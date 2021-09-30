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Немецкие банки инвестируют больше миллиарда евро в расширение Шуртанского ГХК
Немецкие банки инвестируют больше миллиарда евро в расширение Шуртанского ГХК
Специалисты отмечают, что нынешний проект не имеет государственных гарантий, а потому является показателем инвестиционной привлекательности Узбекистана. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T19:50+0500
2021-09-30T19:50+0500
экономика
шуртанский гхк
узбекнефтегаз
министерство энергетики узбекистана
узбекнефтепродукт
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Германия готова вложить 1,1 миллиарда евро в расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса. Соответствующие соглашения подписали в ходе экономического форума АО "Узбекнефтегаз" и немецкий финансовый консорциум, в который входят три финучреждения: Deutsche Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg и Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, сообщает пресс-служба Минэнерго.Первый из банков инвестирует в проект 500 миллионов евро, а два других - по 300 миллионов. Средства будут привлечены в рамках страхового покрытия немецкого Euler Hermes и других европейских экспортных кредитных агентств. Специалисты отмечают, что нынешний проект не имеет государственных гарантий, а потому является показателем инвестиционной привлекательности Узбекистана.Шуртанский ГХК расширит мощности за счет производства синтетической нафты, которая будет поставляться с завода синтетического топлива в Кашкадарьинской области. Стоимость этого проекта оценивалась в 1 миллиард долларов.Напомним, в августе 2021 года шведская компания "Сименс Энергетика" и Шуртанский газохимический комплекс подписали сервисное соглашение подписано на аварийное и профилактическое обслуживание газовой турбины.В рамках документ компания Siemens Energy AB в течение 15 лет будет проводить инспекции турбины, поставлять необходимые детали, осуществлять удаленный мониторинг оборудования и оказывать круглосуточную техническую поддержку.
https://uz.sputniknews.ru/20170404/uzbekneftegaz-uvelichivaet-moshnosti-5122384.html
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шуртанский гхк, узбекнефтегаз, министерство энергетики узбекистана, узбекнефтепродукт

Немецкие банки инвестируют больше миллиарда евро в расширение Шуртанского ГХК

19:50 30.09.2021
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© Sputnik / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкУДП «Шуртанский газо-химический комплекс»
УДП «Шуртанский газо-химический комплекс» - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Александр Гращенков
/
Перейти в фотобанк
Специалисты отмечают, что нынешний проект не имеет государственных гарантий, а потому является показателем инвестиционной привлекательности Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Германия готова вложить 1,1 миллиарда евро в расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса. Соответствующие соглашения подписали в ходе экономического форума АО "Узбекнефтегаз" и немецкий финансовый консорциум, в который входят три финучреждения: Deutsche Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg и Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Первый из банков инвестирует в проект 500 миллионов евро, а два других - по 300 миллионов. Средства будут привлечены в рамках страхового покрытия немецкого Euler Hermes и других европейских экспортных кредитных агентств.
Специалисты отмечают, что нынешний проект не имеет государственных гарантий, а потому является показателем инвестиционной привлекательности Узбекистана.
Шуртанский ГХК расширит мощности за счет производства синтетической нафты, которая будет поставляться с завода синтетического топлива в Кашкадарьинской области. Стоимость этого проекта оценивалась в 1 миллиард долларов.
Здание НХК Узбекнефтегаз - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2017
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"Узбекнефтегаз" намерен увеличить мощности Шуртанского ГХК в 4 раза
4 апреля 2017, 19:09
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Напомним, в августе 2021 года шведская компания "Сименс Энергетика" и Шуртанский газохимический комплекс подписали сервисное соглашение подписано на аварийное и профилактическое обслуживание газовой турбины.
В рамках документ компания Siemens Energy AB в течение 15 лет будет проводить инспекции турбины, поставлять необходимые детали, осуществлять удаленный мониторинг оборудования и оказывать круглосуточную техническую поддержку.
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