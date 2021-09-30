https://uz.sputniknews.ru/20210930/finlyandiya-pomojet-uzbekistanu-realizovat-obrazovatelnye-proekty-20708535.html

Финляндия поможет Узбекистану реализовать образовательные проекты

Финляндия поможет Узбекистану реализовать образовательные проекты

В рамках онлайн-стола участники мероприятия обсудили возможность создания специальной платформы для поиска подходящих партнеров и организаций, предоставляющих... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T11:17+0500

2021-09-30T11:17+0500

2021-09-30T14:36+0500

общество

узбекистан

образование

финляндия

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Финские компании окажут содействие Узбекистану в создании образовательных проектов. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по надзору за качеством образования.Для реализации данной инициативы в Ташкенте состоялся онлайн-стол "Развитие образования при достижении целей устойчивого развития Финляндии-Узбекистана", в котором приняли участие представители почти 50 различных организаций и компаний двух стран. В рамках мероприятия участники обсудили возможность создания специальной платформы для поиска подходящих партнеров и организаций, предоставляющих образовательные услуги. Следует отметить, что для участия в образовательных проектах от узбекской стороны были отобраны предложения 32-х организаций. Финские компании в свою очередь презентовали 23 бизнес-проекта в сфере образования. Cледующие этапы мероприятия пройдут 12 октября и 9 ноября этого года, в ходе которых участники смогут предоставить подробную информацию о сотрудничестве по образовательным бизнес-проектам.

https://uz.sputniknews.ru/20200617/Finlyandiya-i-Uzbekistan-vpervye-za-18-let-obsudili-investitsii-i-torgovlyu-14355303.html

https://uz.sputniknews.ru/20201113/Uzbekistan-i-Finlyandiya-naladyat-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-15400696.html

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узбекистан, образование, финляндия