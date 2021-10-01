https://uz.sputniknews.ru/20211001/po-goryachim-sledam-v-tashkente-zaderjan-vzlomschik-bankomata--on-ukral-165-mln-sumov-20730406.html

По горячим следам: в Ташкенте задержан взломщик банкомата — он украл 165 млн сумов

По горячим следам: в Ташкенте задержан взломщик банкомата — он украл 165 млн сумов

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Ведется следствие. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T14:28+0500

2021-10-01T14:28+0500

2021-10-01T16:33+0500

общество

банкоматы

взлом

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В столице молодой человек вскрыл банкомат и украл из аппарата 165 миллионов сумов. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Ташкент". По информации ГУВД, инцидент произошел 18 сентября, примерно в час ночи. Отмечается, что приступные действия злоумышленника в кепке зафиксировала видеокамера банкомата, расположенного на массиве "Авиасозлар".Взломщика задержали по горячим следам на следующий день. В ходе проведенного расследования выяснилось, что правонарушителем оказался ранее судимый безработный 24-летний ташкентец. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили и изъяли 73 млн сумов. Остальные деньги он уже успел потратить на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210516/poymali-s-polichnym-vzlomschika-bankomata-zaderjali-na-meste-prestupleniya-18748334.html

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банкоматы, взлом, гувд ташкента