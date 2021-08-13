https://uz.sputniknews.ru/20210813/shvedskaya-kompaniya-budet-obslujivat-turbinu-na-uzbekskom-gazoximicheskom-komplekse-20068363.html
Шведская компания будет обслуживать турбину на узбекском газохимическом комплексе
Шведская компания будет обслуживать турбину на узбекском газохимическом комплексе
Контракт предусматривает аварийное и профилактическое обслуживание, поставку деталей, обучение сотрудников и удаленный мониторинг оборудования. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T17:33+0500
2021-08-13T17:33+0500
2021-08-13T17:35+0500
экономика
шуртанский гхк
сименс
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Сервисное соглашение подписано 12 августа между компанией "Сименс Энергетика" и Шуртанским газохимическим комплексом (ШГХК) на аварийное и профилактическое обслуживание газовой турбины.В рамках соглашения компания Siemens Energy AB, входящая в концерн "Сименс Энергетика", в течение 15 лет будет проводить инспекции турбины, поставлять необходимые детали, осуществлять удаленный мониторинг оборудования и оказывать круглосуточную техническую поддержку.Чтобы обеспечить бесперебойную работу турбины, компания привезет в поселок Шуртан Кашкадарьинской области, где расположен газохимический комплекс, необходимые запасные части, производство которых требует много времени. Запчасти будут храниться на складе и использоваться для ремонта оборудования.Кроме того, поскольку установленная ранее пожарная сигнализация устарела и снята с производства, "Сименс Энергетика" также обязалась модернизировать систему пожарообнаружения и пожаротушения.Сотрудники ШГХК пройдут обучение на базе тренингового центра Siemens Energy AB в г. Финспонг, Швеция.Шуртанский газохимический комплекс, входящий в состав АО "Узбекнефтегаз", был запущен в 2001 году на базе газоконденсаторных месторождений "Шуртан". Предприятие перерабатывает до 3,9 млрд м3 сырьевого газа в год. Комплекс рассчитан на производство 150 марок высокой, средней и низкой плотности линейного полиэтилена.Концерн "Сименс Энергетика" с 2017 года реализует в стране масштабную программу "Инициатива для Узбекистана", в рамках которой осуществляется партнерство в развитии топливно-энергетического комплекса, городской инфраструктуры и здравоохранения.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/na-shurtanskom-gazoximicheskom-komplekse-ispytali-gotovnost-k-chs-19939977.html
https://uz.sputniknews.ru/20210414/ao-uzbekneftegaz-ispolzuet-3d-texnologii-dlya-otkrytiya-gazovyx-mestorojdeniy-18333317.html
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шуртанский гхк, сименс
Шведская компания будет обслуживать турбину на узбекском газохимическом комплексе
17:33 13.08.2021 (обновлено: 17:35 13.08.2021)
Контракт предусматривает аварийное и профилактическое обслуживание, поставку деталей, обучение сотрудников и удаленный мониторинг оборудования.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Сервисное соглашение подписано 12 августа между компанией "Сименс Энергетика" и Шуртанским газохимическим комплексом (ШГХК) на аварийное и профилактическое обслуживание газовой турбины.
В рамках соглашения компания Siemens Energy AB, входящая в концерн "Сименс Энергетика", в течение 15 лет будет проводить инспекции турбины, поставлять необходимые детали, осуществлять удаленный мониторинг оборудования и оказывать круглосуточную техническую поддержку.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу турбины, компания привезет в поселок Шуртан Кашкадарьинской области, где расположен газохимический комплекс, необходимые запасные части, производство которых требует много времени. Запчасти будут храниться на складе и использоваться для ремонта оборудования.
Кроме того, поскольку установленная ранее пожарная сигнализация устарела и снята с производства, "Сименс Энергетика" также обязалась модернизировать систему пожарообнаружения и пожаротушения.
Сотрудники ШГХК пройдут обучение на базе тренингового центра Siemens Energy AB в г. Финспонг, Швеция.
"Данное соглашение позволит нам обеспечить бесперебойную эксплуатацию и оперативный ремонт газовой турбины и её вспомогательного оборудования на протяжении следующих 15 лет. Это особенно актуально накануне ввода в эксплуатацию завода UzGTL, который будет технологически связан с ШГХК", — отметил Шокир Эшмуродов, первый заместитесь генерального директора и главный инженер ШГХК.
Шуртанский газохимический комплекс, входящий в состав АО "Узбекнефтегаз", был запущен в 2001 году на базе газоконденсаторных месторождений "Шуртан". Предприятие перерабатывает до 3,9 млрд м3 сырьевого газа в год. Комплекс рассчитан на производство 150 марок высокой, средней и низкой плотности линейного полиэтилена.
Концерн "Сименс Энергетика" с 2017 года реализует в стране масштабную программу "Инициатива для Узбекистана", в рамках которой осуществляется партнерство в развитии топливно-энергетического комплекса, городской инфраструктуры и здравоохранения.