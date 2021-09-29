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В Узбекистане абонентов начнут заранее предупреждать об отключении газа
В Узбекистане абонентов начнут заранее предупреждать об отключении газа
По словам главы "Худудгазтаминот", номера телефонов всех потребителей включены в общую базу. Эта мера необходима для того, чтобы заблаговременно отправлять... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T11:33+0500
2021-09-29T11:33+0500
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население
газ
худудгазтаъминот
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане перестанут отключать газ без предупреждения абонентов, заявил начальник управления "Худудгазтаминот" Баходир Вахобов во время пресс-конференции в АИМК."Действительно, раньше отключали газ без предупреждения. Такого больше не будет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и планируемых отключений население будет уведомлено через местные органы власти", – сообщил Вахобов.По его словам, в данное время счетчики на газ установлены во многих домах, а номера телефонов потребителей включены в общую базу. Эта мера необходима для того, чтобы отправлять им заблаговременно SMS-уведомления о необходимости погасить имеющуюся задолженность. К тому же глава "Худудгазтаминот" отметил, что домовладельцы, у которых нет электронных газовых счетчиков, также включены в базу данных.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekneftegaz-soobschil-o-krupnyx-xischeniyax-gaza-v-gazli-chem-eto-grozit-potrebitelyu-18738343.html
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население, газ, худудгазтаъминот

В Узбекистане абонентов начнут заранее предупреждать об отключении газа

11:33 29.09.2021
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CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R /
По словам главы "Худудгазтаминот", номера телефонов всех потребителей включены в общую базу. Эта мера необходима для того, чтобы заблаговременно отправлять SMS-уведомления о имеющейся задолженности.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане перестанут отключать газ без предупреждения абонентов, заявил начальник управления "Худудгазтаминот" Баходир Вахобов во время пресс-конференции в АИМК.
"Действительно, раньше отключали газ без предупреждения. Такого больше не будет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и планируемых отключений население будет уведомлено через местные органы власти", – сообщил Вахобов.
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По его словам, в данное время счетчики на газ установлены во многих домах, а номера телефонов потребителей включены в общую базу. Эта мера необходима для того, чтобы отправлять им заблаговременно SMS-уведомления о необходимости погасить имеющуюся задолженность.
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К тому же глава "Худудгазтаминот" отметил, что домовладельцы, у которых нет электронных газовых счетчиков, также включены в базу данных.
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