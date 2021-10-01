https://uz.sputniknews.ru/20211001/posolstvo-ssha-v-uzbekistane-vozobnovilo-priem-dokumentov-dlya-vsex-kategoriy-viz-20727018.html

Посольство США в Узбекистане возобновило прием документов для всех категорий виз

Посольство США в Узбекистане возобновило прием документов для всех категорий виз

Для получателей иммиграционных виз и K-виз требуется полная вакцинация от коронавируса до медосмотра. Эта мера введена согласно новой политике Центров по... 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T11:04+0500

2021-10-01T11:04+0500

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Посольство США в Узбекистане возобновило ограниченную обработку всех категорий виз, сообщает пресс-служба американского дипведомства. Отмечается, что для получения записи на интервью заявителям необходимо быть готовыми к более длительным ожиданиям из-за ограниченных ресурсов и свободных мест. В первую очередь, заявки будут приниматься от узбекистанцев, подчеркнули в диппредставительстве. Заявители-нерезиденты с гостевой визой пока не смогут подать документы на получение визы США в Узбекистане, уточнили в ведомстве.Какие обстоятельства могут повлиять на рассмотрение ускоренного собеседования• F-1, F-2, M-1, M-2 (студенческие визы).• J-1, J-2 (участникам программ обмена);.• C1 / D (транзитные визы и визы для членов экипажа).• E (договорный инвестор).• H1B / H4 (рабочая виза по специальности).• I (для сотрудников прессы и журналистов).• L1 / L2 (для сотрудников внутрикорпоративных переводов).• О (для лиц с выдающимися достижениями или способностями).• P (для всемирно признанных спортсменов, деятелей искусств и артистов).• нерезиденты: E, H1B, L, O и P.Помимо этого, возобновляется прием заявлений для получения деловой и туристической визы B1/B2.В посольстве также напомнили, что для получателей иммиграционных виз и K-виз требуется полная вакцинация от коронавируса до медосмотра. Эта мера введена согласно новой политике Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В случае чрезвычайных ситуаций, при которых необходима срочная поездка, в дипведомстве рекомендуют отправить заявку на адрес электронной почты консульского отдела.

https://uz.sputniknews.ru/20210917/posolstva-ssha-i-germanii-v-uzbekistane-vozobnovyat-vydachu-viz-20531329.html

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