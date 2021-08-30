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В Сырдарье "намайнили" электричества на 265,2 млн сумов
В Сырдарье "намайнили" электричества на 265,2 млн сумов
Оперативники нашли крупную майнинговую ферму с оборудованием на 9,2 миллиарда сумов. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T14:56+0500
2021-08-30T15:10+0500
общество
происшествия
сырдарьинская область
биткоин
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В Сырдарьинской области оперативники изъяли оборудование крупной майнинговой фермы общей стоимостью 9,2 миллиарда сумов, сообщает информационная служба Таможенного управления области.Сотрудники управления совместно с оперативниками СГБ, УВД, Нацгвардии и Генпрокуратуры обыскали хозяйственные постройки в доме гражданина Узбекистана и обнаружили самодельную майнинговую ферму с большим количеством оборудования. Всего оперативники описали и изъяли более 3,5 тысячи видов техники.Организовал незаконную криптоферму узбекистанец совместно с гражданином Кореи. Для эксплуатации техники партнеры украли электричества на 265,2 миллиона сумов. Ведутся таможенные проверки и расследование, говорится в сообщении информационной службы.Напомним, в Узбекистане предлагалось применять к людям, использующим электричество для майнинга криптовалют, коэффициент 3.0. Между тем, по данным рейтинга издания International Business Times, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют — стоимость производства одного биткоина здесь составляла 1,790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте — Тринидад и Тобаго (1,190 тысячи долларов).
https://uz.sputniknews.ru/20210329/kak-u-ptashki-krylya-skolko-na-samom-dele-stoit-bitkoin-18003411.html
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происшествия, сырдарьинская область, биткоин

В Сырдарье "намайнили" электричества на 265,2 млн сумов

14:56 30.08.2021 (обновлено: 15:10 30.08.2021)
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© Sputnik / Владимир ТрефиловСувенирная монета биткоин
Сувенирная монета биткоин - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Оперативники нашли крупную майнинговую ферму с оборудованием на 9,2 миллиарда сумов.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В Сырдарьинской области оперативники изъяли оборудование крупной майнинговой фермы общей стоимостью 9,2 миллиарда сумов, сообщает информационная служба Таможенного управления области.
Сотрудники управления совместно с оперативниками СГБ, УВД, Нацгвардии и Генпрокуратуры обыскали хозяйственные постройки в доме гражданина Узбекистана и обнаружили самодельную майнинговую ферму с большим количеством оборудования. Всего оперативники описали и изъяли более 3,5 тысячи видов техники.
Организовал незаконную криптоферму узбекистанец совместно с гражданином Кореи. Для эксплуатации техники партнеры украли электричества на 265,2 миллиона сумов. Ведутся таможенные проверки и расследование, говорится в сообщении информационной службы.
Напомним, в Узбекистане предлагалось применять к людям, использующим электричество для майнинга криптовалют, коэффициент 3.0. Между тем, по данным рейтинга издания International Business Times, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют — стоимость производства одного биткоина здесь составляла 1,790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте — Тринидад и Тобаго (1,190 тысячи долларов).
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