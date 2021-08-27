https://uz.sputniknews.ru/20210827/v-senate-odobrili-ryad-klyuchevyx-zakonov---obzor-20271206.html

В Сенате одобрили ряд ключевых законов - обзор

В Сенате одобрили ряд ключевых законов - обзор

На восемнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, проходившем 26-27 августа, парламентарии обсудили и приняли восемь законов. Суть и значение внесенных... 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T20:21+0500

2021-08-27T20:21+0500

2021-08-27T20:21+0500

общество

сенат республики узбекистан

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1024/61/10246194_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_36d616b5581499b828b5f249eee5d4a0.jpg

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В ходе пленарного заседания рассмотрено 18 вопросов, в том числе 8 законов. В частности, сенаторы одобрили Закон "О сельскохозяйственном кооперативе":Документ закрепляет:Предусматриваются нормы, касающиеся порядка создания органов управления, исполнительных органов, наблюдательного совета кооператива и их полномочий, порядка созыва собраний и принятия решений.Закон "О страховой деятельности"Документ определяет права и обязанности профессиональных участников страхового рынка, процесс заключения договоров в электронном виде. Закрепляется правило, в соответствии с которым такие соглашения отныне заключаются только на государственном языке.Документ предусматривает расширение инфраструктуры страхового рынка путем повышения роли его профессиональных участников, укрепление защиты прав потребителей страховых услуг и других субъектов страховой деятельности.В какие законы внесены изменения"О всеобщей воинской обязанности и военной службе": если конкретнее – изменились некоторые процессы в сфере обороны. Теперь они способствуют единообразному толкованию понятий, терминов и наименований, используемых в данной сфере. Кроме того, предоставляется возможность призыва на военную службу призывников-детей нетрудоспособных, но имеющих хорошие семейно-материальные условия родителей с их согласия.В 5 кодексов (в Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Экономический процессуальный кодекс, Кодекс об административной ответственности и Кодекс об административном судопроизводстве) – в связи с созданием благоприятных условий для обращения в суд и внедрением порядка упрощенного производства в гражданском процессе. В частности, в связи с созданием возможности получения судебных документов судьей по номеру дела через информационную систему "E-XSUD" исключаются нормы о необходимости приложения копий судебных актов, заверенных судом, которые предусмотрены по содержанию апелляционных и кассационных жалоб и основаниям их возвращения.Изменения внесены в Налоговый кодексДо 1 января 2022 года продлевается период действия временных льгот, предоставленных для поддержки туризма. Льготы, которыми смогут воспользоваться бюджетные организации в отдаленных и труднодоступных районах, для принятых на работу выпускников вузов, наряду с их поддержкой послужат удовлетворению на местах потребности в кадрах.Также предусматривается освобождение от уплаты сбора за приобретение или временный ввоз на территорию Узбекистана электромобилей.До 1 января 2024 года вновь создаваемым субъектам предпринимательства, осуществляющим виды деятельности, определенные как "точки роста" для каждого района и города Республики Каракалпакстан, предоставляется 50% скидка на налоги на прибыль и воду.Законом также установлены отдельные налоговые ставки для некоторых территорий Узбекистана. В частности, по налогу на прибыль, на доходы физических лиц, социальному (кроме бюджетных организаций) и налогу с оборота устанавливается ​​ставка в размере 1% для Сохского района, махаллинского схода граждан "Чунгара" Риштанского района, махаллинских сходов граждан "Шахимардан", "Ёрдон" и "Хосилот" (улица Тоштепа) Ферганского района Ферганской области. Закон одобрен сенаторами.На заседании Сената был рассмотрен вопрос об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов Ташкента, а также столицы и столичной области.Постановлением Сената предусматривается передача из Ташкентской области городу Ташкенту 7 853,3 гектара земель, из города Ташкента территории Ташкентской области – 171,3 гектара.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/dogovory-straxovaniya-teper-mojno-budet-zaklyuchat-tolko-na-gosyazyke---proekt-20203727.html

https://uz.sputniknews.ru/20210725/zdes-pribavyat-i-tam-ubavyat-tashkent-izmenit-granitsy-19815794.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сенат республики узбекистан, законодательство