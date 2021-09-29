https://uz.sputniknews.ru/20210929/vlasti-uzbekistana-xotyat-prodat-10-aktsiy-zolotonosnogo-ngmk-20692738.html
Власти Узбекистана хотят продать 10% акций "золотоносного" НГМК
Власти Узбекистана хотят продать 10% акций "золотоносного" НГМК
Отмечается, что приватизация НГМК — очень сложная задача, и для этого привлечены международные консультанты. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T13:09+0500
2021-09-29T13:09+0500
2021-09-29T13:32+0500
экономика
продажа
нгмк
навоийский горно-металлургический комбинат
акции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20693425_0:478:2048:1630_1920x0_80_0_0_d666098a192a2a7c09ba746207eaefe8.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приступило к подготовке приватизации ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) — крупнейшего производителя золота в стране.В 2022 году может быть продано 10% акций предприятия, заявил вице-премьер страны, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.Вице-премьер отметил, что приватизация НГМК — очень сложная задача, и для этого привлечены международные консультанты.При этом Кучкаров не назвал, кого именно привлекли власти.НГМК — один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота. Его производство на комбинате в последние годы составляло около 80 тонн при общей добыче этого металла в республике более чем в 100 тонн. Между тем это не единственный узбекский комбинат, который представляет большой интерес для инвесторов. В этом году Алмалыкский ГНК получил от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings рейтинг — на уровне "В+" с прогнозом "стабильный". В настоящее время предприятие также готовится к выпуску еврооблигаций. Как рассказал Кучкаров, возможно, скоро состоится первичное размещение акций АГНК.Вице-премьер отметил, что к 2023 году планируется разместить акции десяти крупных узбекских компаний, к 2025-му — двадцати.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/moschnosti-zolotonosnogo-navoiyskogo-gmk-uvelichatsya-20518251.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20693425_0:286:2048:1822_1920x0_80_0_0_336933d53c71b680d24f29709167a4f8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продажа, нгмк, навоийский горно-металлургический комбинат, акции
Власти Узбекистана хотят продать 10% акций "золотоносного" НГМК
13:09 29.09.2021 (обновлено: 13:32 29.09.2021)
Отмечается, что приватизация НГМК — очень сложная задача, и для этого привлечены международные консультанты.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приступило к подготовке приватизации ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) — крупнейшего производителя золота в стране.
В 2022 году может быть продано 10% акций предприятия, заявил вице-премьер страны, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.
"У нас есть возможность нанимать высококлассные компании, которые помогают в подготовке государственных компаний к продаже. Так, недавно началась подготовка к продаже Навоийской горнодобывающей компании. Возможно, в 2022 году будет выпущено 10% ее акций", — сказал Кучкаров, выступая на Uzbekistan Economic Forum 2021.
Вице-премьер отметил, что приватизация НГМК — очень сложная задача, и для этого привлечены международные консультанты.
При этом Кучкаров не назвал, кого именно привлекли власти.
НГМК — один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота. Его производство на комбинате в последние годы составляло около 80 тонн при общей добыче этого металла в республике более чем в 100 тонн.
Между тем это не единственный узбекский комбинат, который представляет большой интерес для инвесторов.
В этом году Алмалыкский ГНК получил от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings рейтинг — на уровне "В+" с прогнозом "стабильный". В настоящее время предприятие также готовится к выпуску еврооблигаций. Как рассказал Кучкаров, возможно, скоро состоится первичное размещение акций АГНК.
Вице-премьер отметил, что к 2023 году планируется разместить акции десяти крупных узбекских компаний, к 2025-му — двадцати.