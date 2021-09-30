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Финляндия поможет Узбекистану реализовать образовательные проекты
Финляндия поможет Узбекистану реализовать образовательные проекты
В рамках онлайн-стола участники мероприятия обсудили возможность создания специальной платформы для поиска подходящих партнеров и организаций, предоставляющих... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T11:17+0500
2021-09-30T14:36+0500
общество
узбекистан
образование
финляндия
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Финские компании окажут содействие Узбекистану в создании образовательных проектов. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по надзору за качеством образования.Для реализации данной инициативы в Ташкенте состоялся онлайн-стол "Развитие образования при достижении целей устойчивого развития Финляндии-Узбекистана", в котором приняли участие представители почти 50 различных организаций и компаний двух стран. В рамках мероприятия участники обсудили возможность создания специальной платформы для поиска подходящих партнеров и организаций, предоставляющих образовательные услуги. Следует отметить, что для участия в образовательных проектах от узбекской стороны были отобраны предложения 32-х организаций. Финские компании в свою очередь презентовали 23 бизнес-проекта в сфере образования. Cледующие этапы мероприятия пройдут 12 октября и 9 ноября этого года, в ходе которых участники смогут предоставить подробную информацию о сотрудничестве по образовательным бизнес-проектам.
https://uz.sputniknews.ru/20200617/Finlyandiya-i-Uzbekistan-vpervye-za-18-let-obsudili-investitsii-i-torgovlyu-14355303.html
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узбекистан, образование, финляндия

Финляндия поможет Узбекистану реализовать образовательные проекты

11:17 30.09.2021 (обновлено: 14:36 30.09.2021)
69
© Государственная инспекция по надзору за качеством образованияОнлайн-стол "Развитие образования при достижении целей устойчивого развития Финляндии-Узбекистана"
Онлайн-стол Развитие образования при достижении целей устойчивого развития Финляндии-Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Государственная инспекция по надзору за качеством образования
В рамках онлайн-стола участники мероприятия обсудили возможность создания специальной платформы для поиска подходящих партнеров и организаций, предоставляющих образовательные услуги.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Финские компании окажут содействие Узбекистану в создании образовательных проектов. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по надзору за качеством образования.
Для реализации данной инициативы в Ташкенте состоялся онлайн-стол "Развитие образования при достижении целей устойчивого развития Финляндии-Узбекистана", в котором приняли участие представители почти 50 различных организаций и компаний двух стран.
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В рамках мероприятия участники обсудили возможность создания специальной платформы для поиска подходящих партнеров и организаций, предоставляющих образовательные услуги.
Следует отметить, что для участия в образовательных проектах от узбекской стороны были отобраны предложения 32-х организаций. Финские компании в свою очередь презентовали 23 бизнес-проекта в сфере образования.
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Cледующие этапы мероприятия пройдут 12 октября и 9 ноября этого года, в ходе которых участники смогут предоставить подробную информацию о сотрудничестве по образовательным бизнес-проектам.
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