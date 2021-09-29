https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-zablokirovali-bolee-desyati-saytov-bukmekerskix-kontor-20702270.html

В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор

В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор

Заблокированные сайты нарушают законодательство о рекламе, а также некоторые статьи Административного и Уголовного кодексов Узбекистана. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T19:56+0500

2021-09-29T19:56+0500

2021-09-29T19:56+0500

общество

узбекистан

азартные игры

агентство по защите прав потребителей

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей совместно с Агентством информации и массовых коммуникаций заблокировали доступ к более чем десяти нелегальным сайтам.Как сообщается на сайте Агентства по защите прав потребителей, все они связаны с деятельностью букмекерских контор. В Узбекистане они являются незаконными согласно статьи 191 (азартные и другие основанные на риске игры) Кодекса об административной ответственности, а также статьи 278 (организация и проведение азартных и других основанных на риске игр) Уголовного кодекса РУз.Вместе с тем, запрещается распространять в рекламе информацию о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, в том числе о тотализаторах и букмекерских конторах.В Агентстве отметили, что работа в данной сфере продолжается и рекомендовали потребителям не участвовать в азартных и других основанных на риске играх.

https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkandskoy-oblasti-podrostok-spustil-chujie-dengi-na-totalizatore-i-pokonchil-s-soboy-19596733.html

https://uz.sputniknews.ru/20191119/Chem-legalnye-bukmekery-pomogut-uzbekskomu-sportu--mnenie-eksperta-12828236.html

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узбекистан, азартные игры, агентство по защите прав потребителей