https://uz.sputniknews.ru/20211001/stanet-li-tsentralnaya-aziya-marionetkoy-turtsii--mnenie-eksperta-20726512.html

Станет ли Центральная Азия "марионеткой" Турции — мнение эксперта

Станет ли Центральная Азия "марионеткой" Турции — мнение эксперта

Специалист проанализировал геополитический расклад в регионе и дал свою оценку событиям. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

афганистан

центральная азия

турция

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Расширения турецкого влияния в Центральной Азии ожидать не стоит.Такое мнение высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Эксперт отметил, что сейчас расширить свое влияние в регионе Анкаре "крайне сложно"."Например, Афганистан очень четко показывает это: кто сейчас в Афганистане пытается решать проблемы? Это уже не расширенная "тройка" ... а просто "тройка", в которых не стало США. В этой "тройке" также нет Турции. Сердцевиной этой "тройки" является Китай", —добавил Евсеев.Военный эксперт также уточнил, что не стоит ожидать и движения Турции в сторону Китая. "Я бы не стал тут тоже излишним оптимистом, учитывая курдский фактор, который периодически ухудшает турецко-китайские отношения. Поэтому Турция, наверное, хотела бы туда двигаться в качестве альтернативы Западу, но насколько этого хотели бы в Пекине?" — заключил Евсеев.На днях президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/kamilov-obsudil-s-kollegoy-iz-turtsii-situatsiyu-v-afganistane-20125190.html

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