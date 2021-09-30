https://uz.sputniknews.ru/20210930/nemetskie-banki-investiruyut-bolshe-milliarda-evro-v-rasshirenie-shurtanskogo-gxk-20723055.html

Немецкие банки инвестируют больше миллиарда евро в расширение Шуртанского ГХК

Немецкие банки инвестируют больше миллиарда евро в расширение Шуртанского ГХК

Специалисты отмечают, что нынешний проект не имеет государственных гарантий, а потому является показателем инвестиционной привлекательности Узбекистана. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T19:50+0500

2021-09-30T19:50+0500

2021-09-30T19:50+0500

экономика

шуртанский гхк

узбекнефтегаз

министерство энергетики узбекистана

узбекнефтепродукт

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Германия готова вложить 1,1 миллиарда евро в расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса. Соответствующие соглашения подписали в ходе экономического форума АО "Узбекнефтегаз" и немецкий финансовый консорциум, в который входят три финучреждения: Deutsche Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg и Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, сообщает пресс-служба Минэнерго.Первый из банков инвестирует в проект 500 миллионов евро, а два других - по 300 миллионов. Средства будут привлечены в рамках страхового покрытия немецкого Euler Hermes и других европейских экспортных кредитных агентств. Специалисты отмечают, что нынешний проект не имеет государственных гарантий, а потому является показателем инвестиционной привлекательности Узбекистана.Шуртанский ГХК расширит мощности за счет производства синтетической нафты, которая будет поставляться с завода синтетического топлива в Кашкадарьинской области. Стоимость этого проекта оценивалась в 1 миллиард долларов.Напомним, в августе 2021 года шведская компания "Сименс Энергетика" и Шуртанский газохимический комплекс подписали сервисное соглашение подписано на аварийное и профилактическое обслуживание газовой турбины.В рамках документ компания Siemens Energy AB в течение 15 лет будет проводить инспекции турбины, поставлять необходимые детали, осуществлять удаленный мониторинг оборудования и оказывать круглосуточную техническую поддержку.

https://uz.sputniknews.ru/20170404/uzbekneftegaz-uvelichivaet-moshnosti-5122384.html

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шуртанский гхк, узбекнефтегаз, министерство энергетики узбекистана, узбекнефтепродукт