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https://uz.sputniknews.ru/20210929/za-neokazannuyu-vovremya-gosuslugu-predlagaetsya-vozvraschat-dengi-20698143.html
За неоказанную вовремя госуслугу предлагается возвращать деньги
За неоказанную вовремя госуслугу предлагается возвращать деньги
Минфин Узбекистана намерен ввести практику возврата части средств, уплаченных в виде госпошлины за оказание госуслуги, если эта самая услуга оказана с... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T16:21+0500
2021-09-29T16:21+0500
общество
узбекистан
деньги
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане предложено возвращать половину от стоимости госпошлины, если госуслуга оказана не вовремя, сообщает информационно-правовой портал “Norma”.Соответствующий документ, разработанный Министерством финансов Узбекистана, размещен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Планируется дополнить Инструкции о возврате или зачете сумм платежей, согласно которым заявителю возвращается 50 процентов от госпошлины, сборов и других платежей, уплаченных за госуслугу, в случае задержки оказания той самой услуги в системах ЦГУ, “Лицензия” и ЕПИГУ более чем на три рабочих дня.Деньги возвращаются заявителю за счет средств внебюджетного фонда Агентства госуслуг в течение одного рабочего дня. При этом возвращенные средства взыскиваются Агентством госуслуг в безакцептном порядке с внебюджетных и иных средств госоргана или организации, нарушивших срок оказания госуслуги. А также с части текущих поступлений на личный казначейский счет, открытый для соответствующей государственной услуги.В публикации напоминается, что проект может быть изменен, дополнен или вовсе отклонен.
https://uz.sputniknews.ru/20210726/gosuslugi-v-uzbekistane-budut-okazyvatsya-po-printsipu-edinogo-klienta-19829006.html
https://uz.sputniknews.ru/20210204/Predprinimateli-budut-okazyvat-gosuslugi--kakie-trebovaniya-im-predyavyat-15931893.html
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узбекистан, деньги

За неоказанную вовремя госуслугу предлагается возвращать деньги

16:21 29.09.2021
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© Depositphotos / DimaberkutРуки над клавиатурой
Руки над клавиатурой - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / Dimaberkut
Минфин Узбекистана намерен ввести практику возврата части средств, уплаченных в виде госпошлины за оказание госуслуги, если эта самая услуга оказана с задержкой.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане предложено возвращать половину от стоимости госпошлины, если госуслуга оказана не вовремя, сообщает информационно-правовой портал “Norma”.
Соответствующий документ, разработанный Министерством финансов Узбекистана, размещен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.
Планируется дополнить Инструкции о возврате или зачете сумм платежей, согласно которым заявителю возвращается 50 процентов от госпошлины, сборов и других платежей, уплаченных за госуслугу, в случае задержки оказания той самой услуги в системах ЦГУ, “Лицензия” и ЕПИГУ более чем на три рабочих дня.
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Деньги возвращаются заявителю за счет средств внебюджетного фонда Агентства госуслуг в течение одного рабочего дня.
При этом возвращенные средства взыскиваются Агентством госуслуг в безакцептном порядке с внебюджетных и иных средств госоргана или организации, нарушивших срок оказания госуслуги. А также с части текущих поступлений на личный казначейский счет, открытый для соответствующей государственной услуги.
В публикации напоминается, что проект может быть изменен, дополнен или вовсе отклонен.
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