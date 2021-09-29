https://uz.sputniknews.ru/20210929/vlasti-uzbekistana-xotyat-prodat-10-aktsiy-zolotonosnogo-ngmk-20692738.html

Власти Узбекистана хотят продать 10% акций "золотоносного" НГМК

Власти Узбекистана хотят продать 10% акций "золотоносного" НГМК

Отмечается, что приватизация НГМК — очень сложная задача, и для этого привлечены международные консультанты. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T13:09+0500

2021-09-29T13:09+0500

2021-09-29T13:32+0500

экономика

продажа

нгмк

навоийский горно-металлургический комбинат

акции

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приступило к подготовке приватизации ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) — крупнейшего производителя золота в стране.В 2022 году может быть продано 10% акций предприятия, заявил вице-премьер страны, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.Вице-премьер отметил, что приватизация НГМК — очень сложная задача, и для этого привлечены международные консультанты.При этом Кучкаров не назвал, кого именно привлекли власти.НГМК — один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота. Его производство на комбинате в последние годы составляло около 80 тонн при общей добыче этого металла в республике более чем в 100 тонн. Между тем это не единственный узбекский комбинат, который представляет большой интерес для инвесторов. В этом году Алмалыкский ГНК получил от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings рейтинг — на уровне "В+" с прогнозом "стабильный". В настоящее время предприятие также готовится к выпуску еврооблигаций. Как рассказал Кучкаров, возможно, скоро состоится первичное размещение акций АГНК.Вице-премьер отметил, что к 2023 году планируется разместить акции десяти крупных узбекских компаний, к 2025-му — двадцати.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/moschnosti-zolotonosnogo-navoiyskogo-gmk-uvelichatsya-20518251.html

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продажа, нгмк, навоийский горно-металлургический комбинат, акции