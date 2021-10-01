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"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом
"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом
Соответствующее указание еще в 2018-м давал глава государства, чтобы компания могла выйти на зарубежные рынки. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T08:30+0500
2021-10-01T08:30+0500
экономика
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" впервые получило от международного рейтингового агентства Fitch рейтинг "BB-" с прогнозом "стабильный". Отмечается, что рейтинг компании присвоен на уровне суверенного рейтинга Узбекистана. В "Узбекнефтегазе" добавили, что совместно с АО "Газпромбанк" была проведена "тесная работа по получению корпоративного кредитного рейтинга". В начале 2018 года президент республики Шавкат Мирзиёев поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.Тогда же компания сообщила, что подписал мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/delegatsiya-uzbekneftegaza-rasskazala-o-razvitii-otrasli-na-forume-v-tatarstane-20346378.html
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узбекнефтегаз, fitch ratings

"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом

08:30 01.10.2021
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© Sputnik / Eugene Odinokov / Перейти в фотобанкНефтегазоконденсатное месторождение, иллюстративное фото
Нефтегазоконденсатное месторождение, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Eugene Odinokov
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Соответствующее указание еще в 2018-м давал глава государства, чтобы компания могла выйти на зарубежные рынки.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" впервые получило от международного рейтингового агентства Fitch рейтинг "BB-" с прогнозом "стабильный".

"Государственная компания и национальный оператор нефтегазовой отрасли Узбекистана АО "Узбекнефтегаз" впервые в истории получил рейтинг Fitch Ratings на уровне "BB-" с прогнозом "стабильный", — говорится в сообщении узбекского холдинга.

Отмечается, что рейтинг компании присвоен на уровне суверенного рейтинга Узбекистана.
В "Узбекнефтегазе" добавили, что совместно с АО "Газпромбанк" была проведена "тесная работа по получению корпоративного кредитного рейтинга".
В начале 2018 года президент республики Шавкат Мирзиёев поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.
Тогда же компания сообщила, что подписал мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.
Потенциал АО "Узбекнефтегаз"

Мощности предприятия позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн ежегодно.

Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.

По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020-м увеличилась на 4,9%, до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8%, до 49,739 миллиарда кубометров.

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