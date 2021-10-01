Первый зарубежный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте — фото с церемонии

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) открылся в пятницу в Ташкенте.Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отмечается, что это первый зарубежный филиал знаменитого вуза.Церемония открытия состоялась в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".В ней приняли участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, ректор ВГИК Владимир Малышев, глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов и ряд других высокопоставленных лиц.Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил, что церемония происходит в День учителей и наставников, который отмечается в республике 1 октября.Известно, что обучение студентов будет вестись по двум специальностям — "драматургия" и "продюссерство".В первый год будут приняты 30 студентов. Учеба в филиале начнется 1 ноября, занятия будут проводиться на русском языке на основе программ, утвержденных ВГИКом по согласованию с агентством кинематографии РУз. Выпускники филиала на основе государственного гранта должны будут в течение пяти лет проработать в местных телерадио- или кинокомпаниях, а также организациях в данной сфере.
"Сегодня уникальное событие. Впервые ВГИК открывает свой филиал за пределами России".
Ольга Ярилова
Замминистра культуры РФ
Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил, что церемония происходит в День учителей и наставников, который отмечается в республике 1 октября.
"Создание филиала ВГИКа станет огромным толчком для того чтобы кинематограф Узбекистана развивался совершенно на новом уровне, создавались абсолютно новые фильмы и анимации. Нужно воспитывать и уделять внимание будущим кинематографистам, необходимо создать им все условия чтоб полностью раскрыть их творчество".
Азиз Абдухакимов
Вице-премьер Узбекистана
Известно, что обучение студентов будет вестись по двум специальностям — "драматургия" и "продюссерство".
В первый год будут приняты 30 студентов. Учеба в филиале начнется 1 ноября, занятия будут проводиться на русском языке на основе программ, утвержденных ВГИКом по согласованию с агентством кинематографии РУз.
Выпускники филиала на основе государственного гранта должны будут в течение пяти лет проработать в местных телерадио- или кинокомпаниях, а также организациях в данной сфере.
Сотрудничество Узбекистана с ВГИКом
В декабре 2019-го агентство кинематографии Узбекистана подписало с ВГИКом договор об обучении отечественных кинематографистов на базе вуза.
В 2020-м в российский вуз поступили первые семь узбекистанцев. Сегодня во ВГИКе обучается уже 26 соотечественников.
В ноябре 2020-го президент РУз Шавкат Мирзиёев предложил представителям местной киноиндустрии развивать сотрудничество с ВГИКом.
В августе глава государства подписал постановление об открытии филиала российского вуза в 2021/2022 учебном году.