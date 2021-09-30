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В Узбекистане стало больше криптомошенников: власти нашли решение проблемы
В Узбекистане стало больше криптомошенников: власти нашли решение проблемы
В связи с активизацией нелегальных обменников, в Узбекистане призывают граждан сообщать в органы об использовании на территории страны крипто-активов. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T17:38+0500
2021-09-30T18:15+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В узбекском Интернет-сегменте активизировались нелегальные платформы по торговле и обмену крипто-активами, сообщает Национальное агентство проектного управления при президенте страны.По данным ведомства подобные площадки предлагают гражданам обменять, продать или приобрести крипто-активы и просят предоставить персональные данные граждан. Однако серверных мощностей на территории республики они не имеют, а их адреса зарегистрированы в других странах.Подобная деятельность осуществляется также в мессенджере Telegram через ботов и группы. При этом их организаторы фактически обладают полной анонимностью и при необходимости могут быстро удалить канал или группу, говорится в сообщении.Ведомство призывает граждан, владеющих какой-либо информацией касательно использования на территории Узбекистана крипто-активов, в установленном порядке сообщить об этом в правоохранительные органы.Там напомнили, что в соответствии с законом “О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах” и постановлением президента от 3 июля 2018 года № ПП-3832 “О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан” деятельность в области оборота крипто-активов, включая создание крипто-бирж по торговле крипто-активами, подлежит лицензированию.
https://uz.sputniknews.ru/20210129/Pochemu-po-kriptovalyutam-budet-nanesen-udar---otvet-eksperta-15898721.html
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узбекистан, криптовалюта

В Узбекистане стало больше криптомошенников: власти нашли решение проблемы

17:38 30.09.2021 (обновлено: 18:15 30.09.2021)
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Криптовалюта биткойн - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В связи с активизацией нелегальных обменников, в Узбекистане призывают граждан сообщать в органы об использовании на территории страны крипто-активов.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В узбекском Интернет-сегменте активизировались нелегальные платформы по торговле и обмену крипто-активами, сообщает Национальное агентство проектного управления при президенте страны.
По данным ведомства подобные площадки предлагают гражданам обменять, продать или приобрести крипто-активы и просят предоставить персональные данные граждан. Однако серверных мощностей на территории республики они не имеют, а их адреса зарегистрированы в других странах.
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Подобная деятельность осуществляется также в мессенджере Telegram через ботов и группы. При этом их организаторы фактически обладают полной анонимностью и при необходимости могут быстро удалить канал или группу, говорится в сообщении.
“Учитывая, что данного рода платформы не несут никакой юридической ответственности за осуществление операций с крипто-активами между сторонами и не могут гарантировать легитимность проведенных сделок, а также надлежащее хранение и сохранение конфиденциальности персональных данных, Агентство настоятельно призывает граждан быть максимально бдительными, остерегаться и не пользоваться услугами подобных платформ, в том числе чтобы не стать жертвами мошенничества”, — предупреждает агентство.
Ведомство призывает граждан, владеющих какой-либо информацией касательно использования на территории Узбекистана крипто-активов, в установленном порядке сообщить об этом в правоохранительные органы.
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Там напомнили, что в соответствии с законом “О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах” и постановлением президента от 3 июля 2018 года № ПП-3832 “О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан” деятельность в области оборота крипто-активов, включая создание крипто-бирж по торговле крипто-активами, подлежит лицензированию.
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