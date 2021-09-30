https://uz.sputniknews.ru/20210930/uzbekistan-vvodit-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-20717274.html
Узбекистан вводит уголовную ответственность за сопротивление представителям власти
Узбекистан вводит уголовную ответственность за сопротивление представителям власти
Законом будет обеспечиваться правовая защита представителей власти страны и создаются условия для беспрепятственного осуществления их законной деятельности. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T15:31+0500
2021-09-30T15:31+0500
2021-09-30T16:17+0500
общество
узбекистан
уголовный кодекс
поправки
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистанский Сенат одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающий введение ответственности за оказание сопротивления представителям власти, сообщает информационная служба верхней палаты парламента.Соответствующие изменения были рассмотрены в четверг на девятнадцатом пленарном заседании Сената.Вместе с тем, изменения вносятся и в Кодекс об административной ответственности. Они предусматривают “усиление ответственности за невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел или военнослужащего (служащего) Национальной гвардии, оказание сопротивления исполнению ими служебных обязанностей и невыполнение законных требований представителя власти или оказание сопротивления исполнению им служебных обязанностей”.Как поясняется в сообщении, таким образом законом обеспечивается правовая защита представителей власти страны и создаются условия для беспрепятственного осуществления законной деятельности не только сотрудников органов внутренних дел или военнослужащих (служащих) Национальной гвардии, но и иных органов власти, обеспечивается защита здоровья и безопасности их жизни.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/senat-uzbekistana-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-19899731.html
https://uz.sputniknews.ru/20210827/v-senate-odobrili-ryad-klyuchevyx-zakonov---obzor-20271206.html
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Узбекистан вводит уголовную ответственность за сопротивление представителям власти
15:31 30.09.2021 (обновлено: 16:17 30.09.2021)
Законом будет обеспечиваться правовая защита представителей власти страны и создаются условия для беспрепятственного осуществления их законной деятельности.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Узбекистанский Сенат одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающий введение ответственности за оказание сопротивления представителям власти, сообщает
информационная служба верхней палаты парламента.
Соответствующие изменения были рассмотрены в четверг на девятнадцатом пленарном заседании Сената.
“Усиливаются меры наказания в Уголовном кодексе за оказание активного сопротивления законной деятельности представителя власти, который исполняет свой служебный долг, или лицу, исполняющему гражданский долг”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем, изменения вносятся и в Кодекс об административной ответственности. Они предусматривают “усиление ответственности за невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел или военнослужащего (служащего) Национальной гвардии, оказание сопротивления исполнению ими служебных обязанностей и невыполнение законных требований представителя власти или оказание сопротивления исполнению им служебных обязанностей”.
Как поясняется в сообщении, таким образом законом обеспечивается правовая защита представителей власти страны и создаются условия для беспрепятственного осуществления законной деятельности не только сотрудников органов внутренних дел или военнослужащих (служащих) Национальной гвардии, но и иных органов власти, обеспечивается защита здоровья и безопасности их жизни.