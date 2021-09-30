https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistanskuyu-tamojnyu-pustyat-lyudey-starshe-tridtsati-20720827.html

В узбекистанскую таможню "пустят" людей старше тридцати

В узбекистанскую таможню "пустят" людей старше тридцати

В закон "О государственной таможенной службе" внесены задачи об участии в разработке и реализации мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T17:53+0500

2021-09-30T17:53+0500

2021-09-30T18:24+0500

политика

заседание

законодательство

таможня

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сенаторы одобрили закон "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе", которым внедряются новшества в таможенную службу.На девятнадцатом пленарном заседании Сената было отмечено, что согласно рекомендации Евразийской группы (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, на таможенные органы возложена ответственность за контроль над потоком наличных денег через пограничные пункты пропуска.Поэтому в закон "О государственной таможенной службе" внесены задачи об участии в разработке и реализации мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения в пределах своей компетенции.Кроме того закон дополняется нормами, устанавливающими проведение таможенного аудита и проверки документов, а также возможность приема граждан старше тридцати лет на работу в специализированные учреждения структуры таможенных органов на основании приказа председателя Государственного таможенного комитета.Сегодня на девятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса было рассмотрено 14 вопросов, из них 8 — законопроекты. Обсуждены законы "О неплатежеспособности", о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы противодействия коррупции и другие.

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заседание, законодательство, таможня, сенат олий мажлиса узбекистана