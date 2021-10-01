https://uz.sputniknews.ru/20211001/uzbekneftegaz-poluchil-ot-fitch-reyting-bb--so-stabilnym-prognozom-20724812.html

"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом

"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом

Соответствующее указание еще в 2018-м давал глава государства, чтобы компания могла выйти на зарубежные рынки. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T08:30+0500

2021-10-01T08:30+0500

2021-10-01T08:30+0500

экономика

узбекнефтегаз

fitch ratings

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" впервые получило от международного рейтингового агентства Fitch рейтинг "BB-" с прогнозом "стабильный". Отмечается, что рейтинг компании присвоен на уровне суверенного рейтинга Узбекистана. В "Узбекнефтегазе" добавили, что совместно с АО "Газпромбанк" была проведена "тесная работа по получению корпоративного кредитного рейтинга". В начале 2018 года президент республики Шавкат Мирзиёев поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.Тогда же компания сообщила, что подписал мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.

https://uz.sputniknews.ru/20210902/delegatsiya-uzbekneftegaza-rasskazala-o-razvitii-otrasli-na-forume-v-tatarstane-20346378.html

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