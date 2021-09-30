https://uz.sputniknews.ru/20210930/rossiya-vydala-uzbekistanu-za-tri-goda-okolo-500-razyskivaemyx-lits-20703933.html
Россия выдала Узбекистану за три года около 500 разыскиваемых лиц
Россия выдала Узбекистану за три года около 500 разыскиваемых лиц
От российских правоохранителей между тем поступило около 200 запросов об экстрадиции. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T08:30+0500
2021-09-30T08:30+0500
2021-09-30T08:30+0500
общество
преступление
розыск
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Правоохранительные органы РФ выдали Узбекистану за последние три года около 500 разыскиваемых в республике лиц.Об этом заявил генеральный прокурор Узбекистана Нигматулла Юлдашев.Юлдашев сообщил, что узбекской стороне, в свою очередь, от российских правоохранителей за указанный период поступило около 200 запросов об экстрадиции.Генпрокуратура Узбекистана намерена перенять опыт России в сфере предупреждения преступлений, а также применения современных информационно-коммуникационных технологий в борьбе с преступностью.По его словам, речь идет российских наработках в области предупреждения правонарушений и преступлений, применения современных информационно-коммуникационных технологий в борьбе с преступностью, противодействия коррупции, подготовки и переподготовки прокурорских сотрудников.По итогам встречи Юлдашев и Краснов подписали программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран на 2021-2023 годы.Этот документ "призван углубить сложившиеся партнерские отношения в целях повышения эффективности совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью, а также обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина", подчеркнула российская сторона.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/imam-prestupleniya-odnogo---ne-povod-ploxo-otnositsya-k-tselomu-narodu-i-religii-20504159.html
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преступление, розыск
Россия выдала Узбекистану за три года около 500 разыскиваемых лиц
От российских правоохранителей между тем поступило около 200 запросов об экстрадиции.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Правоохранительные органы РФ выдали Узбекистану за последние три года около 500 разыскиваемых в республике лиц.
Об этом заявил генеральный прокурор Узбекистана Нигматулла Юлдашев.
"За последние три года в компетентные органы России направлено свыше 60 запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, а также порядка 670 ходатайств об экстрадиции лиц, разыскиваемых за совершение преступлений в Узбекистане. В итоге в Узбекистан этапировано около 500 таких лиц", — сказал Юлдашев на встрече со своим его российским коллегой Игорем Красновым.
Юлдашев сообщил, что узбекской стороне, в свою очередь, от российских правоохранителей за указанный период поступило около 200 запросов об экстрадиции.
Генпрокуратура Узбекистана намерена перенять опыт России в сфере предупреждения преступлений, а также применения современных информационно-коммуникационных технологий в борьбе с преступностью.
"Оказание правовой помощи по уголовным делам, выявление скрывающихся от правосудия обвиняемых, обеспечение принципа неотвратимости ответственности за содеянное, способствует эффективности борьбы с преступностью. В этом контексте хочу подчеркнуть нашу заинтересованность в изучении российского опыта", — отметил Юлдашев.
По его словам, речь идет российских наработках в области предупреждения правонарушений и преступлений, применения современных информационно-коммуникационных технологий в борьбе с преступностью, противодействия коррупции, подготовки и переподготовки прокурорских сотрудников.
По итогам встречи Юлдашев и Краснов подписали программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран на 2021-2023 годы.
Этот документ "призван углубить сложившиеся партнерские отношения в целях повышения эффективности совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью, а также обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина", подчеркнула российская сторона.