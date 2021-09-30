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Ранее судимым узбекистанцам разрешили усыновлять детей
Ранее судимым узбекистанцам разрешили усыновлять детей
Ранее депутаты предлагали ограничить право на усыновление детей лицам, не имеющим постоянного дохода в течение года или зарабатывающим меньше минимальной... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T16:29+0500
2021-09-30T18:17+0500
общество
узбекистан
дети
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане сегодня количество людей, стоящих в очереди на усыновление, намного выше, чем количество приемных родителей.В результате растет число случаев незаконного усыновления, в том числе торговли детьми.Документ предполагает возможность усыновления и опеки лицами, совершившим менее тяжкие преступления, не представляющие большой общественной опасности и не препятствующие усыновлению, а также отбывшим срок наказания.Список лиц, страдающих заболеваниями, которые препятствуют усыновлению, будет утвержден правительством с учетом приоритетных интересов ребенка.Ожидается, что закон позволит в полной мере защитить права ребенка и предотвратить незаконное усыновление детей.В 2017 году в Узбекистане в судебном порядке были усыновлены четыре тысячи детей. В 2018-м этот показатель достиг 4,1 тысячи, в 2019-м — 4,3 тысячи.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/net-deneg--net-detey-v-uzbekistane-predlagaetsya-izmenit-pravila-usynovleniya-19455149.html
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узбекистан, дети

Ранее судимым узбекистанцам разрешили усыновлять детей

16:29 30.09.2021 (обновлено: 18:17 30.09.2021)
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© Unsplash / Guillaume de GermainЖенщина держит ребенка за руку
Женщина держит ребенка за руку - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Unsplash / Guillaume de Germain
Ранее депутаты предлагали ограничить право на усыновление детей лицам, не имеющим постоянного дохода в течение года или зарабатывающим меньше минимальной зарплаты.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане сегодня количество людей, стоящих в очереди на усыновление, намного выше, чем количество приемных родителей.
В результате растет число случаев незаконного усыновления, в том числе торговли детьми.

В четверг сенаторы обсудили закон, который предусматривает внесение изменений и дополнений в Семейный кодекс, и закон "Об опеке и попечительстве" РУз.

Документ предполагает возможность усыновления и опеки лицами, совершившим менее тяжкие преступления, не представляющие большой общественной опасности и не препятствующие усыновлению, а также отбывшим срок наказания.
Список лиц, страдающих заболеваниями, которые препятствуют усыновлению, будет утвержден правительством с учетом приоритетных интересов ребенка.
Ожидается, что закон позволит в полной мере защитить права ребенка и предотвратить незаконное усыновление детей.
В 2017 году в Узбекистане в судебном порядке были усыновлены четыре тысячи детей. В 2018-м этот показатель достиг 4,1 тысячи, в 2019-м — 4,3 тысячи.
Девочка в детском саду. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
Общество
Нет денег — нет детей: в Узбекистане предлагается изменить правила усыновления
29 июня, 12:08
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