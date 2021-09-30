https://uz.sputniknews.ru/20210930/uzbekistan-vvodit-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-20717274.html

Узбекистан вводит уголовную ответственность за сопротивление представителям власти

Узбекистан вводит уголовную ответственность за сопротивление представителям власти

Законом будет обеспечиваться правовая защита представителей власти страны и создаются условия для беспрепятственного осуществления их законной деятельности. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T15:31+0500

2021-09-30T15:31+0500

2021-09-30T16:17+0500

общество

узбекистан

уголовный кодекс

поправки

сенат олий мажлиса узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/05/18154171_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7905268c8a90242d9126cc3f23f3b8af.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистанский Сенат одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающий введение ответственности за оказание сопротивления представителям власти, сообщает информационная служба верхней палаты парламента.Соответствующие изменения были рассмотрены в четверг на девятнадцатом пленарном заседании Сената.Вместе с тем, изменения вносятся и в Кодекс об административной ответственности. Они предусматривают “усиление ответственности за невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел или военнослужащего (служащего) Национальной гвардии, оказание сопротивления исполнению ими служебных обязанностей и невыполнение законных требований представителя власти или оказание сопротивления исполнению им служебных обязанностей”.Как поясняется в сообщении, таким образом законом обеспечивается правовая защита представителей власти страны и создаются условия для беспрепятственного осуществления законной деятельности не только сотрудников органов внутренних дел или военнослужащих (служащих) Национальной гвардии, но и иных органов власти, обеспечивается защита здоровья и безопасности их жизни.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/senat-uzbekistana-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-19899731.html

https://uz.sputniknews.ru/20210827/v-senate-odobrili-ryad-klyuchevyx-zakonov---obzor-20271206.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, уголовный кодекс, поправки, сенат олий мажлиса узбекистана