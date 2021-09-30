https://uz.sputniknews.ru/20210930/rossiyu-i-uzbekistan-svyajet-nasosnyy-proekt-za-146-mln-20709360.html
Россию и Узбекистан свяжет "насосный проект" за €146 млн
Россию и Узбекистан свяжет "насосный проект" за €146 млн
Российская сторона планирует выдать займ в размере 146 млн евро. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T11:40+0500
2021-09-30T11:40+0500
2021-09-30T14:18+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Власти Узбекистана могут получить кредит российской госкорпорации ВЭБ в размере 146 миллионов евро на реконструкцию 95 насосных станций в пяти областях республики.Соглашение было подписано в ходе Uzbekistan Economic Forum 2021, проходящего в Ташкенте 29-30 сентября.ВЭБ выдал займ сроком на 10 лет под 2% годовых с двухлетним льготным периодом.В соответствии с ТЭО проекта, утвержденного в августе постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, общая стоимость модернизации составляет 213,5 миллиона евро, помимо кредита ВЭБа, вклад узбекской стороны составит 67,5 миллиона евро. Генподрядчики в рамках модернизации должны будут 70% заемных средств потратить на закупку насосов, электрических двигателей, оборудования, электрических устройств и иных видов продукции и услуг у российских производителей, 30% — у узбекских производителей.Ранее председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявлял, что госкорпорация намерена продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, общая стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов. В частности, в июне Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ, и ВЭБ предоставили первый транш кредита в размере около 677 миллионов рублей для финансирования поставки российской коммунальной техники в Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210506/18629329.html
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Россию и Узбекистан свяжет "насосный проект" за €146 млн
11:40 30.09.2021 (обновлено: 14:18 30.09.2021)
Российская сторона планирует выдать займ в размере 146 млн евро.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Власти Узбекистана могут получить кредит российской госкорпорации ВЭБ в размере 146 миллионов евро на реконструкцию 95 насосных станций в пяти областях республики.
"Министерство финансов РУз и Внешэкономбанк России подписали кредитное соглашение на 146 миллионов евро в рамках проекта "Модернизация 95 насосных станций в Самаркандской, Навоийской, Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях", — сообщила
узбекская сторона.
Соглашение было подписано в ходе Uzbekistan Economic Forum 2021, проходящего в Ташкенте 29-30 сентября.
ВЭБ выдал займ сроком на 10 лет под 2% годовых с двухлетним льготным периодом.
В соответствии с ТЭО проекта, утвержденного в августе постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, общая стоимость модернизации составляет 213,5 миллиона евро, помимо кредита ВЭБа, вклад узбекской стороны составит 67,5 миллиона евро.
Генподрядчики в рамках модернизации должны будут 70% заемных средств потратить на закупку насосов, электрических двигателей, оборудования, электрических устройств и иных видов продукции и услуг у российских производителей, 30% — у узбекских производителей.
Ранее председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявлял, что госкорпорация намерена продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, общая стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов.
В частности, в июне Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ, и ВЭБ предоставили первый транш кредита в размере около 677 миллионов рублей для финансирования поставки российской коммунальной техники в Узбекистан.