https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-tashkente-prezentuyut-otechestvennyy-analog-platformy-netflix-20587007.html
В Ташкенте презентуют отечественный аналог платформы Netflix
В Ташкенте презентуют отечественный аналог платформы Netflix
Площадка позволит просматривать любимые фильмы, созданные в Узбекистане за все время, а также выпущенные совместно с международными режиссерами и актерами. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T16:06+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Пилотная версия мультимедийной стриминговой платформы – узбекского аналога знаменитой компании Netflix будет представлена в рамках фестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии. По данным ведомства, площадка позволит просматривать любимые фильмы, созданные в Узбекистане за все время, а также выпущенные совместно с международными режиссерами и актерами.Отмечается, что смотреть кино и мультфильмы можно будет по телевизору, а также на планшете и с телефона. Для удобного поиска и просмотра вся представленная на платформе кинопродукция будет поделена на категории. Понравившийся фильм пользователи смогут добавить в раздел "Избранное", а затем просматривать его в любое время.В настоящее время на площадке уже доступны к просмотру свыше 100 художественных и документальных фильмов, а также мультфильмов.
https://uz.sputniknews.ru/20210905/pavel-durov-rasskazal-kak-netflix-i-tiktok-kontroliruyut-soznanie-20374481.html
https://uz.sputniknews.ru/20210503/facebook-google-netflix-applekto-platit-bolshe-vsego-nalogov-uzbekistanu-18605113.html
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ташкент, кино, фестиваль, кинематограф
В Ташкенте презентуют отечественный аналог платформы Netflix
16:06 21.09.2021 (обновлено: 16:07 21.09.2021)
Площадка позволит просматривать любимые фильмы, созданные в Узбекистане за все время, а также выпущенные совместно с международными режиссерами и актерами.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Пилотная версия мультимедийной стриминговой платформы – узбекского аналога знаменитой компании Netflix будет представлена в рамках фестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии.
По данным ведомства, площадка позволит просматривать любимые фильмы, созданные в Узбекистане за все время, а также выпущенные совместно с международными режиссерами и актерами.
Отмечается, что смотреть кино и мультфильмы можно будет по телевизору, а также на планшете и с телефона.
Для удобного поиска и просмотра вся представленная на платформе кинопродукция будет поделена на категории. Понравившийся фильм пользователи смогут добавить в раздел "Избранное", а затем просматривать его в любое время.
В настоящее время на площадке уже доступны к просмотру свыше 100 художественных и документальных фильмов, а также мультфильмов.