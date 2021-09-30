https://uz.sputniknews.ru/20210930/my-nablyudaem-no-ne-vmeshivaemsya-lebedev-o-predstoyaschix-vyborax-v-uzbekistane-20704779.html

"Мы наблюдаем, но не вмешиваемся": Лебедев о предстоящих выборах в Узбекистане

"Мы наблюдаем, но не вмешиваемся": Лебедев о предстоящих выборах в Узбекистане

Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на президентских выборах в республике. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T09:10+0500

2021-09-30T09:10+0500

2021-09-30T09:10+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

президентские выборы в узбекистане

сергей лебедев

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В интервью SputnikУзбекистан председатель рассказал о приоритетах в работе наблюдателя на предстоящих президентских выборах, а также об адаптации СНГ к новым вызовам и реалиям.— Как Вы оцениваете сегодня уровень экономического сотрудничества стран СНГ?— Я хотел бы подчеркнуть, что экономическое сотрудничество всегда было приоритетом во взаимодействии стран СНГ, поэтому у нас в Исполнительном комитете самый крупный — Департамент экономического сотрудничества. Именно поэтому больше всего отраслевых советов, координирующих взаимодействие стран СНГ, как раз специализируется на экономической проблематике — здесь и сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, экологии, таможенные вопросы, трудовая миграция. На этом фоне многие действия, например, предпринимаемые руководством Украины по свертыванию связей в рамках СНГ, представляются деструктивными. Об этом говорят и сами украинские эксперты, и специалисты в других странах Содружества. Это как раз тот случай, когда политические соображения берут верх над здравым смыслом и прагматизмом.За последние пять лет Узбекистан сделал огромный шаг к активизации сотрудничества со странами СНГ. Это с большим энтузиазмом приветствуется и другими партнерами по Содружеству. Каждый из участников форума из России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана подчеркнули значительное увеличение товарооборота Узбекистана с соседями. Важно отметить важные перемены в двусторонних отношениях республики и соседнего Таджикистана: были устранены политические барьеры, препятствовавшие развитию отношений в других сферах, урегулированы пограничные споры и, конечно же, возобновлено транспортное сообщение. Я очень благодарен президенту Шавкату Мирзиёеву, который, заступив на пост, сразу же предпринял шаги по нормализации отношений и с Таджикистаном, и с другими соседями. К сожалению, кое-какие проблемы на бытовом уровне остаются — мы знаем о периодических стычках на границе между жителями обеих сторон. Но самое главное, что руководство стран Центральной Азии настроено на недопущение конфликтов, мирное урегулирование этих разногласий, на решение споров только путем переговоров.— Многие документы, которые сейчас принимаются Исполкомом, рассчитаны до 2030 года. Их реализация направлена, в том числе, на углубление взаимодействия между государствами Содружества. Какие направления, на Ваш взгляд, стоило бы активизировать?— Мы на пространстве СНГ переживаем те же трудности в экономической сфере, с которыми столкнулись и страны дальнего зарубежья. Однако, помимо прочего, в отношении нас действуют санкции, которые как, мы знаем ,необоснованно вводятся против ряда государств, входящих в состав Содружества. Метод решения простой — это взаимоподдержка, переориентация с импорта из дальнего зарубежья на товары, производимые в СНГ. Здесь взаимная выгода и для стран-производителей, и для тех, где ощущается нехватка этих товаров. Одно из приоритетных направлений — энергетическое обеспечение стран СНГ. В отдельных регионах Содружества ощущается нехватка энергии, а в других — переизбыток. Особенно это актуально для ЦА, в частности, переток электроэнергии из Узбекистана в Таджикистан, также, как и из России в Беларусь.— Сегодня все чаще можно услышать о необходимости повышения эффективности СНГ. Каким Вы видите этот процесс и как сегодня адаптируется Содружество к современным реалиям, новым вызовам, в том числе, связанным с афганской ситуацией?— Мы постоянно работаем на совершенствованием совей деятельности, сотрудничества, контактов. Я всегда говорю: тот, кто не шагает в ногу со временем, тот обречен на неудачу. Именно поэтому в 2016 году главами государств СНГ было приято решение об адаптации Содружества к новым реалиям. Мы разработали комплекс мер, чтобы работать уже с учетом новых обстоятельств как на мировой арене, так и возникших у нас в Содружестве. В частности, сейчас мы активно работаем над внедрением цифровизации, новых технологий управления страной, экономикой и другими процессами. Ситуация с Афганистаном насторожила. В первую очередь, конечно, государства Центральной Азии, но не только. Вы видите, как активно подключились другие страны СНГ к урегулированию ситуацию на южных границах Содружества: прошли совместные учения и в рамках ОДКБ, и трехсторонние учения Таджикистан—Узбекистан—Туркменистан на территории Таджикистана. Кроме того, прозвучали политические заявления и в рамках ОДКБ и отдельно, со стороны лидеров наших государств, направленные на то, чтобы не допустить перемещения напряженности и конфликтной ситуации из Афганистана на территорию СНГ. Мы очень надеемся, что нам удастся сохранить мир, стабильность и спокойствие в странах ЦА.— Вы возглавляете миссию наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах. Что является приоритетным в работе миссии?— Самым главным принципом, которым мы руководствуемся в ходе наблюдения за выборами во всех государствах Содружества, это относится и к Узбекистану —невмешательство во внутренние дела и строгое соблюдение законодательства страны пребывания. В первую очередь, избирательных кодексов. Важная особенность — что наблюдатели от СНГ приезжают в страны Содружества как друзья, соседи с самыми добрыми намерениями. Не для того, чтобы найти недостатки, а чтобы помочь в правильной организации выборов. И это вовсе не вмешательство, а хорошая товарищеская подсказка. Прислушиваются и благодарят.Мы все заинтересованы, чтобы выборы на пространстве СНГ были демократичными, свободными, чтобы они обеспечивали самое главное — свободное волеизъявление граждан. В данном случае, это тоже будет нашей главной задачей — помочь нашим узбекским друзьям в проведении спокойных и достойных выборов. Чтобы на должность президента был выбран достойный кандидат.

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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, сергей лебедев, выборы президента