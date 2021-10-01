Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211001/ebrr-i-mfk-priobretut-po-20-filiala-gruzinskogo-tbc-bank-v-uzbekistane-20725044.html
ЕБРР и МФК приобретут по 20% филиала грузинского TBC Bank в Узбекистане
ЕБРР и МФК приобретут по 20% филиала грузинского TBC Bank в Узбекистане
В начале 2020 года ЦБ выдал разрешение крупнейшему грузинскому банку TBC Bank на открытие филиала в Ташкенте. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T09:00+0500
2021-10-01T09:00+0500
экономика
ташкент
грузия
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
филиал
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20210791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6816c0f95b083de142158b728953fff2.jpg
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC, входит в структуру Всемирного банка) хотят купить по 20% акций в филиале TBC Bank в Узбекистане.Уточняется, что первоначально инвесторы заплатят по 9,4 миллиона долларов с дальнейшим увеличением капитала в течении 2022-2024 годов.В январе 2020 года Центробанк РУз выдал разрешение крупнейшему грузинскому банку TBC Bank на открытие филиала в Ташкенте. Сейчас на территории республики действуют два смарт-филиала и 34 пункта связи с клиентами в 12 городах страны, клиентами банка являются около 630 тысяч розничных пользователей.В июле 2019-го Sputnik Грузия сообщил, что Генпрокуратура страны постановила предъявить обвинение основателю TBC Bank Мамуке Хазарадзе и его бывшему заместителю Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов на сумму более 16,75 миллиона долларов. Тогда правоохранители изучали одну из банковских операций TBC Bank 2008 года на предмет отмывания около 17 миллионов долларов. Под давлением ЦБ Грузии оба руководителя покинули свои посты.
https://uz.sputniknews.ru/20210628/kakie-uzbekistanskie-banki-effektivnee-vsego-pomogayut-klientam--reyting-19446593.html
ташкент
грузия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20210791_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_04e0bb69f447b62e2c89eb4addf87a9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, грузия, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), филиал, банки

ЕБРР и МФК приобретут по 20% филиала грузинского TBC Bank в Узбекистане

09:00 01.10.2021
446
© Pixabay / S KЧемодан с долларами
Чемодан с долларами - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© Pixabay / S K
В начале 2020 года ЦБ выдал разрешение крупнейшему грузинскому банку TBC Bank на открытие филиала в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC, входит в структуру Всемирного банка) хотят купить по 20% акций в филиале TBC Bank в Узбекистане.
"ЕБРР и IFC планируют приобрести доли до 20% каждый в TBC UZ", — сообщили в ЕБРР.
Уточняется, что первоначально инвесторы заплатят по 9,4 миллиона долларов с дальнейшим увеличением капитала в течении 2022-2024 годов.
В январе 2020 года Центробанк РУз выдал разрешение крупнейшему грузинскому банку TBC Bank на открытие филиала в Ташкенте.
Сейчас на территории республики действуют два смарт-филиала и 34 пункта связи с клиентами в 12 городах страны, клиентами банка являются около 630 тысяч розничных пользователей.
В июле 2019-го Sputnik Грузия сообщил, что Генпрокуратура страны постановила предъявить обвинение основателю TBC Bank Мамуке Хазарадзе и его бывшему заместителю Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов на сумму более 16,75 миллиона долларов.
Тогда правоохранители изучали одну из банковских операций TBC Bank 2008 года на предмет отмывания около 17 миллионов долларов. Под давлением ЦБ Грузии оба руководителя покинули свои посты.
Телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Экономика
Какие узбекистанские банки эффективнее всего помогают клиентам — рейтинг
28 июня, 19:54
8225
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:18Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР
11:50Первый зарубежный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте — фото с церемонии
11:07Станет ли Центральная Азия "марионеткой" Турции — мнение эксперта
11:04Посольство США в Узбекистане возобновило прием документов для всех категорий виз
10:34США проиграли России сражение за Европу
09:59Муниса Ризаева похвасталась новеньким люксовым Chevrolet Malibu 2 — видео
09:33Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео
09:00ЕБРР и МФК приобретут по 20% филиала грузинского TBC Bank в Узбекистане
08:30"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом
ВчераВ Узбекистане ищут 10 тысяч человек для работы на российских стройках
ВчераПенсионерам задержат выплаты в октябре
ВчераУзбекистан и ВБ примут новую программу сотрудничества. Каковы приоритеты?
ВчераНемецкие банки инвестируют больше миллиарда евро в расширение Шуртанского ГХК
ВчераВТБ откроет кредитную линию для Навоийского ГМК
ВчераВ Узбекистане установили правовой статус земельного участка
ВчераКонкурс красоты среди девушек-мигранток: узбекистанки "подогрели" конкуренцию
ВчераМИД РФ на фоне стягивания войск к границе призывает Душанбе и Кабул к урегулированию
ВчераУзнацбанк разместит рублевые облигации на Московской бирже
ВчераВ узбекистанскую таможню "пустят" людей старше тридцати
ВчераВ Узбекистане создано совместное предприятие с активами USM и Мегафон