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В Узбекистане стало больше криптомошенников: власти нашли решение проблемы

В Узбекистане стало больше криптомошенников: власти нашли решение проблемы

В связи с активизацией нелегальных обменников, в Узбекистане призывают граждан сообщать в органы об использовании на территории страны крипто-активов. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T17:38+0500

2021-09-30T17:38+0500

2021-09-30T18:15+0500

общество

узбекистан

криптовалюта

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В узбекском Интернет-сегменте активизировались нелегальные платформы по торговле и обмену крипто-активами, сообщает Национальное агентство проектного управления при президенте страны.По данным ведомства подобные площадки предлагают гражданам обменять, продать или приобрести крипто-активы и просят предоставить персональные данные граждан. Однако серверных мощностей на территории республики они не имеют, а их адреса зарегистрированы в других странах.Подобная деятельность осуществляется также в мессенджере Telegram через ботов и группы. При этом их организаторы фактически обладают полной анонимностью и при необходимости могут быстро удалить канал или группу, говорится в сообщении.Ведомство призывает граждан, владеющих какой-либо информацией касательно использования на территории Узбекистана крипто-активов, в установленном порядке сообщить об этом в правоохранительные органы.Там напомнили, что в соответствии с законом “О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах” и постановлением президента от 3 июля 2018 года № ПП-3832 “О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан” деятельность в области оборота крипто-активов, включая создание крипто-бирж по торговле крипто-активами, подлежит лицензированию.

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