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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/missiya-sng-pristupila-k-nablyudeniyu-za-vyborami-v-uzbekistane-20701140.html
Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в Узбекистане
Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в Узбекистане
Наблюдатели проведут встречи в избирательных штабах кандидатов, а также с руководством ряда министерств и ведомств. Их работа состоит и из ряда других задач. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T18:43+0500
2021-09-29T18:43+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
снг
цик узбекистана
наблюдатели
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкент прибыла делегация долгосрочных наблюдателей Миссии Содружества независимых государств во главе с первым заместителем председателя Исполнительного комитета организации Леонидом Анфимовым, сообщает Центризбирком Узбекистана.Как отмечается, для координации деятельности наблюдателей в Ташкенте будет создан штаб миссии. В его задачи входит сбор и анализ материалов по избирательному процессу, проведение правовой экспертизы избирательного законодательства и отслеживание связанных с выборами сюжетов в телепрограммах и печатных средствах массовой информации.Наблюдатели проведут встречи в избирательных штабах кандидатов, а также с руководством ряда министерств и ведомств, говорится в сообщении. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. По данным ЦИК, на главное политическое событие в стране уже зарегистрировано 112 международных наблюдателей.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/missiya-bdipch-obse-pribyla-v-uzbekistan-dlya-nablyudeniya-za-vyborami--tsik-20504348.html
https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html
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узбекистан, снг, цик узбекистана, наблюдатели

Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами в Узбекистане

18:43 29.09.2021
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© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация долгосрочных наблюдателей Миссии СНГ прибыла в Ташкент
Делегация долгосрочных наблюдателей Миссии СНГ прибыла в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Наблюдатели проведут встречи в избирательных штабах кандидатов, а также с руководством ряда министерств и ведомств. Их работа состоит и из ряда других задач.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкент прибыла делегация долгосрочных наблюдателей Миссии Содружества независимых государств во главе с первым заместителем председателя Исполнительного комитета организации Леонидом Анфимовым, сообщает Центризбирком Узбекистана.
Как отмечается, для координации деятельности наблюдателей в Ташкенте будет создан штаб миссии. В его задачи входит сбор и анализ материалов по избирательному процессу, проведение правовой экспертизы избирательного законодательства и отслеживание связанных с выборами сюжетов в телепрограммах и печатных средствах массовой информации.
Наблюдатели проведут встречи в избирательных штабах кандидатов, а также с руководством ряда министерств и ведомств, говорится в сообщении.
Эмблема БДИПЧ ОБСЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК
15 сентября, 13:37
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Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. По данным ЦИК, на главное политическое событие в стране уже зарегистрировано 112 международных наблюдателей.
Заседание ЦИК Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане
14 сентября, 15:29
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