https://uz.sputniknews.ru/20211001/ebrr-i-mfk-priobretut-po-20-filiala-gruzinskogo-tbc-bank-v-uzbekistane-20725044.html

ЕБРР и МФК приобретут по 20% филиала грузинского TBC Bank в Узбекистане

ЕБРР и МФК приобретут по 20% филиала грузинского TBC Bank в Узбекистане

В начале 2020 года ЦБ выдал разрешение крупнейшему грузинскому банку TBC Bank на открытие филиала в Ташкенте. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T09:00+0500

2021-10-01T09:00+0500

2021-10-01T09:00+0500

экономика

ташкент

грузия

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

филиал

банки

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC, входит в структуру Всемирного банка) хотят купить по 20% акций в филиале TBC Bank в Узбекистане.Уточняется, что первоначально инвесторы заплатят по 9,4 миллиона долларов с дальнейшим увеличением капитала в течении 2022-2024 годов.В январе 2020 года Центробанк РУз выдал разрешение крупнейшему грузинскому банку TBC Bank на открытие филиала в Ташкенте. Сейчас на территории республики действуют два смарт-филиала и 34 пункта связи с клиентами в 12 городах страны, клиентами банка являются около 630 тысяч розничных пользователей.В июле 2019-го Sputnik Грузия сообщил, что Генпрокуратура страны постановила предъявить обвинение основателю TBC Bank Мамуке Хазарадзе и его бывшему заместителю Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов на сумму более 16,75 миллиона долларов. Тогда правоохранители изучали одну из банковских операций TBC Bank 2008 года на предмет отмывания около 17 миллионов долларов. Под давлением ЦБ Грузии оба руководителя покинули свои посты.

https://uz.sputniknews.ru/20210628/kakie-uzbekistanskie-banki-effektivnee-vsego-pomogayut-klientam--reyting-19446593.html

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ташкент, грузия, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), филиал, банки