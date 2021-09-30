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https://uz.sputniknews.ru/20210930/vtb-otkroet-kreditnuyu-liniyu-dlya-navoiyskogo-gmk-20722680.html
ВТБ откроет кредитную линию для Навоийского ГМК
ВТБ откроет кредитную линию для Навоийского ГМК
Банк готов предоставить не только финансовую поддержку, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T19:31+0500
2021-09-30T19:33+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. ВТБ откроет кредитную линию на общую сумму в один миллиард долларов на финансирование инвестпрограммы Навоийского горно-металлургического комбината в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.По данным агенства, соглашение о сотрудничестве по финансированию предприятия заключили Группа ВТБ, ГП "Навоийский ГМК" и АО "Навоийский ГМК".Навоийский ГМК является крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, он специализируется на добыче и переработке золота. Объём производства составляет около 80 тонн золота в год.По словам главы ВТБ Андрея Костина, кредитная организация работает с крупнейшими банками Узбекистана по линии торгового и экспортного финансирования, а также выступала организатором размещения евробондов республики на 750 миллионов долларов.Банк готов предоставить не только финансовую поддержку, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках капитала наряду с реализацией ESG-повестки, сказал Костин.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/vlasti-uzbekistana-xotyat-prodat-10-aktsiy-zolotonosnogo-ngmk-20692738.html
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Pochemu-NGMK-vzyal-kredit-v-Promsvyazbanke-i-na-kakikh-usloviyakh--Bogdanov-15474076.html
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ВТБ откроет кредитную линию для Навоийского ГМК

19:31 30.09.2021 (обновлено: 19:33 30.09.2021)
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CC0 / pixabay / Рукопожатие
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
CC0 / pixabay /
Банк готов предоставить не только финансовую поддержку, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках капитала.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. ВТБ откроет кредитную линию на общую сумму в один миллиард долларов на финансирование инвестпрограммы Навоийского горно-металлургического комбината в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным агенства, соглашение о сотрудничестве по финансированию предприятия заключили Группа ВТБ, ГП "Навоийский ГМК" и АО "Навоийский ГМК".
"Документ включает основные условия финансирования банком ВТБ Навоийского ГМК, в рамках которых стороны планируют финансирование инвестиционной программы комбината. Общий объем кредитной линии составит 1 миллиард долларов США сроком на 5 лет", — говорится в сообщении.
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Навоийский ГМК является крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, он специализируется на добыче и переработке золота. Объём производства составляет около 80 тонн золота в год.
По словам главы ВТБ Андрея Костина, кредитная организация работает с крупнейшими банками Узбекистана по линии торгового и экспортного финансирования, а также выступала организатором размещения евробондов республики на 750 миллионов долларов.
Банк готов предоставить не только финансовую поддержку, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках капитала наряду с реализацией ESG-повестки, сказал Костин.
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