соответствуют необходимым современным требованиям. В связи с этим в законопроекте будут определены конкретные процедуры.
К тому же специалисты подчеркнули, что проведенные в области здравоохранения реформы, создали возможность наладить в республике практику трансплантации почек, печени и стволовых клеток. Благодаря этому в Узбекистане было успешно проведено свыше 700 подобных операций.
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23 июня, 16:28
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По данным Сената, в республике уже выполнено 10 операций по пересадке печени. Также в будущем планируется довести количество трансплантаций печени до 50 в год, а почек до 250-ти. Помимо этого, предусматривается внедрение трансплантации сердца (50 операций в год) и легких (30 операций в год), заявили в органе госвласти.
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