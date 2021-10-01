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Узбекистан хочет продать России 100% "Пойтахт банка"
Узбекистан хочет продать России 100% "Пойтахт банка"
Экспобанк присутствует на российском рынке с 1994 года, в этом августе он впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T13:40+0500
2021-10-01T14:18+0500
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены продать российскому Экспобанку 100% "Пойтахт банка", принадлежащего мэрии Ташкента.В рамках подписанного документа стороны договорились в кратчайшие сроки провести консультации и согласовать ключевые условия сделки. Консультантом правительства Узбекистана в приватизация "Пойтахт банка" выступает Deloitte.Акционерный коммерческий жилищно-строительный сберегательный "Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежит хокимияту Ташкента. На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021 года, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.
https://uz.sputniknews.ru/20211001/ebrr-i-mfk-priobretut-po-20-filiala-gruzinskogo-tbc-bank-v-uzbekistane-20725044.html
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узбекистан, продажа, банки

Узбекистан хочет продать России 100% "Пойтахт банка"

13:40 01.10.2021 (обновлено: 14:18 01.10.2021)
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© Unsplash / Jan Antonin KolarБанковская ячейчка
Банковская ячейчка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© Unsplash / Jan Antonin Kolar
Экспобанк присутствует на российском рынке с 1994 года, в этом августе он впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены продать российскому Экспобанку 100% "Пойтахт банка", принадлежащего мэрии Ташкента.
"Агентство по управлению государственными активами и АО "Экспобанк" подписали меморандум о намерении приватизации 100% государственного пакета акций АО "Пойтахт банк", — сообщили в Агентстве по управлению госактивами республики.
В рамках подписанного документа стороны договорились в кратчайшие сроки провести консультации и согласовать ключевые условия сделки.
Консультантом правительства Узбекистана в приватизация "Пойтахт банка" выступает Deloitte.
Акционерный коммерческий жилищно-строительный сберегательный "Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежит хокимияту Ташкента.
На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.
Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021 года, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.
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