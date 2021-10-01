"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" впервые получило от международного рейтингового агентства Fitch рейтинг "BB-" с прогнозом "стабильный". Отмечается, что рейтинг компании присвоен на уровне суверенного рейтинга Узбекистана. В "Узбекнефтегазе" добавили, что совместно с АО "Газпромбанк" была проведена "тесная работа по получению корпоративного кредитного рейтинга". В начале 2018 года президент республики Шавкат Мирзиёев поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.Тогда же компания сообщила, что подписал мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.
Соответствующее указание еще в 2018-м давал глава государства, чтобы компания могла выйти на зарубежные рынки.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" впервые получило от международного рейтингового агентства Fitch рейтинг "BB-" с прогнозом "стабильный".
"Государственная компания и национальный оператор нефтегазовой отрасли Узбекистана АО "Узбекнефтегаз" впервые в истории получил рейтинг Fitch Ratings на уровне "BB-" с прогнозом "стабильный", — говорится в сообщении узбекского холдинга.
Отмечается, что рейтинг компании присвоен на уровне суверенного рейтинга Узбекистана.
В "Узбекнефтегазе" добавили, что совместно с АО "Газпромбанк" была проведена "тесная работа по получению корпоративного кредитного рейтинга".
В начале 2018 года президент республики Шавкат Мирзиёев поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.
Тогда же компания сообщила, что подписал мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.
Потенциал АО "Узбекнефтегаз"
Мощности предприятия позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн ежегодно.
Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.
По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020-м увеличилась на 4,9%, до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8%, до 49,739 миллиарда кубометров.