https://uz.sputniknews.ru/20210930/reysov-iz-tashkenta-v-kabul-poka-ne-ojidaetsya---aviakompaniya-20708932.html

Рейсов из Ташкента в Кабул пока не ожидается - авиакомпании

Рейсов из Ташкента в Кабул пока не ожидается - авиакомпании

В четверг регулярного авиарейса из Узбекистана в Афганистан не ожидается, авиасообщение между странами еще не восстановлено. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T11:23+0500

2021-09-30T11:23+0500

2021-09-30T11:24+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

авиасообщение

ташкент

афганистан

кабул

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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Представители авиакомпаний опровергли информацию о том, что восстановлено воздушное сообщение между Афганистаном и Узбекистаном. Перевозчики ждут разрешения властей обеих стран, сообщает РИА Новости.Накануне индийские СМИ сообщили, что аэропорт Кабула 30 сентября примет первые пассажирские рейсы из других стран после прихода к власти талибов*. Среди пунктов отправления назывались, в частности, Нью-Дели, Стамбул и Ташкент.Опровергла сообщение индийских СМИ и пресс-служба Uzbekistan Airways. "Нет таких рейсов", - сказал представитель авиакомпании, уточнив, что в ближайшее время регулярных полетов в Афганистан не планируется.Ранее спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщал журналистам, что узбекская сторона ждет от новых властей Афганистана конкретных предложений по сотрудничеству, в том числе по транспорту.Ситуация в Афганистане резко обострилась в начале августа на фоне вывода американских войск из страны. Боевики движения Талибан к середине месяца захватили большую часть территории и 15 августа заняли Кабул. Последние две недели лета из аэропорта Кабула, охраняемого американскими военными, велась эвакуация иностранцев и местных жителей, сотрудничавших с зарубежными миссиями. Регулярные авиарейсы были приостановлены. В ночь на 1 сентября американские военные покинули аэропорт.

https://uz.sputniknews.ru/20210908/razreshenie-polucheno-reysy-qatar-airways-ofitsialno-zapuscheny-v-uzbekistan-20422339.html

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узбекистан, авиасообщение, ташкент, афганистан, кабул