https://uz.sputniknews.ru/20211001/ssha-namereny-sozdat-silovoy-kulak-v-tsa---kakaya-u-nix-tsel-20730749.html
США намерены создать силовой кулак в ЦА - какая у них цель
США намерены создать силовой кулак в ЦА - какая у них цель
В Исламском эмирате начались бои новоиспеченной власти с группировкой ИГИЛ*. Остается только гадать, пойдут ли талибы дальше - на открытый конфликт с... 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T14:57+0500
2021-10-01T14:57+0500
2021-10-01T14:59+0500
видео
мультимедиа
ташкент
афганистан
душанбе
мнение эксперта
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О сценариях развития событий в Афганистане, конфликте с Таджикистаном, а также о нечистых играх США в Центральной Азии корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Почему Ташкент не пойдет на переселение этнических узбеков из Афганистана?Никита Мендкович считает, что переселить узбекских соотечественников из Афганистана на родину по примеру Бишкека довольно проблематично.Сейчас главная проблема в том, что мир ждет от движения "Талибан"* решения: будут они продолжать сотрудничать с террористами или пойдут на открытый конфликт с Аль-Каидой*, ее запрет и арест основных лидеров.Во что выльется напряжение между Душанбе и Кабулом и при чем тут РоссияМежду Душанбе и Кабулом остается напряжение. По мнению спикера, здесь бы все точки над "и" расставило официальное заявление Рахмона, что он никакую партию во внутреннем конфликте не поддерживает: ни талибов, ни сопротивление в Панджшере.Зачем США хотят создать силовой кулак в ЦАСМИ пишут, что Пентагон изучает возможность использования российских баз в Азии, давит на Ташкент и Душанбе, требуя разместить военные объекты в ЦА - при этом американцы спекулятивно заявляют о договоренностях с Москвой.Это попытки создать "силовой кулак" против России и Китая и втянуть страны ЦА в нечистую игру, считает спикер. США нужна стратегическая авиация, с помощью которой они бы могли грозить странам-противникам в регионе.* - запрещенные в РФ и ряде других стран террористические группировки
ташкент
афганистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , ташкент, афганистан, душанбе, мнение эксперта, видео
США намерены создать силовой кулак в ЦА - какая у них цель
14:57 01.10.2021 (обновлено: 14:59 01.10.2021)
Эксклюзив
В Исламском эмирате начались бои новоиспеченной власти с группировкой ИГИЛ*. Остается только гадать, пойдут ли талибы дальше - на открытый конфликт с Аль-Каидой*. О том, как это отразится на ситуации в регионе рассуждает политолог Никита Мендкович.
О сценариях развития событий в Афганистане, конфликте с Таджикистаном, а также о нечистых играх США в Центральной Азии корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Почему Ташкент не пойдет на переселение этнических узбеков из Афганистана?
Никита Мендкович считает, что переселить узбекских соотечественников из Афганистана на родину по примеру Бишкека довольно проблематично.
Этнические узбеки в Афганистане - очень крупный этнос. Это крайне значительная по затратам и организационным проблемам акция.
Никита Мендкович
Руководитель Евразийского аналитического клуба
Сейчас главная проблема в том, что мир ждет от движения "Талибан"* решения: будут они продолжать сотрудничать с террористами или пойдут на открытый конфликт с Аль-Каидой*, ее запрет и арест основных лидеров.
Во что выльется напряжение между Душанбе и Кабулом и при чем тут Россия
Между Душанбе и Кабулом остается напряжение. По мнению спикера, здесь бы все точки над "и" расставило официальное заявление Рахмона, что он никакую партию во внутреннем конфликте не поддерживает: ни талибов, ни сопротивление в Панджшере.
На чем основаны законы в Афганистане - не наше дело. Нас должно беспокоить, какая у движения "Талибан"* позиция по внешнеполитическим вопросам: сотрудничает ли оно с мировым терроризмом, поддерживает наркотрафик или нет.
Никита Мендкович
Руководитель Евразийского аналитического клуба
Зачем США хотят создать силовой кулак в ЦА
СМИ пишут, что Пентагон изучает возможность использования российских баз в Азии, давит на Ташкент и Душанбе, требуя разместить военные объекты в ЦА - при этом американцы спекулятивно заявляют о договоренностях с Москвой.
Это попытки создать "силовой кулак" против России и Китая и втянуть страны ЦА в нечистую игру, считает спикер. США нужна стратегическая авиация, с помощью которой они бы могли грозить странам-противникам в регионе.
* - запрещенные в РФ и ряде других стран террористические группировки