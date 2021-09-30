https://uz.sputniknews.ru/20210930/vtb-otkroet-kreditnuyu-liniyu-dlya-navoiyskogo-gmk-20722680.html

ВТБ откроет кредитную линию для Навоийского ГМК

ВТБ откроет кредитную линию для Навоийского ГМК

Банк готов предоставить не только финансовую поддержку, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T19:31+0500

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. ВТБ откроет кредитную линию на общую сумму в один миллиард долларов на финансирование инвестпрограммы Навоийского горно-металлургического комбината в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.По данным агенства, соглашение о сотрудничестве по финансированию предприятия заключили Группа ВТБ, ГП "Навоийский ГМК" и АО "Навоийский ГМК".Навоийский ГМК является крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, он специализируется на добыче и переработке золота. Объём производства составляет около 80 тонн золота в год.По словам главы ВТБ Андрея Костина, кредитная организация работает с крупнейшими банками Узбекистана по линии торгового и экспортного финансирования, а также выступала организатором размещения евробондов республики на 750 миллионов долларов.Банк готов предоставить не только финансовую поддержку, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках капитала наряду с реализацией ESG-повестки, сказал Костин.

https://uz.sputniknews.ru/20210929/vlasti-uzbekistana-xotyat-prodat-10-aktsiy-zolotonosnogo-ngmk-20692738.html

https://uz.sputniknews.ru/20201125/Pochemu-NGMK-vzyal-kredit-v-Promsvyazbanke-i-na-kakikh-usloviyakh--Bogdanov-15474076.html

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