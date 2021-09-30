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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/reysov-iz-tashkenta-v-kabul-poka-ne-ojidaetsya---aviakompaniya-20708932.html
Рейсов из Ташкента в Кабул пока не ожидается - авиакомпании
Рейсов из Ташкента в Кабул пока не ожидается - авиакомпании
В четверг регулярного авиарейса из Узбекистана в Афганистан не ожидается, авиасообщение между странами еще не восстановлено. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T11:23+0500
2021-09-30T11:24+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
авиасообщение
ташкент
афганистан
кабул
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Представители авиакомпаний опровергли информацию о том, что восстановлено воздушное сообщение между Афганистаном и Узбекистаном. Перевозчики ждут разрешения властей обеих стран, сообщает РИА Новости.Накануне индийские СМИ сообщили, что аэропорт Кабула 30 сентября примет первые пассажирские рейсы из других стран после прихода к власти талибов*. Среди пунктов отправления назывались, в частности, Нью-Дели, Стамбул и Ташкент.Опровергла сообщение индийских СМИ и пресс-служба Uzbekistan Airways. "Нет таких рейсов", - сказал представитель авиакомпании, уточнив, что в ближайшее время регулярных полетов в Афганистан не планируется.Ранее спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщал журналистам, что узбекская сторона ждет от новых властей Афганистана конкретных предложений по сотрудничеству, в том числе по транспорту.Ситуация в Афганистане резко обострилась в начале августа на фоне вывода американских войск из страны. Боевики движения Талибан к середине месяца захватили большую часть территории и 15 августа заняли Кабул. Последние две недели лета из аэропорта Кабула, охраняемого американскими военными, велась эвакуация иностранцев и местных жителей, сотрудничавших с зарубежными миссиями. Регулярные авиарейсы были приостановлены. В ночь на 1 сентября американские военные покинули аэропорт.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/razreshenie-polucheno-reysy-qatar-airways-ofitsialno-zapuscheny-v-uzbekistan-20422339.html
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узбекистан, авиасообщение, ташкент, афганистан, кабул

Рейсов из Ташкента в Кабул пока не ожидается - авиакомпании

11:23 30.09.2021 (обновлено: 11:24 30.09.2021)
303
© SputnikСамолет Узбекистан хаво йуллари
Самолет Узбекистан хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Sputnik
В четверг регулярного авиарейса из Узбекистана в Афганистан не ожидается, авиасообщение между странами еще не восстановлено.
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Представители авиакомпаний опровергли информацию о том, что восстановлено воздушное сообщение между Афганистаном и Узбекистаном. Перевозчики ждут разрешения властей обеих стран, сообщает РИА Новости.
Накануне индийские СМИ сообщили, что аэропорт Кабула 30 сентября примет первые пассажирские рейсы из других стран после прихода к власти талибов*. Среди пунктов отправления назывались, в частности, Нью-Дели, Стамбул и Ташкент.
"Рейсы пока приостановлены, и в четверг рейса не будет, мы ждем официального письма из Кабула", - сказал представитель афганского авиакомпании Kam Air.
Опровергла сообщение индийских СМИ и пресс-служба Uzbekistan Airways. "Нет таких рейсов", - сказал представитель авиакомпании, уточнив, что в ближайшее время регулярных полетов в Афганистан не планируется.
Ранее спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщал журналистам, что узбекская сторона ждет от новых властей Афганистана конкретных предложений по сотрудничеству, в том числе по транспорту.
Ситуация в Афганистане резко обострилась в начале августа на фоне вывода американских войск из страны. Боевики движения Талибан к середине месяца захватили большую часть территории и 15 августа заняли Кабул. Последние две недели лета из аэропорта Кабула, охраняемого американскими военными, велась эвакуация иностранцев и местных жителей, сотрудничавших с зарубежными миссиями. Регулярные авиарейсы были приостановлены. В ночь на 1 сентября американские военные покинули аэропорт.
самолет Qatar Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
Общество
Разрешение получено: рейсы Qatar Airways официально запущены в Узбекистан
8 сентября, 20:22
2933
100000
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