Общество
Посольство США в Узбекистане возобновило прием документов для всех категорий виз
11:04 01.10.2021 (обновлено: 11:10 01.10.2021)
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Для получателей иммиграционных виз и K-виз требуется полная вакцинация от коронавируса до медосмотра. Эта мера введена согласно новой политике Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Посольство США в Узбекистане возобновило ограниченную обработку всех категорий виз, сообщает пресс-служба американского дипведомства.
Отмечается, что для получения записи на интервью заявителям необходимо быть готовыми к более длительным ожиданиям из-за ограниченных ресурсов и свободных мест.
17 сентября, 10:14
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В первую очередь, заявки будут приниматься от узбекистанцев, подчеркнули в диппредставительстве. Заявители-нерезиденты с гостевой визой пока не смогут подать документы на получение визы США в Узбекистане, уточнили в ведомстве.
Какие обстоятельства могут повлиять на рассмотрение ускоренного собеседования
• F-1, F-2, M-1, M-2 (студенческие визы).
• J-1, J-2 (участникам программ обмена);.
• C1 / D (транзитные визы и визы для членов экипажа).
• E (договорный инвестор).
• H1B / H4 (рабочая виза по специальности).
• I (для сотрудников прессы и журналистов).
• L1 / L2 (для сотрудников внутрикорпоративных переводов).
• О (для лиц с выдающимися достижениями или способностями).
• P (для всемирно признанных спортсменов, деятелей искусств и артистов).
• нерезиденты: E, H1B, L, O и P.
Помимо этого, возобновляется прием заявлений для получения деловой и туристической визы B1/B2.
В посольстве также напомнили, что для получателей иммиграционных виз и K-виз требуется полная вакцинация от коронавируса до медосмотра. Эта мера введена согласно новой политике Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В случае чрезвычайных ситуаций, при которых необходима срочная поездка, в дипведомстве рекомендуют отправить заявку на адрес электронной почты консульского отдела.
• J-1, J-2 (участникам программ обмена);.
• C1 / D (транзитные визы и визы для членов экипажа).
• E (договорный инвестор).
• H1B / H4 (рабочая виза по специальности).
• I (для сотрудников прессы и журналистов).
• L1 / L2 (для сотрудников внутрикорпоративных переводов).
• О (для лиц с выдающимися достижениями или способностями).
• P (для всемирно признанных спортсменов, деятелей искусств и артистов).
• нерезиденты: E, H1B, L, O и P.
Помимо этого, возобновляется прием заявлений для получения деловой и туристической визы B1/B2.
В посольстве также напомнили, что для получателей иммиграционных виз и K-виз требуется полная вакцинация от коронавируса до медосмотра. Эта мера введена согласно новой политике Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В случае чрезвычайных ситуаций, при которых необходима срочная поездка, в дипведомстве рекомендуют отправить заявку на адрес электронной почты консульского отдела.