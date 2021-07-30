https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-tashkente-sostoyalas-prezentatsiya-vysokoskorostnogo-poezda-afrosiyob-19887366.html

В Ташкенте состоялась презентация высокоскоростного поезда Afrosiyob

В Ташкенте состоялась презентация высокоскоростного поезда Afrosiyob

По информации компании "Узбекские железные дороги", еще один скоростной состав прибудет в республику в сентябре-октябре этого года. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T16:37+0500

2021-07-30T16:37+0500

2021-07-30T16:53+0500

общество

ташкент

высокоскоростной поезд

afrosiyob

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В столице состоялась презентация нового высокоскоростного поезда Afrosiyob, прибывшего из Испании, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".По данным компании, еще один скоростной состав прибудет в Узбекистан в сентябре-октябре этого года. Отмечается, что, кроме двух поездов, испанская компания Patentes Talgo S.L.U поставит еще четыре запасных вагона эконом-класса, а также оборудование для техобслуживания составов. Финансирование проекта осуществляется за счет кредитных средств Фонда корпоративной интернационализации испанских компаний (FIEM).Новые поезда практически ничем не отличаются от своих ранее завезенных в республику предшественников. Каждый состав включает в себя два головных локомотива и 11 вагонов, в том числе 1 – бистро, 2 – VIP-класса, 2 – бизнес-класса и 6 – эконом-класса. Общее количество посадочных мест достигает 286.Локомотив прибыл в сопровождении 25 испанских специалистов для проведения пуско-наладочных работ и тестовых испытаний новой техники.В настоящее время поезда данной модификации осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам из Ташкента в Самарканд, Бухару, Навои, Джизак и Карши. После завершения электрификации на новом участке железной дороги "Бухара – Хива" маршрут высокоскоростных поездов продлится до Хорезма, отметили в УзЖД.Напомним, компания "Узбекские железные дороги" заключила контракт с испанскими партнерами Patentes Talgo S.L.U. на покупку двух высокоскоростных электропоездов серии Talgo-250 еще в июне 2019 года. По официальным данным сумма договора достигла 57,5 млн евро.Первый из двух составов доставили в Ташкент 24 июля. Прежде он преодолел расстояние свыше восьми тысяч километров. Сначала его переправили по воде из Бильбао в Санкт-Петербург. Затем по железной дороге из Северной столицы России через Казахстан он прибыл в Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20201111/Kolichestvo-reysov-vysokoskorostnogo-poezda-Afrosiyob-uvelichilos--15382325.html

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ташкент, высокоскоростной поезд, afrosiyob