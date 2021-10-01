https://uz.sputniknews.ru/20211001/ispanskiy-krasavets-v-tashkent-pribyl-shestoy-poezd-afrosiyob--eksklyuzivnoe-video-20729116.html
Испанский красавец: в Ташкент прибыл шестой поезд Afrosiyob — эксклюзивное видео
Испанский красавец: в Ташкент прибыл шестой поезд Afrosiyob — эксклюзивное видео
Очередной состав из Испании приехал на платформу центрального вокзала столицы. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T13:37+0500
2021-10-01T13:37+0500
2021-10-01T13:53+0500
общество
поезд
высокоскоростной поезд
afrosiyob
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. На центральный вокзал столицы прибыл очередной новый поезд Afrosiyob, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Высокоскоростной испанcкий состав стал шестым по счету в железнодорожном парке АО "Узбекистон темир йуллари". В июле Узбекистан получил пятый поезд, доставленный в разобранном состоянии из испанского порта Бильбао в Санкт-Петербург. После сборки состав отправили своим ходом по железной дороге из Северной столицы России в Ташкент.Первый современный высокоскоростной Afrosiyob был завезен в республику в 2011 году. Он осуществлял маршрут между Ташкентом и Самаркандом.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-tashkente-sostoyalas-prezentatsiya-vysokoskorostnogo-poezda-afrosiyob-19887366.html
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поезд, высокоскоростной поезд, afrosiyob
Испанский красавец: в Ташкент прибыл шестой поезд Afrosiyob — эксклюзивное видео
13:37 01.10.2021 (обновлено: 13:53 01.10.2021)
Эксклюзив
Очередной состав из Испании приехал на платформу центрального вокзала столицы.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
На центральный вокзал столицы прибыл очередной новый поезд Afrosiyob, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Высокоскоростной испанcкий состав стал шестым по счету в железнодорожном парке АО "Узбекистон темир йуллари".
В июле Узбекистан получил пятый поезд, доставленный в разобранном состоянии из испанского порта Бильбао в Санкт-Петербург. После сборки состав отправили своим ходом по железной дороге из Северной столицы России в Ташкент.
Первый современный высокоскоростной Afrosiyob был завезен в республику в 2011 году. Он осуществлял маршрут между Ташкентом и Самаркандом.