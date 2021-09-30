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В узбекистанскую таможню "пустят" людей старше тридцати
В узбекистанскую таможню "пустят" людей старше тридцати
В закон "О государственной таможенной службе" внесены задачи об участии в разработке и реализации мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T17:53+0500
2021-09-30T18:24+0500
политика
заседание
законодательство
таможня
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сенаторы одобрили закон "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе", которым внедряются новшества в таможенную службу.На девятнадцатом пленарном заседании Сената было отмечено, что согласно рекомендации Евразийской группы (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, на таможенные органы возложена ответственность за контроль над потоком наличных денег через пограничные пункты пропуска.Поэтому в закон "О государственной таможенной службе" внесены задачи об участии в разработке и реализации мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения в пределах своей компетенции.Кроме того закон дополняется нормами, устанавливающими проведение таможенного аудита и проверки документов, а также возможность приема граждан старше тридцати лет на работу в специализированные учреждения структуры таможенных органов на основании приказа председателя Государственного таможенного комитета.Сегодня на девятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса было рассмотрено 14 вопросов, из них 8 — законопроекты. Обсуждены законы "О неплатежеспособности", о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы противодействия коррупции и другие.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/bezgranichnye-vozmojnosti-dlya-tranzita-kak-opyt-eaes-pomojet-uzbekskoy-tamojne-19806236.html
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заседание, законодательство, таможня, сенат олий мажлиса узбекистана

В узбекистанскую таможню "пустят" людей старше тридцати

17:53 30.09.2021 (обновлено: 18:24 30.09.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF / Перейти в фотобанкТаможенный пост
Таможенный пост - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
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В закон "О государственной таможенной службе" внесены задачи об участии в разработке и реализации мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сенаторы одобрили закон "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе", которым внедряются новшества в таможенную службу.
На девятнадцатом пленарном заседании Сената было отмечено, что согласно рекомендации Евразийской группы (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, на таможенные органы возложена ответственность за контроль над потоком наличных денег через пограничные пункты пропуска.
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Поэтому в закон "О государственной таможенной службе" внесены задачи об участии в разработке и реализации мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения в пределах своей компетенции.
Кроме того закон дополняется нормами, устанавливающими проведение таможенного аудита и проверки документов, а также возможность приема граждан старше тридцати лет на работу в специализированные учреждения структуры таможенных органов на основании приказа председателя Государственного таможенного комитета.
Сегодня на девятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса было рассмотрено 14 вопросов, из них 8 — законопроекты. Обсуждены законы "О неплатежеспособности", о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы противодействия коррупции и другие.
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