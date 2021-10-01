Первый зарубежный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте — фото с церемонии

В декабре 2019-го агентство кинематографии Узбекистана подписало с ВГИКом договор об обучении отечественных кинематографистов на базе вуза.

В 2020-м в российский вуз поступили первые семь узбекистанцев. Сегодня во ВГИКе обучается уже 26 соотечественников.

В ноябре 2020-го президент РУз Шавкат Мирзиёев предложил представителям местной киноиндустрии развивать сотрудничество с ВГИКом.

В августе глава государства подписал постановление об открытии филиала российского вуза в 2021/2022 учебном году.