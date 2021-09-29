Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-zablokirovali-bolee-desyati-saytov-bukmekerskix-kontor-20702270.html
В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор
В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор
Заблокированные сайты нарушают законодательство о рекламе, а также некоторые статьи Административного и Уголовного кодексов Узбекистана. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T19:56+0500
2021-09-29T19:56+0500
общество
узбекистан
азартные игры
агентство по защите прав потребителей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/571/74/5717423_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_7fd719601e541a390bb1f3f80395b766.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей совместно с Агентством информации и массовых коммуникаций заблокировали доступ к более чем десяти нелегальным сайтам.Как сообщается на сайте Агентства по защите прав потребителей, все они связаны с деятельностью букмекерских контор. В Узбекистане они являются незаконными согласно статьи 191 (азартные и другие основанные на риске игры) Кодекса об административной ответственности, а также статьи 278 (организация и проведение азартных и других основанных на риске игр) Уголовного кодекса РУз.Вместе с тем, запрещается распространять в рекламе информацию о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, в том числе о тотализаторах и букмекерских конторах.В Агентстве отметили, что работа в данной сфере продолжается и рекомендовали потребителям не участвовать в азартных и других основанных на риске играх.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkandskoy-oblasti-podrostok-spustil-chujie-dengi-na-totalizatore-i-pokonchil-s-soboy-19596733.html
https://uz.sputniknews.ru/20191119/Chem-legalnye-bukmekery-pomogut-uzbekskomu-sportu--mnenie-eksperta-12828236.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/571/74/5717423_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_517008992a4b67beb0636c53bbec1d84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, азартные игры, агентство по защите прав потребителей

В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор

19:56 29.09.2021
1370
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационные технологии
Информационные технологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Заблокированные сайты нарушают законодательство о рекламе, а также некоторые статьи Административного и Уголовного кодексов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей совместно с Агентством информации и массовых коммуникаций заблокировали доступ к более чем десяти нелегальным сайтам.
Как сообщается на сайте Агентства по защите прав потребителей, все они связаны с деятельностью букмекерских контор. В Узбекистане они являются незаконными согласно статьи 191 (азартные и другие основанные на риске игры) Кодекса об административной ответственности, а также статьи 278 (организация и проведение азартных и других основанных на риске игр) Уголовного кодекса РУз.
Вместе с тем, запрещается распространять в рекламе информацию о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, в том числе о тотализаторах и букмекерских конторах.
Подросток - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Общество
В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой
8 июля, 15:13
4538
“Несмотря на это, рынок онлайн-букмекеров ведет активное развитие через Всемирную сеть. Сотрудники Агентства по защите прав потребителей на постоянной основе изучают соответствие рекламной информации, размещаемой в социальных сетях, требованиям законодательства о рекламе”, — говорится в сообщении.
В Агентстве отметили, что работа в данной сфере продолжается и рекомендовали потребителям не участвовать в азартных и других основанных на риске играх.
Юрий Федоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2019
Общество
Чем легальные букмекеры помогут узбекскому спорту — мнение эксперта
19 ноября 2019, 16:19
304
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:46Мирзиёев назвал учителей опорой Третьего Ренессанса
20:59Почему истребитель F-35 оказался одним из худших самолетов США
19:56В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор
19:00Прокурор РФ пригласил узбекистанцев учиться в Россию
18:43Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в Узбекистане
18:16Япония прекратит производство "вредных" авто в Узбекистане
18:02Скидку по контракту получат все привитые студенты
17:20Между Китаем и Узбекистаном начали курсировать специальные чайные поезда
17:04Дипмиссии готовятся к выборам: где голосовать узбекистанцам?
16:49Минвуз утвердил размеры суперконтрактов
16:21За неоказанную вовремя госуслугу предлагается возвращать деньги
15:35Узбекистан нашел "ключ" к госбюджету: деньги уже начали "капать"
15:16Симоньян: закрытие немецких YouTube-каналов RT — объявление медийной войны России
15:08Каким выдастся начало октября: прогноз Узгидромета
14:46В Намангане впервые сделали высокотехнологичную операцию
14:46Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ
14:09Эксперт ВБ о внешнем долге и проблемах бизнеса в Узбекистане
14:09Кыргызстан потрясло: стихия "добралась" и до узбекистанцев
13:46Как будут передаваться госфункции частникам
13:15Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы