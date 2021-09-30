https://uz.sputniknews.ru/20210930/virus-ne-proydet-tsik-uzbekistana-utverdilo-mery-bezopasnosti-na-vyborax-20718143.html

Вирус не пройдет: ЦИК Узбекистана утвердила меры безопасности на выборах

Вирус не пройдет: ЦИК Узбекистана утвердила меры безопасности на выборах

За соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на предстоящих выборах будут следить более 21 тысячи медицинских работников. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T15:58+0500

2021-09-30T15:58+0500

2021-09-30T15:58+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

голосование

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила инструкцию по профилактике распространения коронавирусной инфекции в ходе предстоящих президентских выборов, сообщает пресс-служба ЦИК в Telegram-канале.Рекомендации, в основном стандартные: соблюдение социальной дистанции (не менее 2 метров), строгое соблюдение масочного режима всеми участниками избирательного процесса, обеспечение средствами индивидуальной защиты, регулярная обработка и проветривание избирательных участков, минимальное прямое общение между избирателем и членами избирательной комиссии.Кроме того, ведется вакцинация членов участковых избирательных комиссий. На данный момент привито уже более 132 тысяч человек.По словам замначальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Ботира Курбонова, для соблюдения санитарных норм в ходе выборов на избирательных участках будут дежурить медики.Медработники проверяют помещения избирательных участков в регионе на готовность к выборам. Из более чем 10 тысяч проверенных участков, все необходимые требования смогли соблюсти более 9,4 тысяч. Почти все избирательные участки снабжены необходимыми медикаментами и медицинскими пунктами, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.Будут организованы избирательные участки "закрытого типа" и в специализированных больницах для лечения Covid-19. При этом пациенты, передвигающиеся самостоятельно, смогут проголосовать в специально подготовленных помещениях на территории клиник. Для лежачих больных будут организованы переносные урны.Чтобы все граждане могли реализовать свое избирательное право, ЦИК утвердила также меры поддержки людей с ограниченными возможностями. Так, агитационные ролики на телевидении будут снабжаться сурдопереводом. Утвержден образец трафарета, выполненного шрифтом Брайля, для заполнения избирательного бюллетеня слепыми и слабовидящими людьми. Трафарет будет доступен на каждом избирательном участке.Отмечается, что в окружных избирательных комиссиях активно работают 14 человек с ограниченными возможностями, а в состав участковых комиссий входит более 1000 таких человек.Президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/my-nablyudaem-no-ne-vmeshivaemsya-lebedev-o-predstoyaschix-vyborax-v-uzbekistane-20704779.html

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цик узбекистана, голосование, коронавирус covid-19