https://uz.sputniknews.ru/20211001/uzbekistan-nameren-prodat-ekspobanku-100-poytaxt-banka-20728830.html

Узбекистан хочет продать России 100% "Пойтахт банка"

Узбекистан хочет продать России 100% "Пойтахт банка"

Экспобанк присутствует на российском рынке с 1994 года, в этом августе он впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T13:40+0500

2021-10-01T13:40+0500

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены продать российскому Экспобанку 100% "Пойтахт банка", принадлежащего мэрии Ташкента.В рамках подписанного документа стороны договорились в кратчайшие сроки провести консультации и согласовать ключевые условия сделки. Консультантом правительства Узбекистана в приватизация "Пойтахт банка" выступает Deloitte.Акционерный коммерческий жилищно-строительный сберегательный "Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежит хокимияту Ташкента. На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021 года, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.

https://uz.sputniknews.ru/20211001/ebrr-i-mfk-priobretut-po-20-filiala-gruzinskogo-tbc-bank-v-uzbekistane-20725044.html

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