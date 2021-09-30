https://uz.sputniknews.ru/20210930/shkolniki-ustroili-massovuyu-draku-v-tashkente--video-20706498.html
Школьники устроили массовую драку в Ташкенте — видео
Школьники устроили массовую драку в Ташкенте — видео
В Ташкенте между учащимися двух школ произошла массовая драка на одной из центральных улиц города.
2021-09-30T09:59+0500
2021-09-30T09:59+0500
2021-09-30T10:03+0500
происшествия
ташкент
школьники
драка
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Учащиеся двух столичных школ устроили массовую драку на одной из улиц города, сообщает пресс-служба ГУВД. Согласно данным ведомства, инцидент произошел 28 сентября в 13.20 по местному времени. В ходе проведенного расследования выяснилось, что в конфликте участвовало около 20 учеников 9 и 10 классов школы №94 и 9 класса школы №145. Поводом для драки послужила оскорбительная переписка ребят в мессенджере Telegram. После онлайн-скандала школьники решили выяснить отношения лично.Отмечается, что встреча произошла на улице Амира Темура в Мирабадском районе Ташкента. Словесная перепалка между молодыми людьми моментально переросла в драку. В настоящее время по данному делу правоохранителями проводится расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-guvd-tashkenta-prokommentirovali-video-s-massovoy-drakoy-shkolnikov-20405843.html
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ташкент, школьники, драка
Школьники устроили массовую драку в Ташкенте — видео
09:59 30.09.2021 (обновлено: 10:03 30.09.2021)
Словесная перепалка между молодыми людьми сразу переросла в кулачный бой. В настоящее время правоохранители проводят расследование по данному делу.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Учащиеся двух столичных школ устроили массовую драку на одной из улиц города, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Согласно данным ведомства, инцидент произошел 28 сентября в 13.20 по местному времени.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что в конфликте участвовало около 20 учеников 9 и 10 классов школы №94 и 9 класса школы №145. Поводом для драки послужила оскорбительная переписка ребят в мессенджере Telegram. После онлайн-скандала школьники решили выяснить отношения лично.
Отмечается, что встреча произошла на улице Амира Темура в Мирабадском районе Ташкента. Словесная перепалка между молодыми людьми моментально переросла в драку.
В настоящее время по данному делу правоохранителями проводится расследование.