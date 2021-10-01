https://uz.sputniknews.ru/20211001/rossiyskiy-bank-profinansiruet-postavku-texniki-v-uzbekistan-20732766.html

Российский банк профинансирует поставку техники в Узбекистан

Российский банк профинансирует поставку техники в Узбекистан

В инвестиционную программу по увеличению геологоразведочных и буровых работ АО “Узбекнефтегаз” РЭЦ вложит до 30 млн евро. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T17:24+0500

2021-10-01T17:24+0500

2021-10-01T17:24+0500

экономика

узбекнефтегаз

узбекистан

вэб.рф

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Группа Российского экспортного центра примет участие в инвестиционной программе АО "Узбекнефтегаз" по увеличению геологоразведочных и буровых работ. Меморандум об этом был подписан в рамках Ташкентского международного экономического форума “Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ”, сообщает пресс-служба РЭЦ.Согласно Меморандуму о взаимопонимании, члены группы РЭЦ АО “Росэксимбанк” и страховой агент “Эксар” окажут финансовую поддержку экспорту российской трубной продукции и нефтегазового машиностроения в объеме до 30 миллионов евро. Поставки будут осуществляться в рамках инвестиционной программы АО “Узбекнефтегаз” по увеличению геологоразведочных и буровых работ.Российский экспортный центр – российский институт поддержки несырьевого экспорта, объединяющий несколько крупных компаний. РЭЦ входит в состав государственной корпорации ВЭБ.РФ, осуществляющей в Узбекистане ряд инвестиционных проектов. Так, Министерство финансов заключило с корпорацией кредитное соглашение на 146 миллионов евро для модернизации 95 насосных станций в регионах страны. ВЭБ также выделил кредиты на закупку новых вагонов для метро Ташкента и транш на закупку спецтехники для узбекской лизинговой компании ООО СП Kamaz Asia Leasing.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/uznatsbank-razmestit-rublevye-obligatsii-na-moskovskoy-birje-20721276.html

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