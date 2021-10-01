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Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
В Ташкенте стартовал легендарный возрожденный фестиваль киноискусства. Мероприятие пройдет в столице с 28 сентября по 3 октября. Впервые кинофестиваль был проведен в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
https://uz.sputniknews.ru/20211001/netflix-po-uzbekski-samye-sochnye-filmy-soberut-na-novoy-ploschadke-20732936.html
Netflix по-узбекски: самые "сочные" фильмы соберут на новой площадке
Netflix по-узбекски: самые "сочные" фильмы соберут на новой площадке
В любой точке мира зрители смогут посмотреть картины Узбекфильма на двух языках в высоком качестве. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T17:35+0500
2021-10-01T17:35+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
узбекистан
онлайн
кинематограф
кинотеатр
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана запустило первый онлайн-кинотеатр в республике Umovie. Презентация нового продукта состоялась в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Платформа соберет лучшие картины "Узбекфильма" от самых ранних до современных.По словам разработчиков, зрители в любой точке мира смогут увидеть любимые фильмы в качестве и на двух языках - русском и узбекском. Контент онлайн-кинотеатра разделили по категориям для удобства поиска и просмотра. Понравившийся фильм можно добавить в раздел "Избранное", и просматривать его в любое время.Уже доступны более 100 художественных и документальных фильмов и мультфильмов, но пока только в "десктоп"-версии приложения. В дальнейшем планируется адаптировать проигрыватель для операционных систем IOS и Android.Платформа создана в соответствии с указом президента, предусматривающим совершенствование киноиндустрии и поддержку отрасли.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-tashkente-prezentuyut-otechestvennyy-analog-platformy-netflix-20587007.html
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узбекистан, онлайн, кинематограф, кинотеатр

Netflix по-узбекски: самые "сочные" фильмы соберут на новой площадке

17:35 01.10.2021
228
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители сидят в кинотеатре
Зрители сидят в кинотеатре - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
В любой точке мира зрители смогут посмотреть картины Узбекфильма на двух языках в высоком качестве.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана запустило первый онлайн-кинотеатр в республике Umovie. Презентация нового продукта состоялась в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Платформа соберет лучшие картины "Узбекфильма" от самых ранних до современных.
По словам разработчиков, зрители в любой точке мира смогут увидеть любимые фильмы в качестве и на двух языках - русском и узбекском.
Контент онлайн-кинотеатра разделили по категориям для удобства поиска и просмотра. Понравившийся фильм можно добавить в раздел "Избранное", и просматривать его в любое время.
Уже доступны более 100 художественных и документальных фильмов и мультфильмов, но пока только в "десктоп"-версии приложения. В дальнейшем планируется адаптировать проигрыватель для операционных систем IOS и Android.
Платформа создана в соответствии с указом президента, предусматривающим совершенствование киноиндустрии и поддержку отрасли.
Телевизионный пульт - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
Культура
В Ташкенте презентуют отечественный аналог платформы Netflix
21 сентября, 16:06
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