https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-tashkente-prezentuyut-otechestvennyy-analog-platformy-netflix-20587007.html

В Ташкенте презентуют отечественный аналог платформы Netflix

В Ташкенте презентуют отечественный аналог платформы Netflix

Площадка позволит просматривать любимые фильмы, созданные в Узбекистане за все время, а также выпущенные совместно с международными режиссерами и актерами. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T16:06+0500

2021-09-21T16:06+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Пилотная версия мультимедийной стриминговой платформы – узбекского аналога знаменитой компании Netflix будет представлена в рамках фестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии. По данным ведомства, площадка позволит просматривать любимые фильмы, созданные в Узбекистане за все время, а также выпущенные совместно с международными режиссерами и актерами.Отмечается, что смотреть кино и мультфильмы можно будет по телевизору, а также на планшете и с телефона. Для удобного поиска и просмотра вся представленная на платформе кинопродукция будет поделена на категории. Понравившийся фильм пользователи смогут добавить в раздел "Избранное", а затем просматривать его в любое время.В настоящее время на площадке уже доступны к просмотру свыше 100 художественных и документальных фильмов, а также мультфильмов.

https://uz.sputniknews.ru/20210905/pavel-durov-rasskazal-kak-netflix-i-tiktok-kontroliruyut-soznanie-20374481.html

https://uz.sputniknews.ru/20210503/facebook-google-netflix-applekto-platit-bolshe-vsego-nalogov-uzbekistanu-18605113.html

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