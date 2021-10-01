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Первый зарубежный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте — фото с церемонии
Первый зарубежный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте — фото с церемонии
Открытие филиала послужит огромным толчком для развития кинематографа Узбекистана, заявили власти республики. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T11:50+0500
2021-10-01T12:17+0500
общество
филиал
вуз
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) открылся в пятницу в Ташкенте.Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отмечается, что это первый зарубежный филиал знаменитого вуза.Церемония открытия состоялась в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".В ней приняли участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, ректор ВГИК Владимир Малышев, глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов и ряд других высокопоставленных лиц.Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил, что церемония происходит в День учителей и наставников, который отмечается в республике 1 октября.Известно, что обучение студентов будет вестись по двум специальностям — "драматургия" и "продюссерство".В первый год будут приняты 30 студентов. Учеба в филиале начнется 1 ноября, занятия будут проводиться на русском языке на основе программ, утвержденных ВГИКом по согласованию с агентством кинематографии РУз. Выпускники филиала на основе государственного гранта должны будут в течение пяти лет проработать в местных телерадио- или кинокомпаниях, а также организациях в данной сфере.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/filial-vgika-otkroetsya-v-nastupayuschem-uchebnom-godu-v-tashkente-20302354.html
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филиал, вуз, кинематограф

Первый зарубежный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте — фото с церемонии

11:50 01.10.2021 (обновлено: 12:17 01.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровФилиал ВГИКа в Ташкенте
Филиал ВГИКа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Открытие филиала послужит огромным толчком для развития кинематографа Узбекистана, заявили власти республики.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) открылся в пятницу в Ташкенте.
Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Отмечается, что это первый зарубежный филиал знаменитого вуза.
Церемония открытия состоялась в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".
В ней приняли участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, ректор ВГИК Владимир Малышев, глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов и ряд других высокопоставленных лиц.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
1/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
2/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
3/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
4/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия филиала ВГИКа в Ташкенте
"Сегодня уникальное событие. Впервые ВГИК открывает свой филиал за пределами России".
Ольга Ярилова
Замминистра культуры РФ
Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил, что церемония происходит в День учителей и наставников, который отмечается в республике 1 октября.

"Создание филиала ВГИКа станет огромным толчком для того чтобы кинематограф Узбекистана развивался совершенно на новом уровне, создавались абсолютно новые фильмы и анимации. Нужно воспитывать и уделять внимание будущим кинематографистам, необходимо создать им все условия чтоб полностью раскрыть их творчество".

Азиз Абдухакимов
Вице-премьер Узбекистана
Известно, что обучение студентов будет вестись по двум специальностям — "драматургия" и "продюссерство".
В первый год будут приняты 30 студентов. Учеба в филиале начнется 1 ноября, занятия будут проводиться на русском языке на основе программ, утвержденных ВГИКом по согласованию с агентством кинематографии РУз.
Выпускники филиала на основе государственного гранта должны будут в течение пяти лет проработать в местных телерадио- или кинокомпаниях, а также организациях в данной сфере.
Сотрудничество Узбекистана с ВГИКом

В декабре 2019-го агентство кинематографии Узбекистана подписало с ВГИКом договор об обучении отечественных кинематографистов на базе вуза.

В 2020-м в российский вуз поступили первые семь узбекистанцев. Сегодня во ВГИКе обучается уже 26 соотечественников.

В ноябре 2020-го президент РУз Шавкат Мирзиёев предложил представителям местной киноиндустрии развивать сотрудничество с ВГИКом.

В августе глава государства подписал постановление об открытии филиала российского вуза в 2021/2022 учебном году.

Cъемки - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
Филиал ВГИКа открывается в Ташкенте: главное о правилах обучения
31 августа, 10:01
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