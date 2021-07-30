В Ташкенте состоялась презентация высокоскоростного поезда Afrosiyob

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В столице состоялась презентация нового высокоскоростного поезда Afrosiyob, прибывшего из Испании, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".По данным компании, еще один скоростной состав прибудет в Узбекистан в сентябре-октябре этого года. Отмечается, что, кроме двух поездов, испанская компания Patentes Talgo S.L.U поставит еще четыре запасных вагона эконом-класса, а также оборудование для техобслуживания составов. Финансирование проекта осуществляется за счет кредитных средств Фонда корпоративной интернационализации испанских компаний (FIEM).Новые поезда практически ничем не отличаются от своих ранее завезенных в республику предшественников. Каждый состав включает в себя два головных локомотива и 11 вагонов, в том числе 1 – бистро, 2 – VIP-класса, 2 – бизнес-класса и 6 – эконом-класса. Общее количество посадочных мест достигает 286.Локомотив прибыл в сопровождении 25 испанских специалистов для проведения пуско-наладочных работ и тестовых испытаний новой техники.В настоящее время поезда данной модификации осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам из Ташкента в Самарканд, Бухару, Навои, Джизак и Карши. После завершения электрификации на новом участке железной дороги "Бухара – Хива" маршрут высокоскоростных поездов продлится до Хорезма, отметили в УзЖД.Напомним, компания "Узбекские железные дороги" заключила контракт с испанскими партнерами Patentes Talgo S.L.U. на покупку двух высокоскоростных электропоездов серии Talgo-250 еще в июне 2019 года. По официальным данным сумма договора достигла 57,5 млн евро.Первый из двух составов доставили в Ташкент 24 июля. Прежде он преодолел расстояние свыше восьми тысяч километров. Сначала его переправили по воде из Бильбао в Санкт-Петербург. Затем по железной дороге из Северной столицы России через Казахстан он прибыл в Узбекистан.
По информации компании "Узбекские железные дороги", еще один скоростной состав прибудет в республику в сентябре-октябре этого года.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В столице состоялась презентация нового высокоскоростного поезда Afrosiyob, прибывшего из Испании, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".
По данным компании, еще один скоростной состав прибудет в Узбекистан в сентябре-октябре этого года.
Отмечается, что, кроме двух поездов, испанская компания Patentes Talgo S.L.U поставит еще четыре запасных вагона эконом-класса, а также оборудование для техобслуживания составов. Финансирование проекта осуществляется за счет кредитных средств Фонда корпоративной интернационализации испанских компаний (FIEM).
Маршрутная скорость Afrosiyob
"В пути следования поезд развивает скорость до 230 км/час (максимальная скорость согласно техническим характеристикам 250 км/ч), преодолевая расстояние от Ташкента до Самарканда за 2 часа 08 минут, до Бухары – 3 часа 51 минуту и до Карши – 3 часа 21 минуту", — информируется на официальной странице компании в Fаcebook.
Новые поезда практически ничем не отличаются от своих ранее завезенных в республику предшественников. Каждый состав включает в себя два головных локомотива и 11 вагонов, в том числе 1 – бистро, 2 – VIP-класса, 2 – бизнес-класса и 6 – эконом-класса. Общее количество посадочных мест достигает 286.
Локомотив прибыл в сопровождении 25 испанских специалистов для проведения пуско-наладочных работ и тестовых испытаний новой техники.
В настоящее время поезда данной модификации осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам из Ташкента в Самарканд, Бухару, Навои, Джизак и Карши. После завершения электрификации на новом участке железной дороги "Бухара – Хива" маршрут высокоскоростных поездов продлится до Хорезма, отметили в УзЖД.
Напомним, компания "Узбекские железные дороги" заключила контракт с испанскими партнерами Patentes Talgo S.L.U. на покупку двух высокоскоростных электропоездов серии Talgo-250 еще в июне 2019 года. По официальным данным сумма договора достигла 57,5 млн евро.
Первый из двух составов доставили в Ташкент 24 июля. Прежде он преодолел расстояние свыше восьми тысяч километров. Сначала его переправили по воде из Бильбао в Санкт-Петербург. Затем по железной дороге из Северной столицы России через Казахстан он прибыл в Узбекистан.