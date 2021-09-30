Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
Вирус не пройдет: ЦИК Узбекистана утвердила меры безопасности на выборах
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников/
За соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на предстоящих выборах будут следить более 21 тысячи медицинских работников.
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила инструкцию по профилактике распространения коронавирусной инфекции в ходе предстоящих президентских выборов, сообщает пресс-служба ЦИК в Telegram-канале.
"Принято соответствующее постановление Центральной избирательной комиссии по безопасному проведению выборов в условиях пандемии, включающее Инструкцию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении выборов Президента Республики Узбекистан. Инструкция состоит из 6 глав и 39 пунктов", - говорится в сообщении.
Рекомендации, в основном стандартные: соблюдение социальной дистанции (не менее 2 метров), строгое соблюдение масочного режима всеми участниками избирательного процесса, обеспечение средствами индивидуальной защиты, регулярная обработка и проветривание избирательных участков, минимальное прямое общение между избирателем и членами избирательной комиссии.
Кроме того, ведется вакцинация членов участковых избирательных комиссий. На данный момент привито уже более 132 тысяч человек.
По словам замначальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Ботира Курбонова, для соблюдения санитарных норм в ходе выборов на избирательных участках будут дежурить медики.
"Всего для обеспечения соблюдения карантинных требований к избирательным участкам, где будут проводиться выборы Президента Республики Узбекистан, прикреплено более 21 тысячи медицинских работников", - сказал Курбонов.
Медработники проверяют помещения избирательных участков в регионе на готовность к выборам. Из более чем 10 тысяч проверенных участков, все необходимые требования смогли соблюсти более 9,4 тысяч. Почти все избирательные участки снабжены необходимыми медикаментами и медицинскими пунктами, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
Будут организованы избирательные участки "закрытого типа" и в специализированных больницах для лечения Covid-19. При этом пациенты, передвигающиеся самостоятельно, смогут проголосовать в специально подготовленных помещениях на территории клиник. Для лежачих больных будут организованы переносные урны.
Чтобы все граждане могли реализовать свое избирательное право, ЦИК утвердила также меры поддержки людей с ограниченными возможностями. Так, агитационные ролики на телевидении будут снабжаться сурдопереводом. Утвержден образец трафарета, выполненного шрифтом Брайля, для заполнения избирательного бюллетеня слепыми и слабовидящими людьми. Трафарет будет доступен на каждом избирательном участке.
Отмечается, что в окружных избирательных комиссиях активно работают 14 человек с ограниченными возможностями, а в состав участковых комиссий входит более 1000 таких человек.
Президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.