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Станет ли Центральная Азия "марионеткой" Турции — мнение эксперта
Станет ли Центральная Азия "марионеткой" Турции — мнение эксперта
Специалист проанализировал геополитический расклад в регионе и дал свою оценку событиям. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T11:07+0500
2021-10-01T11:07+0500
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афганистан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Расширения турецкого влияния в Центральной Азии ожидать не стоит.Такое мнение высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Эксперт отметил, что сейчас расширить свое влияние в регионе Анкаре "крайне сложно"."Например, Афганистан очень четко показывает это: кто сейчас в Афганистане пытается решать проблемы? Это уже не расширенная "тройка" ... а просто "тройка", в которых не стало США. В этой "тройке" также нет Турции. Сердцевиной этой "тройки" является Китай", —добавил Евсеев.Военный эксперт также уточнил, что не стоит ожидать и движения Турции в сторону Китая. "Я бы не стал тут тоже излишним оптимистом, учитывая курдский фактор, который периодически ухудшает турецко-китайские отношения. Поэтому Турция, наверное, хотела бы туда двигаться в качестве альтернативы Западу, но насколько этого хотели бы в Пекине?" — заключил Евсеев.На днях президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/kamilov-obsudil-s-kollegoy-iz-turtsii-situatsiyu-v-afganistane-20125190.html
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афганистан, центральная азия, турция

Станет ли Центральная Азия "марионеткой" Турции — мнение эксперта

11:07 01.10.2021
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© AFP / IAKOVOS HATZISTAVROUТурецкий военный
Турецкий военный - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© AFP / IAKOVOS HATZISTAVROU
Специалист проанализировал геополитический расклад в регионе и дал свою оценку событиям.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Расширения турецкого влияния в Центральной Азии ожидать не стоит.
Такое мнение высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
"Я не являюсь оптимистом расширения турецкого влияния в Центральной Азии в силу ряда причин: ограниченности ресурсов по газу Туркменистана, того, что на территории Туркменистана сейчас турецкие компании практически не работают … что Туркменистан не заинтересован в значительном расширении отношений с Турцией … По другим республикам тоже можно сказать, например, в Узбекистане — это американский фактор", — сказал Евсеев в ходе онлайн-конференции МИА "Россия сегодня" по итогам визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию.
Эксперт отметил, что сейчас расширить свое влияние в регионе Анкаре "крайне сложно".
"Например, Афганистан очень четко показывает это: кто сейчас в Афганистане пытается решать проблемы? Это уже не расширенная "тройка" ... а просто "тройка", в которых не стало США. В этой "тройке" также нет Турции. Сердцевиной этой "тройки" является Китай", —добавил Евсеев.
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Военный эксперт также уточнил, что не стоит ожидать и движения Турции в сторону Китая.
"Я бы не стал тут тоже излишним оптимистом, учитывая курдский фактор, который периодически ухудшает турецко-китайские отношения. Поэтому Турция, наверное, хотела бы туда двигаться в качестве альтернативы Западу, но насколько этого хотели бы в Пекине?" — заключил Евсеев.
На днях президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи.
Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.
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