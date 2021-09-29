https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-zablokirovali-bolee-desyati-saytov-bukmekerskix-kontor-20702270.html
В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор
В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор
Заблокированные сайты нарушают законодательство о рекламе, а также некоторые статьи Административного и Уголовного кодексов Узбекистана. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T19:56+0500
2021-09-29T19:56+0500
2021-09-29T19:56+0500
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агентство по защите прав потребителей
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей совместно с Агентством информации и массовых коммуникаций заблокировали доступ к более чем десяти нелегальным сайтам.Как сообщается на сайте Агентства по защите прав потребителей, все они связаны с деятельностью букмекерских контор. В Узбекистане они являются незаконными согласно статьи 191 (азартные и другие основанные на риске игры) Кодекса об административной ответственности, а также статьи 278 (организация и проведение азартных и других основанных на риске игр) Уголовного кодекса РУз.Вместе с тем, запрещается распространять в рекламе информацию о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, в том числе о тотализаторах и букмекерских конторах.В Агентстве отметили, что работа в данной сфере продолжается и рекомендовали потребителям не участвовать в азартных и других основанных на риске играх.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkandskoy-oblasti-podrostok-spustil-chujie-dengi-na-totalizatore-i-pokonchil-s-soboy-19596733.html
https://uz.sputniknews.ru/20191119/Chem-legalnye-bukmekery-pomogut-uzbekskomu-sportu--mnenie-eksperta-12828236.html
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узбекистан, азартные игры, агентство по защите прав потребителей
В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор
Заблокированные сайты нарушают законодательство о рекламе, а также некоторые статьи Административного и Уголовного кодексов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей совместно с Агентством информации и массовых коммуникаций заблокировали доступ к более чем десяти нелегальным сайтам.
Как сообщается
на сайте Агентства по защите прав потребителей, все они связаны с деятельностью букмекерских контор. В Узбекистане они являются незаконными согласно статьи 191 (азартные и другие основанные на риске игры) Кодекса об административной ответственности, а также статьи 278 (организация и проведение азартных и других основанных на риске игр) Уголовного кодекса РУз.
Вместе с тем, запрещается распространять в рекламе информацию о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, в том числе о тотализаторах и букмекерских конторах.
“Несмотря на это, рынок онлайн-букмекеров ведет активное развитие через Всемирную сеть. Сотрудники Агентства по защите прав потребителей на постоянной основе изучают соответствие рекламной информации, размещаемой в социальных сетях, требованиям законодательства о рекламе”, — говорится в сообщении.
В Агентстве отметили, что работа в данной сфере продолжается и рекомендовали потребителям не участвовать в азартных и других основанных на риске играх.