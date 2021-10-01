https://uz.sputniknews.ru/20211001/ispanskiy-krasavets-v-tashkent-pribyl-shestoy-poezd-afrosiyob--eksklyuzivnoe-video-20729116.html

Испанский красавец: в Ташкент прибыл шестой поезд Afrosiyob — эксклюзивное видео

Испанский красавец: в Ташкент прибыл шестой поезд Afrosiyob — эксклюзивное видео

Очередной состав из Испании приехал на платформу центрального вокзала столицы. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T13:37+0500

2021-10-01T13:37+0500

2021-10-01T13:53+0500

общество

поезд

высокоскоростной поезд

afrosiyob

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. На центральный вокзал столицы прибыл очередной новый поезд Afrosiyob, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Высокоскоростной испанcкий состав стал шестым по счету в железнодорожном парке АО "Узбекистон темир йуллари". В июле Узбекистан получил пятый поезд, доставленный в разобранном состоянии из испанского порта Бильбао в Санкт-Петербург. После сборки состав отправили своим ходом по железной дороге из Северной столицы России в Ташкент.Первый современный высокоскоростной Afrosiyob был завезен в республику в 2011 году. Он осуществлял маршрут между Ташкентом и Самаркандом.

https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-tashkente-sostoyalas-prezentatsiya-vysokoskorostnogo-poezda-afrosiyob-19887366.html

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поезд, высокоскоростной поезд, afrosiyob