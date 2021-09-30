https://uz.sputniknews.ru/20210930/rossiya-vydala-uzbekistanu-za-tri-goda-okolo-500-razyskivaemyx-lits-20703933.html

Россия выдала Узбекистану за три года около 500 разыскиваемых лиц

Россия выдала Узбекистану за три года около 500 разыскиваемых лиц

От российских правоохранителей между тем поступило около 200 запросов об экстрадиции. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T08:30+0500

2021-09-30T08:30+0500

2021-09-30T08:30+0500

общество

преступление

розыск

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Правоохранительные органы РФ выдали Узбекистану за последние три года около 500 разыскиваемых в республике лиц.Об этом заявил генеральный прокурор Узбекистана Нигматулла Юлдашев.Юлдашев сообщил, что узбекской стороне, в свою очередь, от российских правоохранителей за указанный период поступило около 200 запросов об экстрадиции.Генпрокуратура Узбекистана намерена перенять опыт России в сфере предупреждения преступлений, а также применения современных информационно-коммуникационных технологий в борьбе с преступностью.По его словам, речь идет российских наработках в области предупреждения правонарушений и преступлений, применения современных информационно-коммуникационных технологий в борьбе с преступностью, противодействия коррупции, подготовки и переподготовки прокурорских сотрудников.По итогам встречи Юлдашев и Краснов подписали программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран на 2021-2023 годы.Этот документ "призван углубить сложившиеся партнерские отношения в целях повышения эффективности совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью, а также обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина", подчеркнула российская сторона.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/imam-prestupleniya-odnogo---ne-povod-ploxo-otnositsya-k-tselomu-narodu-i-religii-20504159.html

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преступление, розыск