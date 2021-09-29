https://uz.sputniknews.ru/20210929/missiya-sng-pristupila-k-nablyudeniyu-za-vyborami-v-uzbekistane-20701140.html

Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в Узбекистане

Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в Узбекистане

Наблюдатели проведут встречи в избирательных штабах кандидатов, а также с руководством ряда министерств и ведомств. Их работа состоит и из ряда других задач. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T18:43+0500

2021-09-29T18:43+0500

2021-09-29T18:43+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

снг

цик узбекистана

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкент прибыла делегация долгосрочных наблюдателей Миссии Содружества независимых государств во главе с первым заместителем председателя Исполнительного комитета организации Леонидом Анфимовым, сообщает Центризбирком Узбекистана.Как отмечается, для координации деятельности наблюдателей в Ташкенте будет создан штаб миссии. В его задачи входит сбор и анализ материалов по избирательному процессу, проведение правовой экспертизы избирательного законодательства и отслеживание связанных с выборами сюжетов в телепрограммах и печатных средствах массовой информации.Наблюдатели проведут встречи в избирательных штабах кандидатов, а также с руководством ряда министерств и ведомств, говорится в сообщении. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. По данным ЦИК, на главное политическое событие в стране уже зарегистрировано 112 международных наблюдателей.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/missiya-bdipch-obse-pribyla-v-uzbekistan-dlya-nablyudeniya-za-vyborami--tsik-20504348.html

https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html

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узбекистан, снг, цик узбекистана, наблюдатели