https://uz.sputniknews.ru/20210723/bezgranichnye-vozmojnosti-dlya-tranzita-kak-opyt-eaes-pomojet-uzbekskoy-tamojne-19806236.html

Безграничные возможности для транзита: как опыт ЕАЭС поможет узбекской таможне

Безграничные возможности для транзита: как опыт ЕАЭС поможет узбекской таможне

Представители таможенных ведомств ЕЭК и журналисты Sputnik обсудили, какие преференции получат страны, которые не входят в ЕАЭС, в том числе Узбекистан, если... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T20:36+0500

2021-07-23T20:36+0500

2021-07-23T20:37+0500

видео

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

таможенный досмотр

еэк

еаэс

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Узбекистан в статусе страны-наблюдателя внимательно следит за жизнью ЕАЭС, в том числе за изменениями в таможенном регулировании. У республики есть немало проблем с организацией и тарифами, которые возникают при транзите грузов в Россию или другие страны Союза. Как предотвратить возникновение осложнений при транспортировке товаров и грузов из третьих стран, не входящих в ЕАЭС, что ждёт интернет-торговлю и в чем уникальность электронных навигационных пломб рассказали участники видеомоста "ЕЭК – об электронной торговле и борьбе с контрабандой", состоявшегося в МИА "Россия сегодня".В Евразийском экономическом союзе существует Единая система таможенного транзита, положения которой закреплены в таможенном кодексе ЕАЭС. На сегодня эта система требует обновления с учетом новых вызовов – нужно переходить на электронный оборот документов, использовать электронные навигационные пломбы, совершенствовать гарантийные механизмы при таможенном транзите и информобмен между таможенными органами стран-членов ЕАЭС.Спикеры сошлись во мнении, что введения Единой системы не только раскроет ресурс экономик государств ЕАЭС и даст им определенные преференции по прохождению товаров, но и повысит транзитный потенциал, увеличив грузоперевозки; ускорит прохождение товаров через территорию Союза, и главное — все это также получат страны, сопредельные с государствами ЕАЭС.Между отдельными странами ЕАЭС давно ведутся споры по поводу транзита товаров и довольно часто звучат обвинения в создании искусственных барьеров и распространении контрабанды.Представители ЕЭК объяснили, чем будут полезны электронный документооборот и навигационные пломбы гражданам, бизнесу и другим субъектам экономики. Основной плюс по мнению Мамытканова, с новой системой все услуги будет оказаны без присутствия человека, дистанционно, что ускорит процессы по времени и снизит коррупционные риски.Проект соглашения по применению электронных навигационных пломб направлен в страны-участницы ЕАЭС. Если до ноября этого года все государства подпишут соглашение, и с их стороны не будет замечаний, то к середине 2022-го года пломбы будут использоваться на практике. Пломбы производятся пока только в РФ, но представители ЕЭК выразили мнение, что возможно наладить производство и на местах, главное –чтобы транзит шел качественно и быстро.Отдельная тема для совместной работы – совершенствование механизмом интернет-торговли на пространстве ЕАЭС. Департаментом таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК подготовлен проект протокола по внесению изменений в таможенный кодекс ЕАЭС, который был одобрен 13 июля и направлен на внутригосударственное согласование в страны Союза.Представители ЕЭК уточнили, что планируется создать в каждой стране экономических операторов для упрощения использования электронных возможностей гражданами. Также предполагается открытие нового Института – оператора электронной торговли с правами таможенных представителей, который будет иметь возможность декларирования товаров и предоставления информации о них от Интернет-площадок.Для потребителя ничего сильно не изменится в этом механизме, единственное, что основную работу по процедуре таможенной очистки, администрированию и подача таможенных деклараций возьмет на себя оператор. Это удобно и для контролирующих органов, и для физлиц. Таким образом, граждане получат доступ к качественным и безопасным товарам, которые приобретаются на площадках третьих стран, и возможность сокращения временных издержек, связанных с получением продукции.

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https://uz.sputniknews.ru/20201222/Uzbekistan-prisoedinilsya-k-Kiotskoy-tamozhennoy-konventsii-15649306.html

https://uz.sputniknews.ru/20210701/chto-dast-uzbekistanu-vstuplenie-v-eaes--podrobnoe-issledovanie-eabr-19491789.html

https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, таможенный досмотр, еэк, еаэс